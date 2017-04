Scandal la Grădiniţa nr. 6 din Bistriţa! Directoarea instituţiei, acuzată de comportament abuziv

Opt cadre didactice de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 din Bistriţa o acuză pe directoarea instituţiei, Liana Monica Moldovan, de comportament abuziv. Scandalul, unul mai vechi, a ajuns până la Ministerul Educaţiei unde cele 8 educatoare au trimis o plângere şi cer schimbarea din funcţia de director a Lianei Monica Moldovan. Cuiul lui Pepelea este regulamentul de ordine interioară despre care cadrele didactice susţin că nu este unul conform legii. De la acesta însă au pornit toate problemele. Inspectorul general şcolar Camelia Tabără spune că există o anchetă în curs derulată de o comisie din cadrul Inspectoratului Şcolar Bistriţa-Năsăud, care însă nu este finalizată.

Conflictul dintre o parte a cadrelor didactice şi directoare se pare că nu este unul nou, cel puţin aşa reiese din plângerea trimisă pe adresa Ministerului Educaţiei. Petentele susţin că în urma numirii în funcţia de director al instituţiei, în 2012, Liana Monica Moldovan „încalcă cu bună ştiinţă în formă continuată, regulile privind libertatea şi dreptul constituţional la exprimare, având un comportament discriminatoriu, încalcă legile, ordinele şi dispoziţiile care conduc sistemul educaţional, creând un mediu conflictual permanent cu personalul instituţiei, având un comportament nedeontologic folosind un ton neadecvat, ameninţător”, aspecte care au dus la nemulţumirea colectivului.

Faptul că personalul grădiniţei în cauză este obligat să respecte un regulament de ordine interioară „ca document principal de conducere, care încalcă legea 53 /2003, legea 1/2011, ordinul 5233 /2008 al M.E.C.T., ordinul 5079/2016, interzicerea dreptului la libera exprimare, exercitând presiuni şi hărţuiri psihice asupra personalului”, sunt motive pentru care directoarea este acuzată de abuz în serviciu.

Mai jos prezentăm doar câteva pasaje din plângerea trimisă Ministerului Educaţiei de cele 8 educatoare de la Grădiniţa nr. 6, însă lista acuzaţiilor la adresa directoarei este mult mai lungă.

Regulament cu încălcarea legislaţiei în vigoare

Astfel, în plângerea trimisă ministerului, cadrele didactice susţin că regulamentul de ordine interioară,care se aplică începând cu finele lunii septembrie a anului trecut,este unul ilegal din cauză că acesta a fost întocmit cu încălcarea legislaţiei în vigoare. Mai precis este vorba despre faptul că nu au fost consultaţi sindicatul şi angajaţii şi a fost adoptat cu încălcarea Codului Muncii şi fără semnătura membrilor Consiliului de Administraţie, este neînregistrat la sediul instituţiei, nelegat, cu posibilitatea înlocuirii foilor existente. Mai mult decât atât, atribuţiile de conducere a Consiliului de Administraţie au fost reduse, acestea fiind preluate de către directorul instituţiei.

În ceea ce priveşte consiliul de administraţie, educatoarele susţin că directoarea a comis un alt abuz atunci când au fost aleşi membrii acestuia.

„Doamna director a numărat voturile Consiliului de Administraţie falsificând rezultatele. La nivelul instituţiei nu s-a constituit o comisie de validare a voturilor exprimate(comisie care trebuia prevăzută în procesul verbal), iar doamna director a numărat voturile personal, fără a exprima matematic rezultatul acestora. Observând rezultatele votului consiliului profesoral, a ales persoanele agreate de doamna director precizând public: «Eu prefer aceleaşi persoane în consiliu de administraţie ca şi anul trecut şi voi cred că sunteţi de acord», se mai arată în documentul trimis ministerului.

Programul de lucru al educatoarelor impus de directoare, contestat

Prin acelaşi regulament, mai arată petentele în plângere, a fost modificat programul de lucru al educatoarelor.

„Prin Regulamentul de Ordine Interioară, la art.106 programul de lucru a educatoarelor este stabilit 7,30-12.30 şi 12.00-17.00 -la plecarea ultimului copil, încălcând dispoziţiile Ordinului 5233 /2008, publicat în Monitorul Oficial al Românei nr.892 bis /2008, anexa 2 pag. 141 care prevede că programul educatoarelor din Grădiniţele cu Program Prelungit este: ora 08.00-13.00 şi 12,30-17,30.

Doamna director a instituţiei este rău intenţionată şi nu face diferenţiere între programul de funcţionare a instituţiei pe care îl poate stabili prin R.O.I. şi programul de prezenţă a personalului didactic stabilit prin Ordin de Ministru 5233/2008, care este un ordin emis de un eşalon superior grădiniţei”, se arată în plângere.

Legat de acest program, una dintre educatoare precizează în plângere că la jumătatea lunii martie a intrat în instituţie la ora 7.50, „înainte de începerea programului, conform Ordinului 5233/2008”, însă a fost obligată de directoare să dea o notă explicativă în care să arate motivul pentru care nu respectă regulamentul de ordine interioară.

„(…) doamna director m-a obligat, să dau o notă explicativă în scris din care să rezulte de ce nu respect programul din Regulamentul de Ordine Interioară, pe care eu îl consider ilegal (nu este aprobat de consiliul de administraţie, nu s-a consultat sindicatul şi consiliul profesoral), întocmit cu încălcarea normelor de funcţionare ale ministerului, este abuziv, şi duce la uzurparea calităţii de cadru didactic.

Conform legislaţie în vigoare, NOTA EXPLICATIVĂ SCRISĂ,se cere angajatului după începerea cercetării disciplinare, în alte condiţii devine nulă. Se poate observa un alt abuz în serviciu prin intimidarea angajaţilor.

La prezentarea la program, doamna director, îmi cere să dau o notă explicativă pe care eu am refuzat-o, deoarece aveam un copil în braţe. Văzând că sunt ocupată, a obligat bona de servici să-mi ia copilul din braţe, pe care încercam să-l liniştesc şi pe un ton poruncitor îmi cere să scriu nota explicativă. În aceste condiţii am refuzat. Această notă explicativă a fost cerută şi altor educatoare. E o practică repetată a doamnei director.

Somaţia scrisă privind motivarea prezentării la serviciu, la ora 07.50, mi-a fost prezentată la ora 09,40 în interiorul sălii de grupă unde îmi desfăşuram activitatea instructiv-educativă cu copiii, întrerupându-mi lecţia, cerându-mi pe un ton autoritar să iau la cunoştinţă sub semnătură.

Conform legii nr.1/2011, Legea Educaţiei la art. 272 – «Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică», prin încălcare acestui articol din lege, rezultă un comportamentul abuziv al doamnei director, o îngrădire a dreptului la educaţie (ora este precizată olograf pe somaţia de motivare rămasă la doamna director)”, precizează Stela Ţăpoi, una dintre semnatarele plângerii.

Recuperarea orelor nelucrate din cauza concediului medical

De asemenea, în documentul citat cadrele didactice mai arată în cazul în care o educatoare se îmbolnăveşte şi beneficiază de concediu medical, în momentul în care revine în unitate este obligată „să recupereze orele nelucrate datorită efectuării concediului medical”, în perioada imediat următoare prin prelungirea programului de lucru.

Camelia Tabără: Am făcut o comisie de cercetare. Nu sunt probleme majore

Camelia Tabără, şefa ISJ BN cunoaşte acest scandal de la Grădiniţa nr. 6, însă spune că nu sunt probleme majore, deşi cazul este cercetat de o comisie a Inspectoratului. Ancheta însă nu este încă finalizată În acelaşi timp însă, Tabără recunoaşte că regulamentul de ordine interioară trebuie schimbat.

„Da, am fost şi noi sesizaţi, am făcut o comisie de cercetare. Am avut şi o sesizare de la minister. Nu sunt probleme majore. Au avut nişte mici neînţelegeri pe regulamentul intern. În acest moment nu ştiu să vă spun mai multe detalii pentru că noi toţi colegii suntem fie plecaţi la definitivat, fie în olimpiade, deci nu am în Inspectorat comisia care a cercetat. Dar esenţa conflictului au fost elemente de regulament intern care se stabilesc în comisie paritară. Nici nu am avut o comisie paritară legal constituită, fiindcă din noiembrie a expirat contractul colectiv de muncă, motiv pentru care s-a întârziat şi gradaţia. Abia de o lună îl avem (n. r. – contractul colectiv de muncă) cu toţii, îl avem la nivel judeţean, la ultima şedinţă cu directorii le-am dat toată baza legală şi le-am cerut să îşi constituie. În toate şcolile va trebui adoptat un nou regulament de ordine interioară, negociat în noile condiţii”, a declarat pentru Gazeta de Bistriţa Camelia Tabără.

Cât despre programul contestat de educatoare, şefa ISJ nu le dă dreptate.

„Dacă directoarea spune foarte clar că la 7.30 este ora de acces a copiilor, sunt copilaşi mici care vin la grădiniţă, nu e normal să fie un cadru didactic acolo? Sunt copilaşi de 3 ani acolo. Dacă se bat între ei, cine răspunde? Toată lumea are drepturi, dar până se întâmplă ceva.. O reclamaţie are foarte multe elemente din care decupezi esenţa conflictului. Regulamentul intern trebuie revizuit, dar cu argumente, deci noi ne facem regulamentul intern, dar să asigurăm elemente de securitate maximă pentru copilaşi. Dacă la 7.30 este ora de acces a copiilor, în mod normal la 7.30 profesorul de serviciu trebuie să fie acolo”, a precizat Tabără.

În ceea ce priveşte obligarea educatoarelor care au fost în concediu medical să recupereze orele „pierdute”, Camelia Tabără s-a arătat surprinsă.

„Nu, ce să recuperezi? La clasă te poate pune să recuperezi lecţia, să zicem aşa prin absurd. Concediu de boală este concediu de boală. Cel care suplineşte cadrul didactic aflat în concediu de boală nu poate fi plătit în primele cinci zile, pentru că plata se face din acelaşi coş şie considerată plata dublă şi atunci pentru situaţii de genul ăsta, regulamentul intern trebuie să prevadă cine intră în primele cinci zile”, a spus şefa ISJ BN.