Bistriţeni pregătiţi-vă, Creţu mai vrea o pârtie! Pe lângă faptul că e nefuncţională, cea existentă e prea dificilă pentru începători

Primarul Ovidiu Creţu vrea extinderea pârtiei de schi de pe Dealul Cocoşului din Wonderland, motiv pentru care va trebui să defrişeze peste 5.200 m.p. de pădure, conform calculelor fiind vorba despre circa 670 m.c. de lemn. Practic este vorba despre realizarea unei noi pârtii de schi, cu un grad de dificultate însă mult mai scăzut faşă de cea existentă. Deocamdată municipalitatea nu a anunţat cam câţi bani vor fi înghiţiţi de la buget de această nouă investiţie, însă de aceasta primarul are nevoie mai mult ca de aer, întrucât, conform surselor noastre, nu poate primi omologare. Până una alta de la buget vor fi cheltuiţi 130.000 lei, bani necesari pentru întocmirea documentaţiei de scoatere din fondul forestier a suprafeţei necesare de pădure, plus taxa aferentă.

În schimb se ştie deja că în următoarea perioadă vot fi cheltuiţi, tot de la bugetul local, circa 1,1 milioane lei, adică aproape 240.000 de euro, pentru construirea câtorva clădiri care vor avea destinaţia de grupuri sanitare precum şi pentru protejarea şi întreţinerea utilajelor şi accesoriilor care deservesc pârtia de schi.

Legat de pârtia de schi din Wonderland, primarul Ovidiu Creţu a promovat în consiliul local trei proiecte de hotărâre. Unul, evident, s-a referit la includerea în bugetul de cheltuieli a unei părţi din banii necesari pentru realizarea construcţiilor care să adăpostească utilajele necesare funcţionării pârtiei, precum şi grupurile sanitare, cel de-al doilea la proiectul în sine, iar un al treilea s-a referit la scoaterea din fondul forestier a unei porţiuni de peste 5.200 m.p. de fond forestier, care urmează să fie defrişată pentru realizarea, în viitorul apropiat, a celei de-a doua pârtii. Costurile nu sunt cunoscute încă, însă să nu uităm că pentru prima Ovidiu Creţu a cheltuit aproape 7 milioane de euro, bani luaţi prin credit bancar.

S-a trezit că nu are WC-uri şi adăpost pentru utilaje! Le face pe circa 240.000 de euro

Deşi pârtia de schi este finalizată încă de la începutul acestui an, primarul Creţu s-a trezit abia acum că obiectivul nu este dotat cu grupuri sanitare şi nu are nici o locaţie unde să adăpostească utilajele care deservesc pârtia. Într-un cuvânt, ipotetic vorbind, dacă la început de an bistriţenii ar fi fost fericiţi cu zăpadă în cantitate suficientă şi condiţii meteo potrivite, dacă ar fi vrut să-şi petreacă timpul liber practicând schiul pe pârtia de pe Dealul Cocoşului, în cazul unor necesităţi fiziologice ei s-ar fi „uşurat” la „mama natură” pe lângă vreun copac. Noroc că nu a nins suficient, asta pe lângă faptul că alte dotări la pârtie nu existau sau nu erau încă funcţionale. Concluzia: primarul s-a bătut degeaba cu pumnul în piept!

„Odată cu realizarea pârtiei de schi din cadrul Complexului sportiv polivalent Unirea, în zona au fost edificate câteva clădiri cu funcţiuni diverse care deservesc Centrul de servicii şi Staţia de plecare telescaun, dar nu există o clădire care să găzduiască grupuri sanitare necesare atât beneficiarilor ocazionali ai complexului sportiv cât şi personalului care deserveşte complexul şi nici pentru protejarea utilajelor care deservesc pârtia.

Necesitatea amenajării în cadrul complexului a unor construcţii cu destinaţia de grupuri sanitare precum şi pentru protejarea şi întreţinerea utilajelor şi accesoriilor care deservesc pârtia de schi este evidentă.

Obiectivul principal al acestei investiţii este creşterea gradului de confort şi dotare a pârtiei de schi, prin realizarea de grupuri sanitare care pot fi utilizate atât de către beneficiarii ocazionali (turişti, sportivi, elevi, etc. ) cât şi de către personalul de deservire a pârtiei de schi. Clădirea propusă pentru această destinaţie va dispune şi de spaţiu destinat centralei termice si depozitarii materialelor de întreţinere a curăţeniei.

De asemenea, un obiectiv important al investiţiei îl constituie protejarea şi întreţinerea utilajelor si accesoriilor care deservesc pârtia de schi având ca rezultat conservarea lor şi creşterea duratei lor de folosire, păstrarea lor în spatii sigure pentru integritatea lor şi siguranţa la incendiu. Utilajele şi accesoriile care deservesc pârtia de schi sunt depozitate în condiţii improprii (sub cerul liber) putând fi afectate de condiţiile meteo. Construcţia propusă, având structura de rezistenta metalică, închideri laterale şi învelitoare din panouri termoizolante, va asigura gararea şi întreţinerea ratracului, depozitarea în extrasezon a acestuia, a tunurilor de zăpadă şi a celorlalte dotări şi accesorii”, se arată în expunerea de motive a primarului Ovidiu Creţu.

Lucrările vor trebui finalizate în maxim cinci luni de la semnarea contractului de lucrări.

Toată această „distracţie” costă bugetul local 1.096.906 lei (TVA inclus), adică fix 239.603,91 euro. Conform documentaţiei, valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare e preţurilor (!!!).

Ce prevede SF-ul

Potrivit studiului de fezabilitate întocmit, în partea de sud a zonei de PARCARE cu 493 locuri, după trecerea peste podeţul de acces auto la pârtie, se va amplasa o construcţie pentru adăpostire şi întreţinere utilaje având lungimea de 25,1 m interax şi lăţimea de 12m interax (suprafaţă construită 328,54mp) , înălţimea la streaşină de 3,99m iar la coama de 4,7m. Clădirea va avea prevăzut trotuar de protecţie de 0,8 m lăţime.

Construcţia va avea o structură metalică compusă din europrofile (stâlpi tip HEA şi grinzi tip IPE).

În faţa construcţiei se va realiza o platformă pietruită de 25m x 8m care face legătura între hală şi aleile de acces spre pârtie şi spre zona parcărilor.

Apele pluviale care coboară de pe versant se vor colecta printr-o rigolă pe faţadă laterală stângă şi pe faţada principală şi vor fi dirijate spre pârâul din apropiere.

Hala va fi racordată la reţeaua de apă potabilă, canalizare şi electricitate, va dispune de iluminat artificial şi prize la 220V, curent de forţă şi 24V (inclusiv pentru canalul tehnic ).

Încălzirea interioară pe perioada timpului friguros se va realiza cu ajutorul unor suflante cu aer cald, electrice.

Hala metalică va fi protejată împotriva descărcărilor electrice printr-o instalaţie de paratrăznet.

În ceea ce priveşte construcţia cu destinaţie grupuri sanitare, aceasta va avea un regim de înălţime P şi va fi amplasată lângă Centrul de servicii, aliniat cu acesta şi in imediata apropiere a căminelor de racordare pentru apă şi canal.

Clădirea va fi racordată la reţeaua de apă potabilă, canalizare şi reţeaua electrică.

Pentru prepararea apei calde menajere în perioada primăvară, vară, toamnă, clădirea va fi prevăzuta cu panouri solare dimensionate funcţie de numărul lavoarelor.

Clădirea va dispune de iluminat artificial, prize, uscătoare de mâini, iar în hol, scaune şi cuiere.

Clădirea va avea trotuar de jur împrejur cu lăţime de 1,2 m şi o terasa pavată.

Apele uzate se vor descărca în căminul CV2.

Se vor executa branşamente şi racorduri electrice şi de apă-canal.

Taie pădure să mai facă o pârtie! Pentru început cheltuieşte 130.000 lei

În aceeaşi şedinţă de consiliu local, aleşii municipali au avut în atenţie încă un proiect de hotărâre care are legătură directă cu extinderea pârtiei de schi. De fapt este vorba despre realizarea unei noi pârtii care va avea un grad de dificultate mai scăzut, pentru începători. Deocamdată, municipalitatea a alocat, prin rectificare bugetară, 130.000 lei, bani necesari pentru întocmirea documentaţiei de scoatere din fondul forestier a suprafeţei necesare de pădure (47.954,12 lei), plus taxa de scoatere din fondul forestier care va fi plătită Ministerului Apelor şi Pădurilor.

„Obiectivul pârtia de schi Cocoş din cadrul Complexului Sportiv Polivalent din Municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, a fost finalizat în prima parte a anului 2017. Pe anumite porţiuni, gradul de dificultate al pârtiei este mediu spre dificil. In acest sens, se impune realizarea unei variante ocolitoare, ca alternativă la cea existentă, care să permită practicarea schiului de agrement în condiţii de siguranţă pentru toate categoriile de utilizatori.

În teren, s-a identificat un traseu alternativ, care să satisfacă condiţiile de dificultate. Astfel, suprafaţa de teren pentru extinderea pârtiei este cuprinsă în suprafaţa de 24,4 ha, teren cu destinaţia de pădure, proprietatea publică a municipiului Bistriţa, înscrisă în CF 80406, Nr. cadastral 80406.

În vederea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a suprafeţei de teren necesară pentru realizarea obiectivului „Extindere pârtie de schi din cadrul Complexului Sportiv Polivalent din Municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea”, este necesar a se obţine acordul proprietarului, respectiv al Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

Suprafaţa de teren ce se propune a fi scoasă definitiv din fondul forestier naţional, se compensează cu cota 26.200/2.518.691 mp teren, rezultată din calculele tehnice, identificată în terenul situat în municipiul Bistriţa, înscris în CF 75603, nr. cadastral 75603. După aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier a terenului, se va schimba destinaţia acestuia, din teren cu destinaţia de pădure, în curţi, construcţii, care vor servi exclusiv realizării obiectivului de investiţii „Extindere pârtie de schi din cadrul Complexului Sportiv Polivalent din Municipiul Bistriţa – localitatea componentă Unirea”, iar prin grija RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa, se va proceda la împădurirea suprafeţei de 26.200 mp, suprafaţă ce compensează terenul scos definitiv din fondul forestier naţional”, arată primarul în expunerea de motive.