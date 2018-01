Dosarul Puţura a dat-o de gol, CSM a suspendat-o din funcţie! Judecătoarea Corina Iacob a fost trimisă în judecată

Corina Iacob, judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud a fost suspendată din funcţie de Consiliul Superior al Magistraturii, după ce aceasta a fost trimisă în judecată pentru fapte de corupţie. Judecătoarea bistriţeană a fost implicată în dosarul Ovidiu Puţura, după ce i-a cerut acestuia să îi ajute fiul să devină notar. În schimbul acestui favor, Iacob l-a ajutat pe Puţura să intre în posesia unui teren, care de fapt ar fi aparţinut unei alte persoane.

Procurorii DNA anunţau în ianuarie 2015 despre faptul că pe numele lui Ovidiu Puţura, fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, s-a deschis un dosar penal pentru fapte de corupţie. În respectivul dosar era implicat şi numele unui magistrat bistriţean, nume făcut public încă de atunci de procurori. Era vorba despre Corina Iacob, judecător la Secţia Civilă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, care potrivit procurorilor DNA ar fi pronunţat o soluţie favorabilă într-un dosar aflat pe rolul tribunalului bistriţean, pentru Alina Puţura, soţia fostului secretar de stat. Sentinţa favorabilă nu a fost una gratuită, în schimbul acesteia Corina Iacob încercând să-şi facă fiul notar cu ajutorul lui Puţura.

”În cursul lunii noiembrie 2014, inculpatul Puţura Ovidiu i-a promis suspectei Iacob Corina, judecător la Tribunalul Bistriţa – Secţia civilă, că, din funcţia pe care urma să o exercite în Ministerul de Justiţie sau printr-un funcţionar de legătură ce îi poate influenţa pe membrii comisiilor de examinare de la nivelul Camerelor Notarilor Publici, va asigura promovarea, de către o persoană din familia judecătoarei, a examenului pentru notari stagiari din anul 2015, prin fraudarea acestuia. În schimbul intervenţiei primise, inculpatul Puţura Ovidiu i-a solicitat judecătoarei Iacob Corina să pronunţe o hotărâre favorabilă într-un dosar în care soţia sa era reclamant recurent. (…)

În aceeaşi cauză se efectuează acte de urmărire penală faţă de suspecta IACOB CORINA, judecător la Tribunalul Bistriţa – Secţia civilă, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Suspectei IACOB CORINA i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală”, se arăta în comunicatul DNA, dat publicităţii pe 21 ianuarie 2015.

Dosarul a fost însă disjuns, urmărirea penală a judecătoarei Corina Iacob fiind efectuată separat de procurori.

Trimisă în judecată şi suspendată din funcţie

La finele anului trecut a căzut şi „bomba”! Corina Iacob a fost suspendată de către Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia judecători, din funcţie.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcţie a doamnei Iacob Corina, judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni, începând cu data de 20.12.2017”, este soluţia adoptată de CSM.

Concret, potrivit art. 62 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, în perioada suspendării din funcţie magistratului nu i se plătesc drepturile salariale, iar această perioadă nu constituie vechime în magistratură.

După începerea urmăririi penale, nu a avut voie să judece dosare

La scurt timp după comunicatul din ianuarie 2015 al DNA, judecătoarea Iacob a fost înlocuită din completele de judecată ale Secţiei Civilie a Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

Astfel, potrivit unui extras din Hotărârea nr. 2/28 ianuarie 2015 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, judecătoarea Corina Iacob a fost înlocuită din completele de judecată programate pentru şedinţele din datele de 29 ianuarie 2015 şi 5 februarie 2015. Astfel, pentru şedinţa din data de 29 ianuarie, locul Corinei Iacob a fost luat de judecătorul Marius Lucian Bulea, în timp ce în şedinţa din data de 5 februarie ea a fost înlocuită de Ildiko Simionescu.

În acelaşi document al Colegiului de Conducere al Tribunalului Bistriţa-Năsăud se mai preciza că sunt blocate temporar şi completele de judecată planificate pentru datele de 19 februarie şi 26 februarie 2015. De asemenea, dosarele repartizate judecătoarei Iacob, aflate în procedura prealabilă stabilirii primului termen de judecată, urmau să revină altor judecători ai Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

Decizia a fost votată în unanimitate de Colegiul de Conducere , din care fac parte judecătorii Liliana Elisabtea Preda – preşedintele Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Ildiko Simionescu – vicepreşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Cristina Gabriela Frenţiu – preşedinte Secţia Civilă I, Alexandru Dorin Petrişor – preşedinte Secţia Penală, Ilie Ursu – preşedinte Secţia II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Adina Găurean – membru şi Diana Emiliana Linul – membru.

Deşi hotărârea Colegiului de conducere a Tribunalului Bistriţa-Năsăud părea una temporară, în final Corina Iacob nu a mai avut voie să judece nici un dosar aflat pe rolul instanţei de judecată, ci doar să îndeplinească anumite atribuţii administrative.

Puţura, amicul fatal

Ce s-a întâmplat între Corina Iacob şi Ovidiu Puţura reiese din motivarea sentinţei de condamnare a fostului secretar de stat, pronunţată de judecătorul George Matei de la Curtea de Apel Bucureşti, în toamna lui 2016.

Astfel, din documentul citat reiese că, în cursul anului 2012, Alina Puţura, soţia fostului secretar de stat, a promovat o acţiune în revendicare imobiliară împotriva lui Paul Brendea, pentru a intra în posesia unui teren în suprafaţă de 1.000 mp din Bistriţa pe care bărbatul începuse să-şi construiască o casă.

După doi ani de procese, Judecătoria Bistriţa a respins acţiunea Alinei Puţura, însă aceasta a formulat recurs la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, instanţă la care până în 2012 a activat ca judecător şi Ovidiu Puţura. Aici dosarul a ajuns pe mâna judecătoarei Corina Iacob, o prietenă mai veche a lui Puţura, astfel că secretarul de stat nu a dat înapoi în a încerca să rezolve problema terenului. Cum judecătoarea Iacob avea şi ea nevoie să-şi facă fiul notar, momentul a fost perfect pentru Ovidiu Puţura: serviciu contra serviciu pentru ca toată lumea să fie mulţumită.

Între Puţura şi Corina Iacob au fost mai multe discuţii şi întâlniri, una dintre acestea având loc hotelul Yesterday din Bucureşti, judecătoarea fiind prezentă în Capitală la seminar de pregătire profesională. La acel moment însă, procurorii erau deja pe urmele lui Puţura, discuţia dintre cei doi fiind interceptată ambiental.

„Discuţia este centrată şi cu lux de amănunte pe problematica accesului fiului judecătoarei în profesia de notar şi despre soluţionarea recursului soţiei lui Puţura, abundând în detalii tehnico-juridice specifice situaţiilor fiului respectiv dosarului de recurs, element deci ce o îndepărtează mult de o simpla discuţie colocvială dintre doi prieteni. (…)

Este deci mai mult decât evident că inculpatul nu este un om fără legătură cu mult dorita carieră de notar pe care dorea să o îmbrăţişeze fiul judecătoarei …ci avea posibilitatea sa influenţeze favorabil decizia de admitere în profesie, mai ales ca şi secretar de stat (care poate semna ordine în locul Ministrului Justiţiei) sau ca participant în comisia pentru definitivat, o soluţie favorabilă fiului judecătoarei putând duce implicit la o soluţie favorabila la un alt candidat pentru definitivat, întărind deci ideea că totul se rezolvă pe obligaţii reciproc onorate, pe servicii şi contraservicii. (…)

În plus, s-a oferit să-i obţină şi date încă nepublice referitoare la locurile libere şi în funcţie de care urma să fie îndrumaţi de o persoană la preşedintele de cameră notarială unde să-şi expună oferta.

Or, din această ofertă Curtea reţine indubitabil că inculpatul a făcut o ofertă de foloase pentru judecătoarea ce soluţiona dosarul soţiei sale, respectiv identificarea căii de acces în notariat prin intermediul serviciilor sale şi obţinerea de informaţii nepublice, înaintea altor candidaţi.

Curtea subliniază că pentru reţinerea infracţiunii de dare de mită, natura foloaselor nu trebuie să fie neapărat licită, ci ea trebuie să constituie orice fel de avantaj ce ar putea fi oferit de mituitor persoanei mituite”, arată instanţa în motivare.

Deşi Puţura s-a apărat şi a susţinut că a fost „doar o discuţie colocvială, între doi vechi prieteni” Curtea conchide că „discuţiile referitoare la foloase ilicite şi pătrunderea pe o cale infracţională în profesia de notar, cu identificarea modalităţilor concrete şi cu stabilirea ajutorului, nu are nicio legătură cu o simplă discuţie la o cafea dintre doi colegi judecători ci are mai mult conotaţia unei clasice discuţii dintre doi indivizi cu preocupări infracţionale, respectiv dintre un mituitor şi un mituit”.

În cadrul aceleiaşi discuţii de la hotelul bucureştean, Puţura a luat în discuţie şi dosarul său, la acel moment ştiindu-se deja că judecătoarea Iacob, alături de alte două colege de la tribunal vor da o soluţie finală.

„Discuţia dintre cei doi este centrată pe explicitarea de către inculpat a soluţiei pe care el o apreciază ca fiind corectă (şi favorabilă soţiei sale), făcând deci, practic, o pledoarie juridică într-un bar de hotel în faţa judecătoarei ce ii soluţionează dosarul de recurs, practică vădit ilegală.

Este adevărat că din discuţiile celor doi inculpatul pare a fi convins de temeinicia pretenţiilor soţiei sale, dar şi în acest caz tot nu are dreptul de a încerca influenţarea soluţiei prin baruri de hotel şi în contextul în care oferă judecătoarei sprijin în vederea accederii frauduloase în notariat a fiului acesteia”, se arată în motivare.

În plus, se pare că judecătoarea Iacob i-ar fi cerut Alinei Puţura să îi cumpere de la Roma (Italia) o pereche de pantofi marca Geox, pantofi care au costat 70 de euro şi pe care i-a primit după pronunţarea sentinţei favorabile, în ianuarie 2015.

„Îi dau doi pumni în gură!”

În ceea ce priveşte discuţia „colocvială” care a avut loc între Corina Iacob şi Ovidiu Puţura raportat la posibilitatea ca una dintre celelalte două membre ale completului care judeca dosarul Alinei Puţura, aceasta s-a derulat astfel:

Puţura Ovidiu: Şi ce mă de nu îi dau doi pumni în gură în Tribunal, de îi rup picioarele, o calc cu maşina… deci.. nu am mai auzit treburi din astea…

Corina Iacob: Auzi… să nu cumva să vorbeşti ceva că ştii de la mine… că una, că alta…

P.O: Nu, îţi dai seama că am… mi-o zis Alina că…

(…)

P.O.:Deci oricum lucrurile sunt foarte simple.

C.I.:Ţi-ai făcut cerere de strămutare?

P.O.: Nu… Nici nu o fac. O calc cu maşina după aia şi gătăm…

C.I.: Măi în ce situaţie mă pui…

P.O.: Stai liniştită, deci nu că o calc eu, îi pun pe doi din ăştia cu…

C.I.: Ce faci?

P.O.: Îi pun pe doi, o calcă cu maşină, stai liniştită, o vezi în spital cu picioarele rupte. N-are rost, nu mă mai stresez, simplu. O calcă ăştia.

C.I.: Te rog frumos… şi eu ce să fac acum…

P.O.: Să te uiţi în dosar şi să faci cum îi… ce rezultă din dosar.

C.I.: Să fac opinie separată?

P.O.: Da. Păi, tu vezi ce rezultă din dosar, apăi lucrurile sunt foarte clare. Socrul meu o cumpărat acest teren cred că în anul 1990 şi ceva, nu mai ţin minte exact, înainte de 2000 oricum. Socrul voia să îşi vândă casa din Beclean şi să se mute în Bistriţa, pentru că fetele erau în Bistriţa… după ce să stea în Beclean. Asta-i adevărat că eu l-am îndrumat, mă de ce nu te duci să cumperi un teren – că atunci nu aveau valoare terenurile, nu avea bani, ştii – cumpără un teren, du-te la o licitaţie, cumpără un teren. El şi l-a ales, ăsta e, OK. Mi l-a arătat şi mie, uite-l. Bineînţeles că pe mine nu m-a interesat, nu m-am dus pe acolo. Dar nu are importanţă asta. El a fost proprietar.

C.I: Acum, vis-a-vis de… ţi-ai făcut cerere de strămutare?

P.O.: Nu mi-am făcut…

C.I.: Ascultă-mă!

P.O.: Da. Da’ eu vreau să te întreb: tu te-ai uitat prin dosar, ca idee aşa?

C.I.: Stai să îţi spun cum stau lucrurile!

P.O.: Da, ia zi cum stau lucrurile. Alina mi-a povestit un pic, dar era foarte emoţionată că… zicea nu se poate, că nu ştiu ce…

C.I.: Doamne, ce… Zic Ildi ce îi de făcut? Nu ştiu, pe mine nu mă interesează, aşa şi aşa… Păi tu: Nu zice chiar aşa. Gândeşte-te că poate îţi vine Ovidiu încă o dată preşedinte la Tribunal… Mie?… Îi rea, îi şi nebună, îi egoistă, îi complexată… îi nu ştiu ce să spun, deci are în ea o răutate care îi vine… origine, nu un ţăran, un ţăran de vază… din origini, din felul cum arată, cum se comportă, are impresia că toată lumea râde pe la spatele ei… nu se mai opreşte, ştii cum face… merge, merge… Şi atunci zic: Tu, hai să găsim o soluţie să putem… că eu… Gândeşte-te în ce situaţie mă pui. Că niciodată nu am pronunţat în majoritate şi cu opinie separată.

(…)

C.I.: Bun. Şi dacă ajung la o concluzie diferită de a ei…

P.O.: Da.

C.I.: Să fac opinie separată?

P.O.: Da. Poţi să faci liniştită opinie separată şi poate să facă şi Camelia, că oricum îi spun şi ei. Deci asta este foarte grav. Da oricum îi cad geamurile la asta…

(…)

P.O.: Da? Deci ea trebuie să… ea deci nu… ţi-am spus şi ţie şi asta nici nu se pune problema… deci Camelia nu dă decât soluţia care trebuie din dosar. Nimic. Nu am nevoie de nici un ajutor de la nimeni, că nu vreau ajutoare.

C.I.: Şi atunci cum coexistai acolo cu ea?

P.O.: Cu cine?

C.I.: Vicepreşedinte de Tribunal?

P.O.: Lasă că mă ocup eu de asta, stai liniştită. Oricum mă ocup de ea, proasta dracului, tâmpita… ştii?

C.I.: Dacă obţin casare cu… de rejudecare să se verifice posesia, treburi socoteli şi aşa mai departe, îi bine?

P.O.: OK. Să verifice, ţi-am zis. Pentru mine este bine oricum.

„Lucrurile astea nu se fac pe bani, ci se fac prin influenţa majoră”

Cât despre ajutorul de care Corina Iacob avea nevoie cu privire la accederea fiului său în tagma notarilor, discuţia dintre judecătoare şi fostul secretar de stat a curs astfel:

C.I.: Că lucrurile astea nu se fac pe bani, ci se fac prin influenţa majoră … trebuie să ai influenţă extraordinar de mare la un preşedinte al camerei, indiferent pe unde o fi… şi atunci, dacă ajungi la acel preşedinte şi el spune „Da, o fac”, … că o faci pentru o chestie de prietenie, pe …

P.O.: Da, da, pe obligaţie…

(…)

P.O.: Mă, eu îţi spun un lucru, deci scot acesta… acesta, omul acesta, el ne va spune domnule acolo şi mergem la anu unde trebuie din timp şi când omul spune exact unde trebuie mers, na gata, acesta… mai ales că acum că se mai schimbă primul ministru poate iar mă duc înapoi unde am fost şi atunci iar am… ştii, că ştii cum sunt ăştia… ăştia cât eşti tare şi acesta… dacă vede că nu ştiu ce… domnule…

C.I.: Lucrurile astea trebuie ştiute din timp. Pentru că acum am aflat că…

C.I.: Dacă se întâmplă, să avem de unde pleca… o poţi face tu fără nici un fel de probleme?

P.O.: Da, sigur, corect.

C.I.: Şi dacă nu, o facem în alt mod.

Ovidiu Puţura: Şi dacă nu, o facem pe alt traseu.

C.I.: Pe alt traseu.

P.O.: Oricum ştim traseul bine… da nu-i problemă… şi ăsta

C.I.: Nu e exclus…

P.O.: Păi nu… vedem … că nu se vor stabilii, ne spune exact cum… ai înţeles? Că ala ne spune: acolo să mergeţi… mereţi mă acolo… şi merem de la început.

C.I.: Şi ajungem acolo…

P.O.: Da, unde ne zice el… ori în secuime, ori Moldova, nu contează unde. Că după un an, doi… venim.