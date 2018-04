Porumbeii, principala problemă pentru cei de la oraș!

Cine nu iubește porumbeii? Ar putea întreba majoritatea oamenilor și s-ar aștepta ca răspunsul să fie : Nimeni! Toată lumea iubește porumbeii! Însă persoanele de la oraș, care se întâmplă să locuiască împreună cu porumbeii străzii, vor fi de cu totul altă părere.

E adevărat, porumbeii sunt nișe păsări superbe, sunt recunoscute pentru faptul că își păstrează aceeași pereche pentru tot restul vieții, par finuțe și delicate, iar fața lor simpatică îi face atât de inocenți încât nu par să poată face vreun rău. Sunt și simbolul iubirii, fiindcă sunt mai mereu folosite la nunți, dar acestea sunt situațiile în care nu ne fac nicio problemă!

În majoritatea orașelor există anumite locuri unde foarte mulți porumbei și-au făcut locuința pe bloc sau pe balcoanele locatarilor. Dacă aceștia mai sunt și încurajați de oameni care le oferă permanent mâncare, atunci putem fi siguri că în câțiva ani se vor înmulți și vor ajunge la un număr foarte mare.

Și totuși, iubitorii de păsări ar întreba: Cu ce ne deranjează aceste păsări inocente? Răspunsurile sunt următoarele!

Sunt foarte gălăgioase

Prin gălăgie nu ne referim neapărat la modul lor de comunica între ei. Pentru unii oameni, acest lucru poate fi chiar relaxat. Însă când vorbim de câțiva zeci de porumbei care s-au adăpostit în blocul în care locuim, e posibil să fim destul de deranjați de unele zgomote.

„Prima dată când am dormit la verișoara mea, a fost un adevărat coșmar. Locuia într-o zonă cu foarte mulți porumbei și toată noaptea am auzit sunete ciudate ba pe la acoperiș, ba pe la geam. Ea era obișnuită deja de atâta timp și nu mai era atât de deranjată, însă eu nu am putut închide un ochi toată noaptea. După ce că mi-am făcut o grămadă de scenarii pentru că nu știam de unde vin sunetele, când mi-am dat seama că sunt de la ei, nu am putut dormi pentru că mereu mă trezeau.”

Fac foarte multă mizerie

Doar persoanele care locuiesc împreună cu porumbeii vor înțelege asta. Nimic nu e mai neplăcut decât să-ți speli geamul iar mâine să observi că munca ta a fost în zadar.

„Am renunțat de mult în a-mi mai spăla geamurile prea des. Acum o fac doar o dată la câteva luni, oricum după 2 zile sunt murdare înapoi. Câteodată am impresia că păsările astea o fac dinadins. De mașină, nici nu mai zic. Dacă ar fi să mă iau după mizeria provocată de porumbei, ar trebui să o duc zilnic la spălătorie.”

Cum rezolvăm aceste probleme?

Principala soluție aici, nu e să rănim sau să speriem păsările în vreun fel. Nici nu este nevoie să facem asta, pentru că există o metodă foarte simplă și eficientă de a îndepărta porumbeii: aparatele anti porumbei.

Acestea funcționează pe bază de ultrasunete și în doar câteva săptămâni veți vedea cum problema păsărilor dispare. Semnalele transmise de aparate sunt concepute special pentru a fi detectate doar de creierul păsărilor și nu ne afectează pe noi sau animalele noastre de companie. Aparatele nu rănesc porumbeii în niciun fel, ci doar le vor provoca un disconfort și astfel acestea vor fi nevoite să părăsească zona afectată.

Astfel, poți spune adio la toate problemele cauzate de porumbei!