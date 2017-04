Barbatul uzbek in varsta de 39 de ani a recunoscut ca este autorul atacului cu camionul de la Stockholm

Rakhmat Akilov, barbatul uzbek in varsta de 39 de ani plasat sambata trecuta in arest preventiv de politia suedeza, a recunoscut ca este autorul atacului cu camionul comis vineri dupa-amiaza in centrul Stockholmului, soldat cu 4 morti si 15 raniti, pe care l-a calificat drept un atentat terorist.

Rakhmat Akilov, principalul suspect in acest caz, „a recunoscut crima terorista”, a anuntat marti avocatul barbatului.

Barbatul a intrat cu un camion direct in multime vineri dupa-amiaza, pe o strada din centrul capitalei Suediei.

Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, cu putin timp inainte de ora 13:00 GMT, in apropierea unui mare magazin, la interesctia dintre o mare artera si strada comerciala cea mai frecventata din capitala Suediei potrivit Hotnews.