Mesajul Simonei Halep dupa ce s-a întors în ţară…

Simona Halep nu uită şi nu iartă. După ce a pierdut în sferturi la Roland Garros, românca a ţinut să o înţepe pe Johanna Konta imediat după ce s-a întors în ţară. Simona Halep a revenit la Bucuresti dupa turneul de la Wimbledon şi a fost primită cu aplauze şi flori pe aeroport. Aceasta spune ca simte o oarecare oboseala si se va odihni putin. Totusi, ea e nerabdatoare sa joace la US Open, conform sport.ro.

Simona Halep spune ca a fost suparata la finalul meciului cu Johanna Konta si ca a crezut ca ultimul punct al duelului cu jucatoarea britanica se va repeta. Totusi, ea spune ca nu e afectata de faptul ca a ratat locul 1 mondial si e increzatoare ca va mai avea sanse si in viitor. „Ma simt foarte bine, ma bucur ca sunt sanatoasa. Mai am multi ani in fata, asa ca nu sunt trista ca nu am reusit acum. Sper ca voi reusi.

Am crezut ca se va repeta acel punct din final, asa au crezut multi, dar daca arbitrul a decis asta, nu am avut ce sa fac. Ma bucur ca a castigat Venus, este incredibil ce face ea la 37 de ani. Acum ma voi odihni putin, simt o oarecare oboseala. Insa asta imi este meseria, iar acum sunt nerabdatoare sa joc in America”, a spus Simona Halep la revenirea in Romania.