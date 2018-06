Petre Lăzăroiu, judecător CCR, face dezvăluiri despre presiunile de la Cotroceni

Petre Lăzăroiu, judecător CCR, a dezvăluit presiunile de la Cotroceni în privința revocării Codruței Kovesi.

Iată declarația completă a judecătorului CCR:

„Ieri, 14 iunie, orele 14:30 – 15:00, am avut o întâlnire cu consilierul prezidențial pe probleme juridice, doamna Simina Tănăsescu, la cererea acesteia, nu la cererea mea. Printre altele, mi-a spus că are o sarcină ingrată și, când am ajuns în birou la dânsa, mi-a arătat pe o hârtie, care a circulat acum ceva vreme de la fundația VeDem Just care cerea, nici mai mult, nici mai puțin, președintelui CCR să pună în discuție mandatul meu. I-am spus că este o aberație, dar dumneaei mi-a zis că președintelui i se cere un decret de revocare a mea din funcție. I-am spus că președintele nu are această prerogativă, pentru că revocarea se face doar de către plenul CCR. Mi-a răspuns: `Da, așa este, numai că dacă noi nu dăm curs și președintele nu emite decretul, asociația ne va da în judecată, iar dacă-l emitem, ne vei da tu în judecată. Zic: `Evident că o să vă dau în judecată`. Nu știu dacă doamna profesor a vorbit în nume personal sau în numele președintelui, dar, după felul în care am fost anunțat, după felul în care s-a purtat discuția, cred că se intenționează emiterea unui decret, chiar dacă este fără valoare juridică, de revocare a mea. Repet, președintele nu are posibilitatea legală de a da acest decret. Dacă se dă un astfel de decret și eu îl voi contesta, firește, până se pronunță justiția, președintele poate spune: Nu o revoc pe doamna Kovesi, întâi trebuie să mă lămuresc cum e cu mandatul lui Lăzăroiu. Textul care mi-a permis să fiu numit pentru un mandat întreg este în vigoare. Ideea de bază este că se vrea neapărat să fie creată o presiune”.

