Bugete și încasări ale filmelor de la Oscar

Premiile Oscar sunt râvnite de toată industria de film, dar oare câştigarea unei statuete placată cu aur transformă pelicula şi într-un succes de box-office?

Academia americană de film a acordat la finele lunii trecute premiile Oscar, considerate cele mai importante premii din industria cinematografică mondială. În mod normal, orice film nominalizat la Oscar, pe lângă marele câştigător, atrăgea din vânzarea de bilete sume frumoase. Acest lucru se întâmpla, însă, înainte de expansiunea reţelelor sociale şi creşterea popularităţilor unor site-uri precum imdb.com sau rottentomatoes.com. În ultimii ani filmele nominalizate la Oscar sau cele care au luat marele premiu nu au reprezentat mari succese de box office, iar acest lucru se întâmplă deoarece acum cinefilii preferă să citească sinopsisul unui film şi să privescă trailerul decât să meargă pe mâna criticilor.

Astfel, în 2013, cel mai bun film, „Argo“, a avut încasări de 230 de milioane de dolari, însă cei mai mulţi au ales să meargă la cinema pentru „Frozen“, care a încasat până în prezent peste 1,2 miliarde dolari. În 2014, filmul „12 Years a Slave“ a câştigat 3 Oscaruri şi 187 milioane de dolari, însă marele câştigător din punct de vedere financiar a fost „Transformers: Age of Extinction“, cu 1,1 miliarde de dolari, la nivel internaţional. O discrepanţă şi mai mare este între câştigătorul Oscar pentru cel mai bun film din 2015, „Birdman“ (4 Oscaruri) cu încasări de 103 milioane dolari şi „Star Wars: The Force Awakens“, un film care a depăşit pragul de 2 miliarde de dolari din vânzarea de bilete. Anul trecut „Spotlight“ a câştigat 2 Oscaruri şi 88 de milioane de dolari, iar „Captain America: Civil War“, a încasat 1,1 miliarde de dolari. Anul acesta, Moonlight a luat 3 Oscaruri şi până în prezent a strâns 25 de milioane de dolari. „La la Land“, film care a fost anunţat greşit drept câştigător, are încasări la zi de 396 milioane de dolari, dar la fel de mulţi cinefili merg să vadă filmul „Fifty Shades Darker“ (356 milioane de dolari), continuarea la „Fifty Shades of Grey“. Poate cea mai mare controversă din istoria premiilor Oscar a fost la cea de-a 82-a ediţie (2010), când Avatar a pierdut premiul Oscar pentru cel mai bun film în favoarea „The Hurt Locker“. Avatar s-a dovedit a fi cel mai de succes film din toate timpurile cu încasări de 2,7 miliarde de dolari, iar „The Hurt Locker“ a strâns puţin peste 49 milioane de dolari.

Printre filmele care au câştigat, atât aprecierea criticilor, cât şi pe cea a publicului larg se numără „Titanic“, cu 11 premii Oscar, printre care şi cel mai bun film şi încasări de 2,18 miliarde dolari, „The Lord of The Rings: The Return of The King“ cu 11 premii Oscar şi încasări de 1,12 miliarde dolari sau „Slumdog Millionaire“, cu 8 premii Oscar şi 338 milioane de dolari bani strânşi din încasări.

