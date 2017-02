Politisti imbracati in civil au oprit o masina in trafic.Reacţia şoferului /Video

Actiune esuata a politiei din Baia Mare. Trei oameni ai legii, imbracati in civil, au oprit in trafic o masina in care se aflau doi soti, banuiti de comiterea unor infractiuni.

Speriati, suspectii au crezut ca agentii ar fi de fapt niste talhari.

Femeia care era la volan a demarat in tromba si l-a acrosat pe unul dintre politisti care a ajuns la spital.

Scenele parca desprinse dintr-un film de actiune au avut loc luni seara, pe o strada din Baia Mare. Totul a inceput cand doi soti aflati in trafic au fost opriti pe dreapta de politisti imbracati in civil.

Martori: „A tras-o afara din masina si a lovit cu piciorul. Noi eram in mers si a tabarat pe ea si a tras-o afara din masina si i-am zis sotiei sa plece ca ne omoara.”



Cand i-au vazut pe cei trei barbati imbracati complet in negru, cei doi soti spun ca nu s-au gandit ca ar putea fi politisti, ci mai debraga de niste talhari.

Sotul: „Erau in civil si au sarit in fata masinii si am intrebat de ce ne-ati oprit si n-au zis nimic. Au vrut s-o traga din masina pe sotie, de trei ori si i-am zis sotiei du-te ca ne omoara astia. Mi-a fost frica cand i-am vazut in negru.”

Soferita: „Spune-le cum te-a lovit. E filmat. Eu n-am stiut cine sunt. Au sarit sa ne jefuiasca.

Unul dintre politisti a fost acrosat de masina condusa soferita. Femeia a demarat in tromba si l-a ranit usor la un brat pe omul legii. Acesta a fost transportat cu un echipaj SMURD la spitalul din Baia Mare, unde le-a spus medicilor ca a fost calcat de roata masinii.

Florina Metes, purt de cuvant IPJ Maramures: „A fost o actiune a colegilor din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Maramures pentru depistarea unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni. In continuare se efectueaza cercetari pentru comiterea infractiunii de ultraj.”

Potrivit IPJ Maramures cei doi soti erau banuiti de comiterea unor infractiuni, iar actiunea a fost un flagrant.