Mărturii emoţionante despre traumele recuperării poliţistului împuşcat de Sima Vampiru

Audierile în dosarul jaf la Raiffeisen Bistriţa continuă, după ce la ultimul termen, doi bistriţeni, apropiaţi lui Andreica Paul Leon, poliţistul-erou care a fost împuşcat de către autorul jafului din Bistriţa de la Banca Raiffeisen – Paul Scarlat şi Ioan Sîngeorzan – au dat declaraţii la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, povestind cum a decurs recuperarea grea prin care a trecut Andreica Paul.

Mereu repeta:„Puteam să fiu mort”

Poliţistul Ioan Sîngeorzan din municipiul Bistriţa este cel care în repetate rânduri l-a transportat pe Andreica la Spitalul din Târgu Mureş pentru a beneficia de îngrijiri medicale.

„Arăt că lucrez în cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud, respectiv în cadrul aceluiaşi serviciu în cadrul căruia lucrează şi partea civilă(Andreica Paul Leon). Ne cunoaştem de foarte mult timp şi la un interval de câteva zile după prima externare, partea civilă m-a rugat să-l transport la Târgu Mureş pentru a i se schimba pansamentul. Arăt că l-am transportat cu maşina lui, acesta neputând să conducă. După ce i-a fost schimbat pansamentul, m-a rugat să-l ajut să coboare din spital deoarece nu se putea deplasa singur, iar după ce am intrat în maşină am constata că acesta a adormit. Ulterior l-am întrebat ce se întâmplă şi mi-a spus că nu se simte bine deoarece îl doare mâna foarte tare. Am oprit la Izvorul Mureşului unde am mâncat amândoi şi, deoarece nu-şi putea folosi braţul rănit l-am ajutat şi i-am tăiat eu mâncarea.

Am discutat mult cu partea civilă şi ştiind că aceasta era înainte o fire foarte sportivă am observat că după incident era foarte afectat spunându-mi că nu poate să facă nimic. Mereu repeta „puteam să fiu mort”.

În perioada ulterioară incidentului l-am mai transportat de vreo 5-6 ori la Târgu Mureş pentru a i se schimba pansamentul şi am discutat telefonic cu aceasta” declara poliţistul.

De asemenea Andreica a avut probleme cu ligamentele, lucru confirmat de martor prin faptul că acesta a suferit o intervenţie chirurgicală pentru a-i fi schimbate.

„Am discutat cu Andreica despre starea lui şi ştiu că acesta era foarte îngrijorat deoarece medicii îi spuseseră că va urma o perioadă grea în care va trebui să facă fizioterapie, ştiu că nu putea să îşi mişte degetele şi la un moment dat s-a pus problema schimbării ligamentelor, lucruri care s-a şi întâmplat. L-am încurajat de mai multe ori spunându-i că va fi bine.

Din punct de vedere profesional consider că cele 10 luni în care partea civilă a fost nevoită să rămână acasă e o perioadă foarte lungă care l-a afectat şi fizic şi psihic şi cred că va mai dura o perioadă până când acesta va putea să îşi reia activităţile împreună cu noi, ca şi înainte” mai arată Ioan Sîngeorzan.

Paul Scarlat „Am aflat că a fost împuşcat de pe Facebook”

Cel de-al doilea martor audiat în dosar, Paul Scarlat a fost audiat şi el sub jurământ de către judecătoarea Joldeş Liliana. Acesta a susţinut asemenea celor relatate de Sîngerozan că Andreica Leon Paul a fost extrem de afectat de incident, atât fizic cât şi psihic.

„Suntem prieteni de mai bine de 15 ani. Ne vedem des. Am aflat despre faptul că a fost împuşcat de pe reţeaua de socializare Facebook. La aproximativ trei zile de la data când a fost împuşcat, am fost la vizită la partea civilă, aceasta fiind internată la spital în Târgu Mureş. Era imediat după operaţie, imobilizat la pat, cu mâna legată. La acel moment era sub efectul anesteziei, avea dureri mari şi nu prea am vorbit.

L-am vizitat din nou după externare, când a ajuns acasă şi ştiindu-l din perioada de dinaintea incidentului ca fiind o persoană foarte energică, am observat că era foarte tulburat şi avea dureri mari. Totodată era supărat că nu îşi poate ţine copilul în braţe, nu putea să facă sport ca şi înainte. Am observat că era obosit tot timpul, probabil din cauza durerilor sau a medicamentaţiei.

Ştiu că ulterior a mai suferit o intervenţie chirurgicală în urma căreia, din nou, a avut aceleaşi stări. Comisarul Andreica Paul Leon era cu totul „dat peste cap” din cauza durerilor şi a ceea ce s-a întâmplat, astfel că nici relaţiile în familie nici relaţiile cu prietenii nu mai erau cum au fost înainte. Era supărat deoarece nu ştia dacă îşi va reveni, dacă va putea să se reîntoarcă la serviciu sau dacă va mai putea practica sport vreodată. Aproximativ 3-4 luni partea civilă nu a putut să mai iasă în societate în primul rând din cauza durerilor şi apoi din cauza faptului că nu se putea îmbrăca singur, aspect ce îl afecta”, a relatat Paul Scarlat.

Un tată model, pe lângă comportamentul eroic de care a dat dovadă, lui Andreica i-a fost foarte greu să renunţe la activităţile sale zilnice, inclusiv la antrenamentele de box cu băiatul său mai mare,

„Tot el obişnuia, anterior incidentului, să îl antreneze pe fiul său mai mare care practica boxul, astfel că se întâlneau zilnic sau cel puţin odată la două zile. Obişnuia să meargă la competiţii cu fiul său, iar după accident nu a mai putut să facă niciuna dintre cele două” mai arată martorul Scarlat.

În prezent Andreica face fizioterapie, dat fiind că încă braţul său nu i s-a recuperat. Fizioterapia o face la Bistriţa, însă mai merge la consult şi tratament în Cluj şi la Târgu Mureş.

Cere daune de 100.000 euro

„Am fost victima infracţiunii de tentativă de omor calificat, în circumstanţele ultrajului asupra unui poliţist(…) al cărui autor este inculpatul Sima Dorin Grigore. Infracţiunea constat în aceea că, la data de 12 iulie 2016, în urma unor deschideri ale forţelor de poliţie la locuinţa în care se afla inculpatul Sima Dorin Grigore, în scopul prinderii acestuia, descindere la care am participat în calitatea mea de Şef Serviciu Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, inculpatul a tras două focuri de armă asupra mea, unul pe plan orizontal, vizând zona toraco-abdominală a subsemnatului, proiectilul penetrând braţul mâinii stângi a subsemnatului. În urma acestui incident, am suferit leziuni corporale care, conform concluziilor medico-legale rezultate până în prezent, ar necesita 65 de zile de îngrijiri medicale, în condiţiile unei evoluţii favorabile.

Cum evoluţia favorabilă nu s-a realizat, am suferit o pareză a mâinii stângi şi am fost programat pentru o nouă operaţie ce a avut loc în 15 octombrie 2016 la Spitalul Judeţean Mureş” explică Andreica Paul Leon.

Toate aceste aspecte menţionate mai sus şi faptul că Andreica regretă zilele în care s-a aflat în concediu medical, neputând să îşi exercite meseria duc la cererea unor daune substanţiale.

„Mă constitui parte civilă în prezenta cauză cu suma de 100.000 euro, reprezentând despăgubiri civile- daune morale, solicitând obligarea lui Sima Grigore la plata acestor daune”, arată poliţistul.

Potrivit acestuia, suma a fost calculată luând în considerare că s-ar putea ca până la finalizarea procesului să mai sufere şi alte intervenţii chirurgicale.