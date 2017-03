JUMĂTATE din POPULAŢIA din România trebuie să PRIMEASCĂ BANI de la stat

Lavinia Gheorghe, Sef Departament Managementul Riscurilor – Depozitarul Central, a vorbit in cadrul evenimentului Forumul Investitorilor, organizat de Bursa de Valori Bucuresti, despre „Marea Privatizare si ce a mai ramas din ea”.

Dupa 20 ani de la Marea privatizare, piata de capital din Romania are o evolutie interesanta a numarului detinatorilor de actiuni care au rezultat din programul de privatizare in masa, informează Capital. In perioada 1996-1997 cei care au fost eligibili sa primeasca actiuni in urma privatizarii isi puteau valorifica actiunile.

Daca initial erau 18.750.498 actionari (care au avut si au primit dreptul de a detine actiuni), numarul acestora a scazut treptat (8.992.575 in 2013 si 8.904.547 in 2014).

In anul 2017 numarul actionarilor este de 8.476.580, aproape jumatate din populatia din Romania.

Unele actiuni sunt latente pentru ca nu s-a mai interesat nimeni de ele.

Este important de stiut ca actiunile sunt sau poti fi purtatoare de dividende, dar pot oferi si alte drepturi.

Cum pot afla daca am actiuni?

Aceste informatii se pot obtine prin intermediul extrasului de cont de la Depozitarul Central. Extrasul de cont* reprezinta dovada dreptului de proprietate asupra unui numar de actiuni la o anumita data.

Pentru persoanele fizice, extrasul de cont se elibereaza la cererea titularului de cont pe baza urmatoarelor documente:

cerere de eliberare a extrasului de cont/sumarului de cont;

copia actului de identitate al titularului de cont;

dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice (6 lei / societate la care titularul de cont detine actiuni).

