Donald Tusk va face public ghidul de negociere al UE cu Marea Britanie

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk urmeaza sa dea publicitatii vineri un ghid de negociere al Uniunii Europene cu Marea Britanie dupa ce premierul Theresa May a declansat in urma cu doua zile procesul de iesire a Regatului unit din blocul comunitar, scrie BBCNews in pagina electronica. Documentul va fi adoptat de Consiliul European din 29 aprilie.

Propunerile vor fi trimise guvernelor celor 27 de state membre ale UE. Acestea vor stabili tonul in cei doi ani de negocieri dure pentru Brexit si vor ajuta la finalizarea procesului.

Liderii UE declara ca Marea Britanie trebuie sa accepte mai intai termenii lor de iesire din Uniune inainte ca discutiile sa se refere la relatiile viitoare. Londra vrea insa discutii simultane.

Prim-ministrul britanic Theresa May a declansat in mod oficial procesul pentru Brexit miercuri, prin trimiterea unei notificarii lui Donald Tusk ca a activat articolul 50 din Tratatul de la Lisabona.

Tusk, aflat in Malta, la o reuniune a liderilor popularilor europeni, este asteptat sa trimita, vineri dimineata, celor 27 de state membre ale UE draftul proiectului de negociere cu Marea Britanie. Consiliul European a intentionat sa publice liniile directoare pe site-ul sau imediat, dar surse BBC au aflat ca doua state membre ale UE s-au opus potrivit HotNews.