Mărturisirea șocantă a unei mame: ”Viitorul medical al copilului meu nu e în țara asta de doi bani!”

Într-un mesaj postat pe contul de Facebook, jurnalista Oana Despa a relatat ieri, o întâmplare pe care a avut-o cu medicul ortoped Gheorghe Burnei.

Jurnalista a postat pe site-ul de socializare:

”Salut, sunt Oana Despa si sunt ziarist. Acum 7 ani si mai multe luni am devenit mama prima data. Copilul meu s-a nascut cu o malformatie la picior. Era stramb si mai mic. De cand a avut doua zile pana a implinit 8 luni a stat cu el in ghips. Cand medicul care i-a tot pus piciorul in ghips mi-a zis ca va trebui urmarit toata copilaria si adolescenta si ca va trebui operata cand va ajunge la maturitate pentru ca piciorul ei va fi mai mic si trebuie alungit, am cautat cei mai buni medici din tara asta. Asa am ajuns la profesorul Burnei.

La prima consultatie, nici nu s-a uitat pe ce i se facuse pana atunci. M-a pus sa ii fac computer tomograf, mi-a zis ca s-ar putea sa mearga mai greu ca ceilalti copii, sa ii fac gheata speciala, pentru cand va merge, si sa ma intorc peste un an.

Peste un an m-am intors. Eva mea deja mergea, cu gheata speciala. Avea o diferenta de aproape 2 centimetri intre picioare. Vizibila cu ochiul liber. Fara incaltari, schiopata.

S-a uitat la ea, a masurat-o, a invartit-o si mi-a trantit:

– Nu-i mai pui nicio gheata speciala. E o prostie.

M-am uitat crucis si am protestat.

– Dar are piciorul mai mic, se vede cu ochiul liber. Asa mi-ati spus acum un an. Si asta spun toate actele de pana acum. Nu vreti sa ii mai faceti o radiografie, ceva?

– Nimic.

– Macar sa va uitat pe alea vechi.

– Nu ii mai pui nimic si vii peste doi ani. Ai inteles. Stiu eu ce fac.

Am plecat socata. M-am intrebat de milioane de ori daca nu mi s-a parut, daca nu sunt eu aia absurda care vrea dovezi pentru orice. Daca nu ar trebui sa nu imi urmaresc intuitia. Sa il ascult si gata. Nu am facut-o. Orice mama stie ca atunci cand simte ceva, trebuie sa isi urmareasca instinctul.

In cateva luni, eram in Elvetia, cu eforturi supraomenesti, la un doctor care sa imi spuna o parere: ca trebuie sa imi las copilul sa schioapete, ca isi va reveni, sau sa fac altceva.

Am aflat, evident, contrariul. Copilul meu avea nevoie de ghata speciala, de evaluare din an in an, cel putin. Si de o operatie. Peste multi ani. Mi-a aratat si variantele. Nici nu vreau sa ma gandesc la cele mai bune. Probabil nu mi le voi permite niciodata.

Mi-am jurat ca nu mai calc in viata mea la profesorul Burnei. Si nu am mai facut-o.”

Pe data de 10 decembrie 2016, medicul Gheorghe Burnei a fost reţinut de către procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti, care au cerut instanţei arestarea preventivă a acestuia pentru mai multe fapte de luare de mită. Tribunalul Bucureşti a respins arestarea preventivă. Astfel, medicul a fost plasat în arest la domiciliu, iar apoi sub control judiciar, potrivit Românialiberă.ro

Anchetatorii l-au acuzat pe Gheorghe Burnei că i-ar fi obligat pe părinţii copiilor operaţi de el să cumpere proteze de la firma Argonmed, care în schimb i-ar fi plătit vacanţele cu familia în străinătate şi deplasările la congrese. Burnei ar fi folosit atât proteze omologate, cât şi dispozitive medicale pe care le-ar fi folosit în experimente pe copii, ce erau confecţionate artizanal de cunoştinţe ale medicului de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării, potrivit procurorilor.

Mai mult, procurorii susțin că Gheorghe Burnei ar fi prelevat de la copiii pe care îi opera ţesut osos şi ligamente, fără a cere acordul părinţilor, şi le-ar fi ținut în congelatorul unui frigider din unitatea sanitară, în care erau păstrate alimente şi băuturi alcoolice. Ţesuturile, deşi au fost păstrate în condiţii improprii şi nu au fost verificate bacteriologic şi viral, ar fi fost transplantate altor copii, iar cele găsite la percheziţii ar fi urmat să fie folosite la alte intervenţii chirurgicale.