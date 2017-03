Două tablouri de Van Gogh în valoare de 100 de milioane de euro sunt din nou expuse într-un muzeu din Amsterdam

Un muzeu din Amsterdam, a dezvelit marți două tablouri pictate de către pictorul olandez Vincent Van Gogh. Acest eveniment a avut loc la 14 ani după furtul operelor în timpul unui jaf armat, potrivit Reuters.

Tablourile, „View of the Sea at Scheveningen” din 1882 şi „Congregation Leave the Reformed Church in Nuenen”, din 1884, au fost pictate în timpul unei perioade cruciale pentru dezvoltarea pictorului post-impresionist.

„S-au întors. Nu credeam că voi rosti aceste cuvinte”, a declarat directorul muzeului Van Gogh Axel Rueger înainte de a dezveli picturile, fiecare dintre acestea fiind evaluate la 50 de milioane de euro, de către specialişti, odată cu recuperarea lor de către poliţia italiană în urmă cu şase luni.

Sursa: Mediafax.ro