Averile primarilor din mediul rural, ascunse! Site-urile primăriilor, de decor

Vrei să ştii ce avere are primarul din comuna în care locuieşti? Ghinion! Mai puţin de 5 % dintre primarii din mediul rural şi-au pus pe site-urile instituţiei declaraţiile de avere, deşi potrivit legii, acestea trebuiau făcute publice până cel târziu la data de 15 iunie.

Potrivit legii 176/2010, primarii, consilierii locali, precum şi funcţionarii din primării şi instituţii publice sunt obligaţi să îşi depună declaraţiile de avere fie pe site-ul instituţiei, fie la afişierele sediului primăriilor. Legea care este vegheată de Agenţia Naţională de Integritate prevede faptul că aceste categorii de persoane trebuie să îşi depună şi actualizeze declaraţiile de avere şi interese anual, până la cel târziu data de 15 iunie.

Declaraţiile de avere se întocmesc pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie în cazul veniturilor, respectiv până la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie cum sunt datoriile, conturile din bancă, vânzări şi cumpărări de apartamente sau maşini sau alte tranzacţii. Fiecare primărie trebuie să aibă un angajat care să se ocupe cu asta, persoană care are obligaţia să facă publice declaraţiile de avere în cel mult 30 de zile de la primire, după ce anonimizează adresa imobilelor declarate, CNP-ul şi alte date cu caracter personal.

„Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţiei întocmită a cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 2.000 de lei”, precizează aceeaşi lege.

Cum stau lucrurile de fapt?

Ei bine, în Bistriţa-Năsăud sunt 58 de comune, care, culmea, în ultimii doi ani şi-au pus la punct site-urile oficiale, unele dintre ele semănând ca două picături de apă, semn că s-a lucrat cu aceiaşi specialişti IT. Mai toate site-urile includ şi o secţiune dedicată declaraţiilor de avere şi interese, mai puţin site-urile primăriilor: Nuşeni, Poiana Ilvei, Spermezeu şi Târlişua.

O serie de primării încă n-au ajuns în era digitală şi nu au nici măcar un site de prezentare. Este cazul primăriilor: Miceştii de Câmpie sau Nimigea, Silivaşu de Câmpie. Deşi pare greu de crezut, nici oraşul Sângeorz-Băi nu dispune de site de prezentare. Reprezentanţii oraşului-staţiune Sângeorz-Băi se folosesc exclusiv de Facebook, unde, evident nu sunt depuse declaraţiile de avere, şi de portalul pus la dispoziţie de Consiliul Judeţean, care reuneşte toate primăriile din judeţ, cu informaţiile aferente. Declaraţiile de avere ale funcţionarilor, edilului şi consilierilor locali ale primăriilor care nu au site lipsesc şi de pe portalul Consiliului Judeţean.

Alţii şi-au neglijat total site-urile, iar acestea au fost închise sau sunt nefuncţionale: Salva, Runcu Salvei, Şieu Măgheruş, Şieu, Urmeniş.

Unii primari au fost conştiincioşi până anul acesta, pe site-ul primăriilor fiind publicate declaraţiile de avere pentru anii precedenţi, mai puţin pentru anul în curs. Pe site-urile primăriilor Chiochiş, Ciceu Giurgeşti, Lechinţa, Maieru, Mărişelu, Prundu Bârgăului, Şieu Odorhei, Teaca sau Tiha Bârgăului găsim declaraţiile de avere pentru anul 2016, însă în 2017 nu au mai fost actualizate. În schimb, pe site-urile primăriilor Telciu şi Zagra găsim declaraţii de avere vechi de 8 ani. Acelea sunt singurele disponibile. Pe semne, situaţia aleşilor nu s-a schimbat de acum 8 ani. Şi chiar dacă ar fi aşa, tot aveau obligaţia de a-şi reînnoi anual declaraţiile de avere.

Din cele 58 de unităţi administrativ teritoriale au fost depuse declaraţiile de avere doar pe trei site-uri, aparţinând primăriilor: Monor, Parva şi Căianu Mic. De pe site-ul comunei Căianu Mic lipseşte însă declaraţia de avere a primarului Paul Ştir.

Primarul comunei Monor, printre cele mai „sărace” declaraţii de avere

Deşi este la al şaselea mandat, petrecând două decenii în fruntea primăriei Monor, Ioan Cira nu a adunat nu ştiu ce avere. Potrivit declaraţiei sale de avere, Ioan Cira deţine în localitatea de domiciliu 5 hectare de teren agricol şi 0,39 hectare de teren intravilan.

Acesta nu se plimbă cu vreun autoturism de zeci de mii de euro, ci cu un Ford Focus din anul 2008, cel puţin asta sugerează declaraţia sa de avere. Primarul nu are nici depozite bancare şi nici datorii. Acesta pleacă acasă lună de lună cu mai puţin de 3.000 de lei.

Ceva mai bine pare să o ducă Ioan Strugari, primarul comunei Parva. Potrivit declaraţiei sale de avere, acesta deţine trei terenuri agricole, cu o suprafaţă totală de 20 de hectare. Edilul are două case de locuit, a câte 60 de metri pătraţi fiecare, una din anul 1990, iar alta nouă, din 2014. Ioan Strugari deţine trei autoturisme, unul cu an de fabricaţie 1986. Primarul nu are alte bunuri şi nici datorii şi pleacă acasă lună de lună cu 2.971 de lei, de la primărie. Cele 20 de hectare de teren îi aduc venituri frumuşele primarului. Astfel, acesta a încasat subvenţii de la APIA pentru terenul în cauză în valoare de 85.012 lei şi de la o cooperativă din Bistriţa încă 30.000 de lei.

Agenţia Naţională de Integritate pare să tolereze situaţia

Deşi a trecut o lună de când a expirat termenul de depunere a declaraţiilor de avere şi interese şi doar trei primării şi-au făcut publice o parte sau toate aceste informaţii, Agenţia Naţională de Integritate pare tolerantă cu cei care trebuie să se supună legii 176/2010.

Ultimele amenzi de care s-a auzit în mass-media sunt cele de la Căianu Mic din anul 2011. Atunci, inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate au aplicat amenzi cuprinse între 100 şi 400 de lei, atât primarului de atunci al comunei Căianu Mic, cât şi consilierilor locali pentru că nu şi-au depus declaraţiile de avere şi interese.

Cum au înţeles primarul, consilierii locali şi funcţionarii din primărie să rezolve această situaţie? Prin acţionarea în judecată a Agenţiei Naţionale de Integritate şi contestarea amenzilor. Tot în 2011 au încasat amenzi de la Agenţia Naţională de Integritate pentru nedepunerea declaraţiilor mai mulţi consilieri şi funcţionari din Primăria Bistriţa. Culmea nici pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate nu sunt disponibile declaraţiile de avere depuse anul acesta, cele mai noi fiind cele din 2016, depuse în general pentru alegerile locale sau parlamentare.

Andreea Moldovan