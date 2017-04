Lucru cu ”ziua” reglementat și legalizat de Camera Deputaților

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 239 voturi „pentru”, proiectul de modificare a legii zilierilor care prevede prelungirea perioadei în care se prestează muncă zilieră de la 90 la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic pentru activităţile din domeniul creşterii animalelor. „Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”, potrivit prevederilor adoptate de deputaţi.Un alt articol adoptat prevede că trebuie să se plătească zilierului remuneraţia cuvenită prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile. Plata remuneraţiei poate fi realizată şi cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care angajarea depăşeste 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar, conform Agerpres

Camera Deputaţilor este for decizional în privinţa proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.