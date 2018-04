Cei mai buni pantofi casual

Moda avanseaza cu pasi repezi. Deseori nu reusim sa fim la curent cu ea, insa ne putem adapta cerintelor. Pantofii sunt unele dintre cele mai importante piese vestimentare ale momentului. Cu ajutorul lor putem sa transformam o tinuta simpla, in una eleganta sau casual. Ocaziile speciale si zilele obisnuite din viata noastra pot transmite personalitatea noastra. De aceea, o pereche noua de pantofi casual dama va fi intotdeauna bine venita in garderoba noastra.

Pantofii casual sunt unii dintre cei mai cunoscuti pe piata. Cu ajutorul oricarei tinute poate sa fie completat de la A la Z. Utilitatea lor este redata de versatilitatea cu care au fost conceputi de-a lungul timpului.

De ce sunt pantofi casual importanti?

Acestia pot aduce confort, fara a face piciorul sa se simta inconfortabil. Zilele lungi de munca cer o pereche de incaltaminte usoara, in care oricine se poate relaxa.

Calitatea lor este de necontestat! Acestia sunt solutia perfecta pentru a va completa tinutele in orice zile.

Importanta lor este redata si de aspectul estetic ce se va mula perfect pe orice personalitate. O pereche de pantofi casual va completa orice look in cateva momente.

Pretul acestora este variabil si permisibil pentru toata lumea. Este foarte important sa cunoasteti cele mai frumoase modele de pantofi in detaliu.

Pantofii casual nu vor iesi niciodata din trend! Indiferent de cati aveti deja sau de cati aveti nevoie, acestia vor ramane mereu in pas cu moda!

Ce tipuri de pantofi puteti achizitiona?

In cazul in care doriti sa achizitionati o pereche de pantofi casual, este foarte important sa stiti ce tip de talpa, ce toc, ce calapod sau material preferati sau doriti sa achizitionati. In cazul in care doriti ceva casual, insa cu toc, va recomandam:

– Kitten Heels.

Acesti pantofi sunt specifici perioadei retro, anilor ‘50 si erau la moda printre doamnele din paturile sociale mai bogate. Caracteristic acestui pantof este toc subtire tip cui care este cuprins intre 2 si 6 cm si are de obicei un decupaj rotund

– Stiletto.

Pantofii stiletto sunt acei pantofi care nu vor fi niciodata passe! Acestia au tocul inalt si sunt potriviti pentru o munca la birou. Ei nu creeaza o situatie foarte complicata pentru restul combinarii si alegerii hainelor si va pot salva din diferite situatii, datorita bunului gust cu care a fost conceput modelul. Ei creeaza o silueta zvelta si ofera o doza de eleganta oricarei tinute poate banale de zi cu zi.

– Balerini.

Balerinii sunt un tip de pantofi casual dama, celebri pentru gradul de confort ridicat. Ei sunt pantofi plati, fara toc, cu varful inchis si rotund si sunt creati avand ca referinta opincutele cu poante ale balerinelor.

– Tenisi.

Daca nu va simtit confortabil intr-o pereche de pantofi casual de dama cu toc, va recomandam o pereche de Converse sau Vans. Acestea sunt cele mai celebre marci de pantofi sport din panza, subtiri, cu o talpa flexibila si plata. Acesti tenisi pot fi combinati alaturi de tinute mai chic sau pot fi asortati mai simplu cu o pereche de blugi skinny si un tricou basic alb.

Indiferent de tipurile de pantofi pentru care optati, noi va recomandam site-ul TocMania.ro pentru a va alege perechea sau perechile care vi se potrivesc mai bine cu articolele din dressing-ul dumneavoastra!