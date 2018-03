Duel de foc în etapa cu numărul 28 din Bundesliga: Bayern Munchen vs Borussia Dortmund

Sambata, 31 martie 2018, sunt programate primele 6 partide contand pentru etapa a 28-a din Campionatul de fotbal al Germaniei. Asa cum s-a intamplat mai mereu in ultimii ani, cea mai titrata echipa de fotbal din Germania, Bayern Munchen, s-a detasat la peste 15 puncte distanta de urmaritoare, cu mult inainte de finalul campionatului, fiind extrem de improbabil sa rateze bifarea unui nou titlu in acest sezon.

De departe cel mai interesant meci al acestei runde, este derby-ul dintre Bayern Munchen si Borussia Dortmund, la capatul caruia fanii formatiei gazda pot sarbatori un nou titlu de campioana. Oaspetii, aflati pe locul 3 inaintea partidei de sambata, sunt neinvinsi de 7 partide in deplasare, insa va fi foarte greu pe Allianz Arena, mai ales fara vedeta Marco Reus, care cel mai probabil nu va putea evolua din cauza accidentarii de la coapsa. Ultimele 3 meciuri directe au fost cat se poate de spectaculoase, cu reusite de ambele parti si minim 3 goluri inscrise in fiecare dintre ele, aceste aspecte fiind foarte apreciate de amatorii de pariuri, pentru care astfel de meciuri inseamna, de regula, o sansa buna de castiguri.

Revenind la Bundesliga, un alt meci interesant al acestui final de saptamana este cel dintre Hannover si Leipzig. Desi parea lipsita de griji la un moment dat, formatia gazda a suferit 4 infrangeri la rand, coborand pe locul 13, in timp ce Leipzig trage tare pentru un loc in cupele europene, reusind o serie de 5 meciuri fara infrangere, in urma carora se afla pe loc de Europa League insa la doar 2 puncte de locul 4, ultimul ce duce in Champions League.

Nici Hoffenheim nu este departe de primele 6 pozitii, aflandu-se la 4 puncte de Leipzig, iar sambata are meci destul de usor impotriva penultimei clasate, Koln.

Leverkusen, implicata si ea in batalia pentru locurile de cupe europene, se afla pe 5 inaintea meciului cu Augsburg, locul 10 in Bundesliga, in compania careia a terminat la egalitate 5 din ultimele 6 meciuri directe.

Dupa 5 victorii consecutive, in care a primit un singur gol, Schalke a urcat pe locul secund in clasament, fiind favorita clar in meciul cu Freiburg, care a castigat doar o data in ultimele 10 deplasari.

In aceeasi zi se mai disputa partidele Stuttgart vs Hamburger si Hertha vs Wolfsburg, urmand ca duminica sa se joace Bremen vs Frankfurt si Mainz vs Monchengladbach.