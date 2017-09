Optimizarea SEO a devenit astazi “Search Experience Optimization”

In ultimii ani, motoarele de cautare precum Google, Bing sau Safari, si-au actualizat algoritmii in asa fel incat sa ia in considerare din ce in ce mai mult indicatorii de user experience. Insa, avand in vedere ca algoritmii respectivi au fost construiti pe baza datelor colectate de asa-zisii „crawling bots” (aplicatii software care „cerceteaza” internetul”), a fost dintotdeauna dificil pentru acestia sa simuleze actiunile intreprinse de un utilizator uman.

Astfel, motoarele de cautare au stabilit cateva criterii fundamentale pe baza carora experienta unui utilizator pe un website poate fi considerata una pozitiva sau negativa. Unele dintre acestea sunt: viteza de incarcare a site-ului, nivelul de optimizare al site-ului pentru mobile, structura site-ului, continutul, si multe alte semnale care pot oferi algoritmilor informatii concludente legate de experienta utilizatorilor pe un anumit website.

Asadar, ce impact au noii algoritmi asupra companiilor si antreprenorilor, din punct de vedere al optimizarii SEO?

Majoritatea specialistilor in marketing online au ajuns la concluzia ca am depasit era Search Engine Optimization si am intrat intr-o noua era: Search Experience Optimization. Mai exact, optimizarea SEO este mai actuala ca niciodata, insa are un inteles diferit.

Acest lucru este o veste buna pentru business-urile cu o strategie de marketing online solida, si o lovitura grea pentru cei care obisnuiau sa practice tehnici de black hat SEO, deoarece Google a devenit din ce in ce mai inteligent si mai capabil sa identifice tentativele de „fentare” a regulilor sale.

Asadar, daca esti antreprenor, cum ar trebui sa iti optimizezi SEO site-ul pentru a oferi o experienta cat mai pozitiva utilizatorului?

Pune intrebarile relevante pentru a obtine raspunsurile corecte

Mai precis, trebuie sa iei in considerare experienta utilizatorului in fiecare etapa a web designului si a procesului de marketing. Acest lucru poate fi facut cu usurinta, folosind o serie de intrebari si raspunsuri relevante, pe baza carora iti cladesti strategia de optimizare SEO.

De exemplu, daca ai un site si vrei sa ocupi pozitii de top in motoarele de cautare, este recomandat ca, inainte de toate, sa te intrebi ce expresii folosesc utilizatorii atunci cand cauta produse si servicii similare cu ale tale. In trecut, pentru antreprenori, optimizarea SEO se rezuma la utilizarea unor cuvinte cheie simpliste, de genul „cauciucuri de iarna” sau „produse de slabit”, insa de-a lungul anilor, utilizatorii au inceput sa foloseasca expresii din ce in ce mai mai specifice si mai naturale atunci cand efectueaza cautari pe internet, utilizand interogari complexe. Astfel, cuvantul cheie „cauciucuri de iarna” a devenit in prezent „cele mai bune cauciucuri de iarna pentru Ford Mondeo”, sau „cauciucuri de iarna second-hand Bucuresti”.

Site-urile care au o strategie de optimizare SEO care raspunde la nevoile utilizatorilor au cele mai mari sanse sa ocupe primele pozitii in Google. Asadar, in loc sa folosesti acelasi cuvant cheie in mod excesiv, in speranta ca vei urca in paginile cu rezultate, focuseaza-te pe a veni in ajutorul utilizatorului si a-i oferi exact ceea ce are nevoie.

Optimizeaza-ti site-ul pentru dispozitivele mobile

Anul trecut, Google a facut valuri in comunitatea de specialisti SEO, atunci cand a lansat un update important de algoritm care a avut ca scop favorizarea site-urilor care sunt optimizate pentru mobile, lucru care a avut un impact major la nivel mondial, deoarece aproape 40% din brandurile puternice de atunci nu aveau site-urile optimizate pentru smartphone-uri si tablete.

Aceasta a fost o lectie dura pentru antreprenorii prinsi pe picior gresit, insa nu fara folos, deoarece, incepand de atunci, optimizarea pentru mobile a inceput sa fie luata in serios, devenind un element important al strategiei de optimizare SEO.

Utilizatorii de dispozitive mobile nu au parte de acelasi internet de mare viteza de care se bucura cei care acceseaza internetul de pe laptop sau desktop. De cele mai multe ori, providerii de servicii mobile ofera o viteza de download si un trafic limitat in abonamentele pe care le comercializeaza. Asadar, daca un utilizator incearca sa acceseze si sa interactioneze cu o pagina web care are mult continut foto-video, viteza de incarcare a acesteia va fi una foarte mica, lucru care are un impact negativ indubitabil asupra experientei de navigare.

Solutia? Dezvoltarea unei versiuni mobile a site-ului, care sa aiba un design minimalist, sa fie usor de navigat, si care sa se incarce suficient de rapid incat sa nu il determine pe utilizator sa paraseasca site-ul.

Fii prezent si vizibil in Social Media

Indiferent cat de „arid” si de tehnic este domeniul business-ului tau, este important sa interactionezi cu utilizatorii de internet prin intermediul Social Media. Multe dintre companiile din domenii mai tehnice, cum ar fi, de exemplu, industria petrolului sau cea producatoare de utilaje agricole au conturi pe Twitter, Facebook, Instagram sau LinkedIn, pe care sunt foarte active.

Retelele de socializare sunt spatiul potrivit pentru a comunica cu potentialii si actualii clienti, precum si pentru a-i directiona catre produsele si serviciile de pe site-ul tau.

Asadar, daca pana acum credeai ca optimizarea SEO inseamna vreo ecuatie secreta intre numarul de backlinkuri si densitatea cuvintelor cheie, este timpul sa treci si tu in noua era a optimizarii SEO, cea care ofera utilizatorilor o experienta pozitiva si continut de calitate.