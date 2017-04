Sarbii își aleg astăzi președintele. Actualul premier ar putea castiga din primul tur.

Sarbii sunt chemati duminica la urne, pentru a-si alege presedintele. Actualul premier, Aleksandar Vucic, este favoritul detasat al scrutinului, dar candidatul aflat pe a doua pozitie in sondaje, un student care si-a lansat campania pentru a ironiza clasa politica din tara, atrage atentia, relateaza Reuters, citata de News.ro.

In varsta de 47 ani, seful Guvernului de la Belgrad, care candideaza in numele formatiunii sale, Partidul Progresist din Serbia (SNS), principala formatiune a coalitiei aflate la putere, ar putea castiga inca din primul tur de scrutin, arata sondajele, care il crediteaza cu peste 50% din intentiile de vot.

Intr-un interviu acordat week-endul trecut pentru Reuters, Vucici a declarat ca Serbia este decisa sa adere la Uniunea Europeana, dar a adaugat ca vrea si sa imbunatateasca relatiile cu Rusia, aliatul traditional al Belgradului.

Considerat in Occident ca un stat paria in timpul razboaielor care au izbucnit dupa destramarea Iugoslaviei in anii ’90, Serbia a lansat negocierile de aderare la Uniunea Europeana si spera sa le incheie pana in 2019.

Aceasta integrare este contestata de o parte importanta a populatiei, care considera tarile vest-europene drept complici ai NATO si ai campanei sale de bombardare care a pus capat, in 1999, razboiului din Kosovo, favorizand independenta fostei provincii sarbe.

Un sondaj IPSOS Strategic Marketing publicat luni de cotidianul Blitz, il crediteaza cu 53% din intentiile de vot.

Contracandidatul-student

Principalul sau adversar, aflat la diferenta de peste 40 de puncte procentuale in urma, nu este un oponent clasic. Este vorba de un tanar de 25 de ani, student la comunicare, a carui intreaga campanie este o satira la adresa elitelor politice.

Luka Maksimovici, originar din Mladenovaci, candideaza sub pseudonimul Ljubisa ‘Beli’ Preletacevic – „beli” inseamna „alb” in sarba, iar „preletacevic” este un joc de cuvinte care inseamna persoana care schimba un partid politic pentru a se imbogati.

Intrat in politica anul trecut, la alegerile locale din Mladenovaci, unde lista sa a obtinut 20% din sufragii si a obtinut 12 mandate de consilier, personajul sau, in costum alb, cu ceas auriu mare si parul prins in coc se vrea o caricatura a alesului corupt si dubios.

Clipurile sale de campanie, un succes pe retelele de socializare, il arata pe jumatate iesit dintr-un Mercedes decapotabil vechi, facand flotari ca Rocky Balboa sau prefacandu-se ca este Gandalf, varjitorul din Stapanul Inelelor.

Ascensiunea sa fulminanta in sondaje, la numai o saptamana dupa intrarea in cursa, nu face partidele sa rada, care vad in succesul lui Maksimovici o dovada a dezamagirii celor aproximativ 6,7 milioane de alegatori potrivit HotNews.