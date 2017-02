Dana Gîrbovan: Nu voi fi eu nominalizarea pentru funcţia de ministru al Justiţiei

După ce numele preşedintelui Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), Dana Gîrbovan, a fost intens vehiculat în ultimele zile ca fiind posibila nominalizare pentru fotoliul de ministru al Justiţiei, magistratul clujean vine şi contrazice zvonurile, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, din cauză că este judecător nu poate ocupa funcţia de ministru al Justiţiei.

„În urma mai multor solicitări din partea presei, reafirm public ceea ce am spus şi altor jurnalişti care mi-au cerut un punct de vedere: nu voi fi eu nominalizarea pentru funcţia de ministru al justiţiei deoarece, judecător fiind, nu pot ocupa o asemenea funcţie„, a scris magistratul clujean pe Facebook.

În acelaşi timp, Dana Gîrbovan spune că, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu premierul Sorin Grindeanu, a constatat din partea acestuia o deschidere privind rezolvarea problemelor din justiţie, astfel că aşteaptă din partea viitorului ministru o colaborare instituţională eficientă.

„Confirm faptul ca am avut o întâlnire cu premierul Sorin Grindeanu în cadrul căreia am discutat şi aspecte ce privesc buna funcţionare a justiţiei şi care au fost cuprinse inclusiv în „Memorandumul privind justiţia”. Am găsit din partea premierului o deschidere privind rezolvarea problemelor din justiţie şi astept din partea viitorului ministru o colaborare instituţională eficientă pentru implemetarea soluţiilor incluse în Memorandum„, a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat anterior că a avut discuţii cu mai mulţi oameni, printre care şi preşedintele UNJR, în vederea ocupării portofoliului de la Ministerul Justiţiei, în urma plecării lui Florin Iordache.

Sorin Grindeanu a precizat, luni, că are în vedere mai multe nume pentru ocuparea portofoliului Justiţiei, menţionând că viitorul ministru poate fi apolitic, dar poate fi şi un „membru al coaliţiei”.