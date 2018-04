Ca în fiecare an, Arhiepiscopia lui ÎPS Andreicuţ primeşte bani de la prietenul Moldovan! Nici măcar nu se deranjează să schimbe textul cererii

Şase sute de mii de lei a împărţit anul acesta Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, bisericilor din judeţul nostru, cu 125.000 mai mult decât în 2017. Ca în fiecare an, cei mai mulţi bani s-au dus către arhiepiscopia păstorită de ÎPS Andrei Andreicuţ, prietenul şefului CJ BN, Radu Moldovan. De fapt, ÎPS a cerut o sumă aproape dublă Consiliului Judeţean, pe motiv că are nevoie pentru amenajarea fostului liceu de muzică din municipiu, pe care l-a transformat într-un centru social-educaţional. Restul cultelor au primit sume modice, cei mai puţini bani, 1.250 lei, fiind repartizaţi Bisericii Evanghelice Luterane, care are nevoie de fonduri pentru construirea unui lăcaş de cult pentru enoriaşii din Bistriţa.

