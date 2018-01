Dependenta de jocuri pe calculator ar putea fi inclusa in lista problemelor de sanatate mintala (OMS)

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor.

In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), dependenta de jocuri a fost inclusa in categoria ”tulburarilor mintale, comportamentale si de neurodezvoltare”.

Pentru a justifica diagnosticul acestei afectiuni o persoana trebuie sa manifeste o ”tulburare de control asupra jocului”, sa acorde ”o prioritate ridicata jocului pana la nivelul la care acesta sa prevaleze asupra altor interese si activitati de zi cu zi” si sa continue sa se joace ”in ciuda aparitiei consecintelor negative”, se arata in proiect, potrivit hotnews.ro

Un astfel de model de comportament este suficient de grav pentru a rezulta o tulburare semnificativa a vietii personale, familiale, sociale, educationale, ocupationale sau a oricaror aspecte de functionare.

ICD este un sistem utilizat de cadrele medicale din toata lumea si serveste ca standard international pentru definirea problemelor de sanatate si a afectiunilor.

In ultimii ani s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de morti subite si de simptome fizice asociate jocurilor pe calculator.

In 2014, o femeie in varsta de 27 de ani din China a decedat subit dupa ce s-a jucat timp de zece ore fara intrerupere, aminteste Xinhua.

In 2015, un tanar in varsta de 17 ani din Rusia a ajuns la camera de garda a unui spital si a decedat ulterior dupa ce a intrat in coma in timp ce se juca. Conform relatarilor, el ar fi jucat jocuri video aproape continuu timp de 22 de zile, intrerupandu-se doar ca sa doarma si sa manance.