Preotul Vasile Rus: Bucuria întâlnirii! Kilometrul albastru la mănăstirea Rebra-Parva

Sub egida Asociației GAL Ruralis, o parohie ortodoxă și o școală generală și-au dat mâna pentru a cultiva relația dintre Dumnezeu, om și natură în comunitățile Parva și Nepos. Tinerii ortodocși ai Parohiei Ortodoxe Nepos prin preot Vasile Rus și Emilia Rus și elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Scurtu” din Parva prin director Mărina Flore și coordonator de proiecte și programe educative Aneta Pop s-au unit pe drumul protejării mediului natural în toamna anului 2016 când au participat în cadrul campaniei „Let’s do It, România!” la eliberarea locurilor de vis din Parva și a malului râului Someș de deșeurile care ne distrug speranța unui viitor curat și durabil în comunitățile noastre.

Sâmbătă, 27 mai au militat încă o dată pentru sănătatea noastră trupească și sufletească într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, la mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Rebra-Parva, un colț de rai aflat în grija părintelui stareț Chiril care a fost o gazdă caldă și primitoare.

La eveniment au participat și 20 de elevi de la Colegiul Național „George Coșbuc” și Colegiul Silvic „Transilvania” din Năsăud prin implicarea profesoarelor Camelia Berceni și Romelia Cosma.

Activitățile au început la ora 11.00 cu participarea la slujba sfintei Liturghii în biserica mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Rebra-Parva, tinerii ortodocși fiind binecuvântați de părintele stareț Chiril prin citirea rugăciunilor sfinte și ungerea cu undelemn sfințit.

A urmat apoi prezentarea temei Dumnezeu,omul și natura în trapeza mănăstirii,locul în care hrana devine rugăciune. Preotul Vasile Rus a subliniat importanța comuniunii dintre Dumnezeu,om și natură arătând faptul că această temă este prețuită de Biserica Ortodoxă întrucât ea stă la baza unui viitor frumos fără deșeuri materiale și spirituale și cultivă sănătatea noastră trupească și sufletească.

Oameni dragi care îl iubesc pe Dumnezeu, omul și natura ne-au onorat cu prezența.

Instituția Gărzii de Mediu Bistrița prin comisarul șef Gabriel Petraș: ”Salut cu drag acest demers pentru a cultiva respectul față de natură și un viitor curat fără deșeuri materiale și spirituale. Dacă astfel de inițiative ar fi mai multe în județul nostru și în țară s-ar schimba în bine situația apelor și râurilor care ne tranzitează localitățile’’.

Marius Bălan:”Biserica mamă ne-a adunat astăzi aici pentru a spune un DA hotărât protejării mediului natural și unui viitor frumos pentru noi și copii noștri. Salut cu drag acest parteneriat de suflet și îl susțin”.

Cristian Țetcu, președintele Asociației Gal Ruralis Bistrița: „De ani buni asociația noastră militează pentru protejarea mediului natural ,pentru un viitor curat fără deșeuri în râurile noastre și o șansă la dezvoltarea comunităților noastre. Astăzi îndrăznim să sperăm împreună la împlinirea acestui deziderat”.

Mărina Flore, directorul Școlii Gimnaziale “Vasile Scurtu” din Parva: „Cel mai potrivit loc pentru a cultiva această temă Dumnezeu,omul și natura este aici la mănăstirea noastră dragă. Omul cu sufletul frumos care îl iubește pe Dumnezeu iubește și natura iar omul care iubește natura îl iubește pe Dumnezeu”.

Jurnalistul Lucian Moldovan: „Reprezint presa bistrițeană în acest parteneriat de suflet. Vă îndemn să facem front comun pentru un viitor curat fără deșeuri materiale și spirituale în comunitățile noastre. Să ne întoarcem, așadar cu fața la natură. Lucruri mărunte, la prima vedere neînsemnate, au mare valoare în realitate. Să mergem în natură și să fim prietenoși cu ea”.

Părintele stareț Chiril: „ Omul este mijlocitor între Dumnezeu și natură,este preotul care aduce jertfă de mulțumire lui Dumnezeu în numele naturii și a făpturilor necuvântătoare. Potrivit gândirii sfântului Maxim Mărturisitorul omul poate să transforme tot pământul în rai numai atunci când va purta raiul în el însuși”.

După dezbatere peste 60 de elevi sub supravegherea profesorilor, a voluntarilor asociației Ruralis și a comisarilor Gărzii de Mediu Bistrița au participat la diverse ateliere de lucru: plastice (pictură pietre râu și cochilii de melci, plăcuțe OSB de informare și atenționare pentru protejarea cursurilor de apă, face painting), sport în aer liber (fotbal, volei,plimbare și orientare turistică în zonele învecinate mânăstirii (orientare cu busola și aparatul GPS),identificarea animalelor, insectelor sau plantelor întâlnite în plimbare,fotografie în natură,inițiere tehnici de prim ajutor în cazul unor accidente în natură. Domnul comisar șef al Gărzii de Mediu Bistrița a oferit o lecție de biologie în natură prin analiza la microscop a apei din râu și a insectelor din natură.

Au fost prezentate de Cristian Țetcu pe tabletă și smartphone aplicațiile gratuite de gestionare a mormanelor ilegale de deșeuri aflate în mediul natural, Trashout și Let’s Do It, cu recomandarea de a fi utilizate activ de elevi. Atât Cristian Țetcu cât și comisarul şef al Gărzii de Mediu, Gabriel Petraș, au oferit premii elevilor care s-au evidențiat în cadrul acestor activități.

Elevii implicați în proiect au ecologizat Valea Rebrei și au oferit gratuit saci PE, mănuși de protecție și informații gospodarilor din zonă cu îndemnul de a colecta selectiv deșeurile casnice și a produce compost.

Coordonatorii de proiect au semnat protocolul pentru “adoptarea” unui kilometru de curs de apă de către elevii din Parva și Nepos, pe râul Rebra și afluenți ai Someșului Superior.

Evenimentul s-a încheiat pe malul rîului Rebra cu un foc de tabără,jocuri în aer liber,cântece despre natură care toate au consfințit bucuria întâlnirii și legarea unor prietenii între tinerii din Nepos și Parva cu promisiunea că acest parteneriat va fi întreținut și în viitorul apropiat.

Organizatorii aduc mulțumiri celor doi oameni cu sufletul mare care au ajutat la desfășurarea acestui eveniment: Ioan Scurtu – care a ajutat cu transportul la mănăstire a tinerilor ortodocși din Nepos, și Emil Iugan – care a dăruit o masă plină cu bunătăți celor 60 de tineri ecologiști. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască multă sănătate și bucurii sfinte!

A fost Kilometrul Albastru la mănăstirea Rebra-Parva. Mulțumim prieteni buni! Am îndrăznit să sperăm. Vine o zi când vom transforma pământul în rai:

Învăţ când ascult pe alţii

Învăţ când citesc

Învăţ de la copii

Învăţ de la animale

Învăţ de la natură

Învăţ să respir

Învăţ să trăiesc

Învăţ să iubesc

Învăţ… sa fiu OM.

Preot Rus Vasile