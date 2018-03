Pariorii scapa de cozile la ANAF iar Unibet plateste impozitul de 1% in locul clientilor, pana pe 31 iulie 2018!

Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta numarul 18/2018, ceea ce pentru unii pariori online era un adevarat cosmar, ne referim aici la demersurile necesare pentru plata impozitului aferent retragerilor efectuate în cursul unui an calendaristic, capata in sfarsit forma dorita atat de casele de pariuri online cat si de clientii acestora: Impozitarea la sursa. Asadar, incepand cu data de 23 martie 2018, toti operatorii online vor impozita la sursa sumele retrase de jucatori, lucru cat se poate de benefic, din mai multe puncte de vedere:

Este mult mai nesemnificativ sa primesti 990 RON (in loc de o mie de ron) atunci cand retragi 1.000 RON, decat sa platesti o data pe an, sa zicem, 500 RON, impozitul datorat unui numar de 50 de retrageri a cate 1.000 RON.

In acest mod nu mai poti ajunge in situatia in care sa iesi in paguba pe parcursul unui an, dar sa fii nevoit sa platești impozit pentru retragerile efectuate, fara ca nimeni sa te intrebe cat de mult ai depus.

Angajații ANAF scapa de o munca in plus, putandu-se, in acest fel , concentra mai bine la celelalte sarcini de serviciu

Pariorii online scapa de cele minim doua drumuri la ANAF și completarea declaratiilor, care, in unele cazuri putea sa dureze foarte mult

In plus, statul roman va reusi sa colecteze in proportie de suta la suta impozitele datorate de jucatori, cu eforturi minime

Majoritatea pariurilor care au platit in anii precedenti impozitul pentru retrageri la ANAF au considerat acest lucru ca fiind o corvoada, astfel incat noua metoda de impozitare este privita cu ochi foarte buni. Mai mult decat atat, una din cele mai populare case de licentiata in Romania, Unibet, sarbatoreste aceasta mult asteptata reglementare legislativa, oferindu-se sa plateasca, in locul jucatorilor, impozitul de 1.% pentru retragerile efectuate in perioada 23 martie 2018 – 31 iulie 2018. Iata declaratia data de Lucian Prisecaru, Country Manager la Unibet Romania, cu ocazia hotararii luate de compania suedeza:

“Ne dorim ca jucatorii nostri sa aiba o experienta de joc cât mai placuta si, pe lânga eliminarea birocratiei pentru completarea si depunerea declaratiei pentru veniturilor din jocurile de noroc, pentru care foarte multi jucatori s-au plâns, începând cu 23 martie 2018, acestora nu li se va retine nicio taxa pentru retragerile efectuate intre 23 martie si 31 iulie”.

Trebuie totusi mentionat faptul ca este vorba de retragerile care intra in categoria celor impozitate cu 1%, adica cele de pana la 66.750 RON. Ulterior acestea urmeaza sa fie impozitate in mod automat, fara sa fie nevoie ca clientii sa faca ceva.

Cum un astfel de material nu se poate incheia decat pe un ton pozitiv, este necesar sa punctam, la final, si scaderea limitei de depunere cu cardul la Unibet, de la 50 RON la doar 25 RON, modificare ce a intrat deja in vigoare.