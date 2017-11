O fostă actriță porno vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Rusia

O fosta actriță porno vrea să candideze la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor, la care va participa și Vladimir Putin.

Elena Berkova a publicat un videoclip pe Instagram în care își expune planurile pentru alegeri. Ea a spus vrea să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor din Rusia și că plănuiește să introducă pedeapsa cu moartea pentru cei ce comit abuzuri sexuale, dar și că va interzice fustele mai lungi de 40 de centimetri, notează Metro.

Tânăra de 32 de ani spune că vrea să introducă pedeapsa cu moarte pentru că „s-a săturat de oameni ca Harvey Weinstein”.

Ea vrea de asemenea ca bărbații să nu poată divorța de partenerele lor și să introducă educația sexuală în școli.

„Am luat decizia recent să candidez, pentru că e nevoie ca femeile să se implice activ în campania prezidențială. Unele sunt chiar din showbiz. Am candidat la postul de primar din Sochi și am fost implicată în politică, așa că am decis să candidez la alegerile prezidențiale din Rusia”, spune femeia pentru Daily Mail.

„Plănuiesc să introduc educația sexuală în școli. Și să introduc un examen de sex obligatoriu. Deseori, tinerii nu știu despre normele legale legate de sex, igienă, să nu mai menționăm de plăcere”, adaugă femeia.

Berkova a fi a patra femeie care va candida la prezidențialele din Rusia, de anul viitor, potrivit Digi24