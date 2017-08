Italienii de la De’Longhi cauta 100 de someri pentru posturi puse la bataie. Vezi cum poti aplica…

Producătorul de electrocasnice De’Longhi România, subsidiara locală a concernului italian De’Longhi, care produce din 2013 espressoare în parcul industrial Tetarom III din Jucu, judeţul Cluj, are disponibile în prezent 108 locuri de muncă pentru montatori electromecanici, potrivit site-ului AJOFM (Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă) Cluj.

Producătorul italian De’Longhi a ajuns în prezent cel mai mare exportator din judeţul Cluj. Compania a realizat anul trecut afaceri de peste 710 mil. lei (157 mil. euro), cu aproximativ 1.100 de salariaţi.

Afacerile italienilor au crescut constant an de an, fiind de cinci ori mai mari ca în 2013 spre exemplu, când au demarat producţia de espressoare la Jucu. Faţă de 2015 businessul a înregistrat un avans de peste 40%. Gigantul italian a fost pe profit în România încă din primul an, în 2016 rezultatul net fiind de 33 mil. lei, mai mult decât dublu faţă de anul anterior. Italienii de la De’Longhi au cumpărat în 2012 fabrica din Jucu a producătorului de telefoane mobile Nokia, iar în primăvara anului următor au început să producă espressoare de cafea.

Vezi Continuarea pe ZFCorporate…