Cu majoritate covârşitoare în CJ BN! Social-democraţii îşi bat colegii din Opoziţie şi la capitolul avere

Sunt unii aleşi judeţeni care se pot lăuda cu averi zdravene, fie că vorbim despre case, terenuri, ori obiecte preţioase, fie de banii din conturi. Culmea este că aleşii judeţenei de pe stânga scenei politice, PSD – ALDE, stau cu mult mai bine decât cei de pe dreapta, adică PNL.

Continuăm seria declaraţiilor de avere aleşilor judeţeni pentru a vedea cum stau după un an de mandat cei pe care bistriţenii i-au trimis să îi reprezinte în Legislativul judeţean. Parte dintre aleşi nu sunt la primul mandat, astfel că vom putea face o comparaţie cu ceea ce au declarat în anii trecuţi şi ceea ce au menţionat anul acesta în documente.

La al doilea mandat, Pop excelează la credite

George Pop, consilier judeţean PSD la al doilea mandat şi totodată directorul Direcţiei de Gospodărie Comunală Beclean deţine în proprietate, în localitatea Chiuza, un teren extravilan – fânaţe – în suprafaţă de 2,1 ha, pe care l-a dobândit prin donaţie. Pe lângă acesta, alesul judeţean este proprietarul unui apartament de 52 m.p., situat în Beclean, pe care l-a achiziţionat împreună cu soţia sa în 2013 prin intermediul programului „Prima Casă”, plus un autoturism Volkswagen fabricat în 2007.

Cât despre partea financiară, consilierul judeţean are atât datorii, cât şi venituri destul de consistente. Astfel, potrivit declaraţiei sale de avere, George Pop menţionează nu mai puţin de patru credite. Unul dintre acestea, în valoare de 26.600 euro, a fost contractat în 2013 de la Raiffeisen Bank, prin Programul „Prima Casă”, bani cu care a achiziţionat apartamentul mai sus menţionat. Pentru acest credit, George Pop trebuie să achite rate până în anul 2043. Un alt credit menţionat de alesul judeţean, unul de nevoi personale, în valoare de 26.100 lei, a fost contractat în 2014 de la BCR cu scadenţă în anul 2020. Despre acesta însă, George Pop precizează că a fost achitat în noiembrie 2015 printr-o refinanţare în valoare de 58.000 lei. Această refinanţare însă nu este amintită în documentul pe care consilierul judeţean l-a completat în iunie 2016, la începutul celui de-al doilea mandat. În schimb, în documentul pe care Pop l-a completat anul trecut, apar alte detalii interesante la acest capitol. Aflăm astfel că alesul judeţean a avut contractat în 2012, de la Raiffeisen Bank, un credit în valoare de 10.000 de euro, cu scadenţă în anul 2017. Datoria a fost însă stinsă în 2014, după ce a contractat de la BCR creditul pe care l-am amintit mai sus, adică cu 26.100 lei, achitat şi acesta prin refinanţare în urmă cu doi ani. Revenind la documentul pe care George Pop l-a completat anul acesta, aflăm că în vara anului trecut el a mai obţinut un credit, tot de nevoie personale, în valoare de 20.000 lei, pe care trebuie să îl achite până în anul 2021.

În ceea ce priveşte veniturile, George Pop a încasat de la Direcţia de Gospodărie Comunală salarii în valoare de 29.268 lei (2.439 lei lunar), 8.074 lei – îndemnizaţie de consilier judeţean, 5.929 lei din postura de membru în AGA al LDP SA, plus 3.444 lei de pe urma PFA-ului său.

Soţia alesului judeţean a încasat în 2016 salarii în valoare de 17.565 lei (1.463 lei lunar), doamna Pop fiind subordonata lui George Pop în cadrul Direcţiei de Gospodărie Comunală Beclean. La aceste venituri se mai adaugă alocaţiile celor trei copii, în valoare totală de 3.024 lei.

Doar maşină şi salariu

Flaviu Ioan Giurgiuca este un alt consilier judeţean social-democrat, care însă are o declaraţie de avere aproape albă. Potrivit documentului, Giurgiuca are în proprietate doar un autoturism Ford Focus fabricat în 2005, iar în conturi are economisiţi 35.100 lei.

Veniturile sale din 2016 nu au fost extraordinare, fiindcă acestea s-au cifrat la 10.743 lei, o medie de circa 900 lei.Practic, Giurgiuca a încasat 2.047 lei de la Asociaţia Gal Ţinutului Haiducilor, alţi 4.080 lei de la ARDD Someş –Dej, 4.614 lei – îndemnizaţia de consilier judeţean. La aceste sume se mai adaugă 3.500 lei din subvenţii APIA.

Cu salariu de dascăl, două case la ţară şi trei apartamente în Cluj

Mihael Forai, consilier judeţean PSD şi totodată cadru didacticla Liceul Tehnologic din Târlişua, stă chiar foarte bine la avere, faţă de colegii săi din Legislativul judeţean. Potrivit documentului, Forai are în proprietate un teren de 0,45 ha, la Spermezeu, pe care l-a cumpărat în 2006, iar la Târlişua deţine un teren agricol în suprafaţă de 9,1 ha, de pe urma unei moşteniri.

În ceea ce priveşte locuinţele, alesul PSD are în proprietate nu mai puţin de trei apartamente şi două case. Cele trei apartamente, unul de 15 m.p. şi două de 30 m.p., se află pe raza municipiului Cluj-Napoca şi au fost achiziţionate în perioada 2003 – 2015. Cele două case de locuit, una în suprafaţă de 100 m.p., iar cealaltă de 143 m.p., sunt situate în comuna Spermezeu. Prima a fost cumpărată în 2006, iar cea de a doua a fost construită în 2014.

Pe lângă toate aceste bunuri imobile, Mihael Forai este proprietarul a trei autoturisme: un Volkswagen fabricat în 2004, un Mitsubishi fabricat în 2015 şi un Audi din 2014.

În 2016, veniturile familiei Forai s-au cifrat la peste 82.400 lei. Astfel, Mihael Forai a încasat din postura de profesor la Liceul Tehnologic Târlişua, salarii în cuantum de 43.918 lei, adică aproximativ 3.660 lei lunar. La aceşti bani se adaugă îndemnizaţia sa de consilier judeţean, în valoare de 4.200 lei, dar şi încă 10.200 lei, bani care provin din chirii de pe urma apartamentelor.

Soţia alesului judeţean este de asemenea cadru didactic la acelaşi liceu din Târlişua, de unde, în 2016, a încasat salarii în cuantum de 22.855 lei, adică aproximativ 1.900 lei lunar. La salariul încasat de soţia sa, Mihael Forai declară că aceasta a mai încasat de pe urma închirierii apartamentelor încă 10.250 lei.

Stomatolog şi colecţionar de bijuterii

Un alt consilier judeţean social-democrat care stă foarte bine la capitolul avere este Dan Birişiu, medic stomatolog de profesie, care se dovedeşte un împătimit colecţionar de bijuterii, ceasuri şi monede. Potrivit documentului completat anul acesta, valoarea obiectelor preţioase se ridică la 240.000 lei, şi au fost achiziţionate pe parcursul a nu mai puţin de 40 de ani, în perioada 1977 – 2017.

Pe lângă acestea, medicul stomatolog deţine în proprietate un teren intravilan de 0,02 ha şi o casă de 242 m.p. în Rodna, bunuri dobândite în 1987 prin atribuire, respectiv în 1988 prin construire, 6 ha de pădure la Galaţii Bistriţei pe care a cumpărat-o în 2007, iar în 2011 a moştenit 0,53 ha de teren intravilan în Liteni, jud. Suceava. La aceste bunuri se adaugă şi două autoturisme Mercedes, unul fabricat în 2001, iar celălalt în 2005.

În declaraţia completată anul trecut, imediat după ce a obţinut mandatul de consilier judeţean, Dan Birişiu declara un depozit bancar în valoare de 50.000 de euro, deschis tot în 2016, care însă nu mai apare în documentul de anul acesta.

De pe urma cabinetului său medical individual, alesul social-democrat declară venituri în valoare de 21.336 lei, din contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar de pe urma serviciilor stomatologice prestate alţi 100.000 lei. În calitate de consilier judeţean, Dan Birişiu a încasat 8.304 lei. Soţia sa a încasat din pensii 5.000 lei.

Ex-primarul de Coşbuc stă bine

Fost primar al comunei Coşbuc, Niculae Anghel (PSD) este la primul să mandat de consilier judeţean, însă declaraţia sa de avere arată bine de tot. Parte din bunuri au fost moştenite, parte cumpărate de-a lungul anilor. Astfel, potrivit documentului completat anul acesta, fostul primar deţine în comuna Coşbuc un teren intravilan de 614 m.p., un teren arabil de 0,31 ha şi 1,39 ha fânaţe, toate acestea fiind moştenite în anul 1984, iar în 1994 a mai moştenit 0,20 ha de pădure. Tot în Coşbuc, Niculae Anghel deţine o casă de locuit de 276 m.p. pe care a construit-o în 1984, iar în Bistriţa are în proprietate un apartament de 48 m.p., pe care l-a cumpărat în 2012. La toate acestea se adaugă două autoturisme marca Volkswagen cu ani de fabricaţie 2000, respectiv 2007.

Ex-primarul Coşbucului declară şi bani în conturi, în valoare totală de aproape 9.000 lei. Astfel, alesul social-democrat menţionează că într-un cont deschis la BCR în 2012 are depozitaţi 3.800 lei, iar la CEC Bank – 5.000 lei, într-un cont deschis în 2016.

Chira dacă a reuşit să aibă economii, Niculae Anghel are şi datorii cu care s-a pricopsit de pe urma apartamentului deţinut în Bistriţa. Pentru achiziţionarea acestei locuinţe, acesta a contractat în 2012 un credit în valoare de 120.000 lei (bănuim că este vorba de lei, fiindcă nu menţionează moneda), care are scadenţa în anul 2023.

Veniturile din 2016 încasate de Niculae Anghel sunt consistente, acestea depăşind suma de 50.000 lei. Astfel, de la Casa de Pensii a Ministerului Apărării, Niculae Anghel a încasat, ca fost ofiţer, pensii în valoare de 40.800 lei (3.400 lei lunar), iar de la Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud a mai încasat 8.600 lei după funcţia de primar deţinută câteva mandate bune. Îndemnizaţia sa de consilier judeţean încasată în 2016 se cifrează la doar 700 lei. Soţia sa, tot pensionară, a încasat anul trecut pensii în valoare de 18.000 lei (1.500 lei lunar). La aceste venituri, Niculae Anghel declară că a mai obţinut 6.000 lei de pe urma gospodăriei proprii.

Şeful de la Îmbunătăţiri Funciare, case şi terenuri

Constantin Braşoveanu (ALDE), consilier judeţean la primul mandat, stă şi el bine la capitolul avere. Potrivit documentului completat anul acesta, alesul ALDE deţine 625 m.p. teren intravilan în comuna Salva, din 2010, şi două terenuri intravilane în Bistriţa- cartier Viişoara: unul de 1.500 m.p., achiziţionat în 2001, la care s-au mai adăugat încă 147 m.p. după o actualizare din 2014. De asemenea, alesul judeţean are în proprietate două case de locuit, una de vacanţă şi un apartament. Apartamentul, în suprafaţă de 43.7 m.p. a fost achiziţionat în 1990, în 2002 a construit o casă de vacanţă de 63,32 m.p., în dreptul căruia Constantin Braşoveană menţionează că este vorba despre o anexă la o exploataţie agricolă. În 2010, în urma unei întreţineri viagere, acesta a dobândit o casă de locuit de 281 m.p. la Salva, iar în 2014 şi-a construit o casă de 71 m.p. în cartierul bistriţean Viişoara

În 2016, Constantin Braşoveanu a încasat salarii în cuantum de 46.949 lei (peste 3.910 lei lunar), din postura de şef la ANIF Bistriţa-Năsăud, plus 4.384 lei – indemnizaţie de consilier judeţean, în timp ce soţia sa, angajata aceleiaşi instituţii a încasat 31.716 lei (circa 2.643 lei lunar).

Constantin Braşoveanu menţionează în declaraţia sa de interese faptul că este acţionar la SC Netex SA Bistriţa, cu 751 de acţiuni, însă această societate nu mai există de ceva ani buni, fiind radiată din evidenţele Registrului Comerţului.

Doris Moldovan se luptă cu un credit

Doris Moldovan (PNL) este la primul său mandat de consilier judeţean. Potrivit declaraţiei sale de avere, aleasa liberală deţine în proprietate, din 2010, o casă de 328 m.p., dobândită prin convenţie. În acelaşi document, Doris Moldovan menţionează că are datorii în valoare de 10.000 de euro la Kruk, bani pe care trebuie să îi restituie până în 2030.

Anul trecut, aceasta a încasat din postura de consilier parlamentar 11.235 lei şi îndemnizaţii în valoare de 4.384 lei de la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud începând cu luna iunie 2016. La aceşti bani se adaugă alocaţia fiicei sale, în valoare de 1.008 lei, plus încă 2.400 lei pensie alimentară.

Liberalul Scuturici, venituri de la nuntă şi botez

Un alt consilier judeţean liberal la primul mandat este Gheorghe Scuturici. În documentul completat anul acesta liberalul declară venituri în valoare de 12.500 euro şi 45.000 lei de pe urma nunţii sale şi a botezului fiicei.

Din postura de administrator şi asociat unic în SC GSL Sarmis SRL, Gheorghe Scuturici a încasat salarii în cuantum de 10.540 lei, la care se adaugă îndemnizaţia de consilier judeţean, în valoare de 6.400 lei. Soţia sa, aflată în concediul de maternitate a avut venituri în valoare de 12.500 lei, la care se adaugă alocaţia copilului, în cuantum de 2.400 lei.

Consilierul judeţean liberal deţine 25 de ari de teren extravilan – fânaţe, de pe urma unei moşteniri, şi trei autoturisme: un Audi fabricat în 2001, un Suzuki din 2006 şi un Volkswagen din 1998.

Ex-primarul de Năsăud, două apartamente şi-o maşină

Fost primar al oraşului Năsăud, Dumitru Mureşan (PNL) este la primul său mandat de consilier judeţean. Potrivit declaraţiei sale de avere, alesul liberal deţine, împreună cu cele trei fiice ale sale, un apartament de 64,32 m.p. în Năsăud şi un altul în Cluj-Napoca, în suprafaţă de 73,2 m.p. Primul a fost achiziţionat în 1993, iar cel de-al doilea în 2005. La aceste bunuri se adaugă şi un autoturism marca Renault Laguna cu an de fabricaţie 2002.

În 2016, Dumitru Mureşan a încasat 29.944 lei, în calitate de expert la GAL Ţara Năsăudului, plus încă 5.307 lei – îndemnizaţia de consilier judeţean.