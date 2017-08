Condiții proaste pentru turiștii de pe litoral

Sef Protecției Consumatorilor declară: ”Turiștii au condiții mai proaste de alimentație pe litoral decât la munte”

Turiștii din stațiunile de pe litoral au condiții mult mai proaste decât turiștii de la munte, spune comisarul-sef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor din Regiunea Centru, Claudiu Susanu, care a condus in plin sezon estival comandamentul de la mare, declară Agerpres.

Este vorba despre județe precum Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna.

Întrebat daca sunt probleme mult mai grave pe litoral, decât in Ardeal, Susanu a declarat vineri, intr-o conferință de presă: „Absolut da. Lucrurile in ceea ce privește alimentația publică, stau mult mai rău in zona litoralului, decât în ceea ce privește acest perimetru, al nostru, în Ardeal, în special Sibiu și Brașov. Unul din factori este și activitatea sezonieră și nu reușesc sa aibă personal. Oricum ar fi nu există nici o scuză pentru produse expirate, condiții igienico-sanitare inacceptabile și practic punerea în pericol a consumatorilor.”

În Mamaia, stațiunea cu cei mai mulți turiști, unde cazarea este mai bună decât în celelalte stațiuni la mare, există cele mai multe probleme privind alimentația publică de pe litoral. Claudiu Susanu a fost șeful Comandamentului pentru Protecția Consumatorilor de pe litoral, de la sfârșitul lunii iulie pana la jumătatea lunii august.

Protecția Consumatorilor a găsit probleme cu mâncarea atât la tarabele de pe străzile din stațiunile de la mare, cât și în restaurantele hotelurilor de patru și cinci stele.

Susanu a declarat că: ” Exista un echilibru, pentru ca au fost găsite și unități stradale de alimentație publică și acele autoserviri care arătau și erau foarte, foarte în regulă și din păcate, au fost probleme, inclusiv de produse expirate și de alta natură, la hoteluri de patru – cinci stele”

Cu toate acestea Susanu a spus că s-ar întoarce pe stațiunile de pe litoral, chiar și acolo unde a închis restaurante și hoteluri, din cauza funcționării necorespunzătoare.

”Tot ce înseamnă unități de alimentație publică sau turism care nu au corespuns criteriilor au fost închise. In acest fel, ca urmare s-au evitat probleme către turiști. Faptul că, de la an la an, omul este tot mai vigilent și semnalează problemele imediat și nu mai accepta acel compromis că merge și așa, ne duce spre o îmbunătățire. Pentru că există și factori pozitivi, unități de alimentație publică și de turism controlate în anii anteriori și chiar închise de mine, care de data asta au îndeplinit toate condițiile legale de funcționare.”

În raportul de pe prima jumătate a anului, prezentat la Sibiu, vineri de către Claudiu Susanu, reiese că s-au dat amenzi în valoare de 1,4 milioane de lei, mai puțin cu 100.000 de lei față de anul trecut, pentru că inspectorii se concentrează și pe prevenție și încearcă după primul control, daca nu este ceva grav, sa-i avertizeze pe agenții economici, neavând un plan de amenzi de îndeplinit.