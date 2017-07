Incarcatorul potrivit pentru laptopul tau

Dintre toti utilizatorii care au nevoie de un echipament, fie pentru a-l folosi in interes personal, fie pentru a-l folosi in interes profesional, cei mai multi isi indreapta atentia in prezent, spre laptopuri, in defavoarea calculatoarelor.

Aceasta alegere a utilizatorilor nu ar trebui sa ne surprinda in nici un fel, daca stam sa ne gandim la cat de mult au evoluat in ultimii ani laptopurile, dar si daca stam sa ne gandim la faptul ca spre deosebire de PC-uri, acestea sunt portabile.

Ei bine, atunci cand va trebui sa iti alegi un laptop, vei putea sa iti alegi un model nou, care in mod evident va fi performant si te va multumi din toate punctele de vedere, mai putin in ceea ce priveste pretul.

In cazul in care nu ai prea multi bani la dispozitie, atunci cu siguranta ai putea sa iti indrepti atentia spre un laptop refurbished, care poate sa fie egal din punct de vedere al performantelor cu un laptop nou, insa are ca si avantaj de partea sa, pretul mult mai mic, daca stam sa tinem cont de exact acelasi model de laptop, si sa facem o comparatie.

Laptopurile second hand sunt fara doar si poate solutia cea mai ieftina, insa se pot dovedi a fi solutia cea mai inspirata, mai ales in cazul utilizatorilor care nu vor avea de gand sa solicite extrem de mult laptopul.

Trebuie insa, ca in cazul in care iti cumperi un laptop second hand, sa fii foarte atent la ceea ce cumperi, si trebuie sa verifici cat mai in amanunt laptopul inainte de a-l cumpara, iar astfel te vei asigura ca nu te pacalesti.

Trebuie sa verifici vizual echipamentul, pentru ca se va observa daca acesta are urme vizibile de uzura, iar in acest caz, nu va trebui sa il alegi. Vei putea trece mai departe, si sa cauti un alt model, care sa nu aiba asa urme vizibile de uzura.

Pe langa acest aspect, va trebui sa testezi echipamentul, pentru a vedea cat de bine se comporta, dar va trebui verificata si bateria, dar si incarcatorul, pentru ca aceste accesorii sunt strans legate unul de celalalt, tinand cont ca bateria pentru a fi incarcata, are nevoie de incarcator.

Daca incarcatorul nu este intr-o stare perfecta, atunci cu siguranta va trebui sa cauti altul, insa va trebui sa stii exact cum sa il alegi.

Daca ai un laptop de la Acer, atunci cu siguranta va trebui sa iti alegi un incarcator Acer, compatibil modelului tau de laptop, insa pe langa acest aspect, in mod evident va trebui sa fii atent la voltajul oe care il scoate incarcatorul.

Mufa incarcatorului cumparat, trebuie sa fie la fel ca si mufa incarcatorului original, pentru ca incarcatorul sa poata sa fie folosit la acest laptop. Deasemenea, trebuie mentionat faptul ca si polaritatea noului incarcator trebuie sa fie identica cu polaritatea vechiului incarcator.

Pentru ca incarcatorul sa aiba o durata de viata mai indelungata, trebuie sa ai grija de modul in care il vei impacheta, dar si sa il scoti din priza atunci cand nu vei mai folosi echipamentul.