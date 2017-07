Casele din Apuseni la prețurile incredibile! 10.000 o casă de 100 mp!

Apusenii au o tradiţie de sute de ani în construirea şi locuirea în case de lemn. Lemnul a fost şi este în continuare cel mai la îndemână material de construcţie din această parte a ţării. Cei de la Adevărul.ro prezintă un material cuprinzător despre prețurile unor astfel de case, tradiția și materialele folosite. Citeste mai mult: adev.ro/o41n7x

Apusenii au o tradiţie de sute de ani în construirea şi locuirea în case de lemn. Era şi normal să fie aşa având în vedere că lemnul a fost şi este în continuare cel mai la îndemână material de construcţie din această parte a ţării. De-a lungul timpului locuinţele moţesti şi-au schimbat aspectul, pornind de la locuinţa simplă cu o încăpere, cu târnaţul deschis asemănător balconului de la casele orăşeneşti şi ajungând, în zilele noastre, la construcţii mari, unele dintre ele avand şi funcţii de pensiuni turistice. În ultimii 20 de ani s-au dezvoltat zeci de mici afaceri locale în care sunt agrenate una sau mai multe familii de lemnari care construiesc locuinţe din lemn acolo unde doreşte clientul. Preţul acestora diferă în funcţie de mărime, pornind de la câteva mii de euro pentru o cabană mică de până la 20 de metri pătraţi şi ajungând la câteva zeci de mii de euro în cazul unor case de 150 – 200 metri pătraţi. În oricare dintre aceste situaţii, preţul locuinţelor de lemn este mult mai mic decât al celor construite din cărămidă sau din alt material dur.

Avantajele locuinţelor din lemn Preţul mediu al unei case sau cabane din lemn porneşte de la 100 de euro un metru pătrat pentru o locuinţă semfinisată sau la roşu şi poate ajunge la 180 – 220 un metru pătrat pentru una finisată. Locuinţa semifinisată presupune construcţia pereţilor, a acoperişului şi învelitorii, montarea ferestrelor, a uşilor şi a pardoselii. În cazul construcţiilor finisate se mai realizează fundaţia şi placa din beton, izolaţia pardoselii, a pereţilor în exterior şi interior, montarea parchetului, a instalaţiilor sanitare şi electrice, precum şi realizarea unor finisaje exterioare. Pentru o cabană de dimensiuni mai reduse nu este obligatorie fundaţia şi placa din beton, construcţia fiind aşezată pe bârne din lemn. Cele două componente devin, însă, obligatorii când este vorba despre o casă care are şi rolul de locuinţă, deci presupune o suprafaţă mai mare.

Foto: facebook/case din lemn

”Lemnul are multe avantaje comparativ cu restul materialelor de construcţie atunci când este vorba despre o casă. În primul rând, o locuinţă din lemn este mult mai ieftină, valoarea ajungând chiar şi la jumătate din cea pentru o casă din cărămidă sau BCA. Dacă clientul are lemnul propriu, preţul este şi mai redus. În al doilea rând, se construieşte mult mai repede. În maximum două luni se poate ridica o casă de 100 de metri pătraţi. Un alt avantaj este faptul că locuinţele din lemn sunt mult mai sigure în caz de cutremur”, ne spune Nicolae Muntean, un meşter din Cîmpeni, care a învăţat lemnăritul şi, implicit, construcţia unei case din lemn de la tatăl său. În prezent are o mică afacere în domeniu.

La acestea se mai adaugă şi faptul că lemnul este un foarte bun izolator termic, deoarece are o consistenţă aerată. Între fibrele lemnoase există spaţii poroase, cu aer, care menţine căldura în interior mult mai bine decât celelalte materiale de construcţie. Pierderile de căldură au fost calculate de specialişti ca fiind cu 30-40% mai mici decât la casele din cărămidă. De asemenea, fiind mai uşoare, casele din lemn pot fi construite şi pe terenuri slabe sau nisipoase. Preţuri la jumătate faţă de construcţiile din cărămidă Meşterul din Cîmpeni construieşte case şi cabane de toate dimensiunile.

Spre exemplu o locuinţă finisată de 10.000 de euro, care costă aproximativ 6.000 de euro la stadiu ”în roşu”, are o suprafaţă de circa 45 de metri pătraţi, ceea ce reprezintă echivalentul unei garsionere medii într-un bloc din oraş. În interiorul acesteia se află două camere de circa 30 de metri pătraţi în total, o bucărie şi o baie. Construcţia este ideală pentru o cabană care să fie locuită temporar, în vacanţă sau la final de săptămână. Casă de 10.000 de euro finisată.

Foto: facebook/case din lemn

Pentru construcţiile mai mari, preţul creşte semnificativ. De exemplu, tot în limita de 10.000 de euro, dar la stadiul ”în roşu”, fără geamuri şi uşi, este o locuinţă cu parter şi etaj şi o suprafaţă de aproximativ 80 de metri pătraţi şi o terasă de 10 metri pătraţi. Pentru ca această casă din lemn să fie predată ”la cheie” clientul mai trebuie să cheltuiască între 8.000 şi 10.000 de euro.

Cu toate acestea, un preţ de 20.000 de euro pentru o astfel de casă este mult mai avantajos, în condiţiile în care o construcţie similară din cărămidă sau alt material dur costă între 35.000 – 40.000 de euro. ”Foarte important este ca lemnul să fie uscat, astfel încât să nu mai «lucreze» în timp. De asemenea, materialul de construcţie trebuie tratat obligatoriu împotriva cariilor şi mucegaiului. Unii clienţi vor şi ignifugare sau hidrofugare, adică mărirea rezistenţei lemnului la ardere şi la absorbţia apei. Toate acestea sunt recomandate, dar costă şi ridică preţul final al construcţiei”, spune Nicolae Muntean. Case construite de două ori Meşterii în lemnărit din Apuseni pot să construiască cabane sau case în orice colţ al ţării. Metoda este simplă şi este aplicată de sute de ani în această parte a ţării. Fiecare locuinţă este construită de două ori: mai întâi la atelierul meşterului, după care fiecare element component este numerotat, demontat şi transportat în locul unde se va realiza construcţia finală.

Foto: facebook/case