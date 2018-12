7 greseli pe care nu trebuie sa le faci in ingrijirea cainelui

Viata alaturi de patruped este una plina de bucurii si de distractie, dar si de responsabilitati care ii revin unui stapan. Acesta trebuie sa aiba grija de bunastarea animalului sau, sa ii ofere o hrana corespunzatoare, in functie de rasa, varsta, starea fiziologica, sa il plimbe deoarece blanosii sunt dornici de socializare cu alti caini, sa il duca periodic la veterinar si tot asa. Daca nu vrei sa te inhami la o astfel de munca, mai bine renunta din start sa adopti orice animal.

Din pacate, unii dintre oameni cumpara un animal fiind manati de dorinta de moment, atrasi de dragalasenia catelusului din fata lor, dar nu realizeaza ca exista posibilitatea ca personalitatea lor sa nu se muleze pe viata alaturi de un animal. Responsabilitatea ingrijirii unui catel va dura timp de mai multi ani, de fapt pe toata durata vietii acestuia, asa ca este imperios necesar sa tii cont de nevoile sale si de faptul ca trebuie sa-i fii alaturi zi de zi, altfel se va plictisi si chiar imbolnavi.

Iata 7 greseli clasice pe care le fac stapanii de animale:

Ii ofera mancare din propria lor farfurie. Cainii nu mananca acelasi lucru ca oamenii, unele alimente fiindu-le total interzise, asadar cumpara hrana pentru catei dintr-un magazin specializat, ce poate sa-ti ofere si diferite informatii utile despre alimentatia patrupedelor; Uita sa-l dreseze. Inca din copilarie, cainele invata diferite obiceiuri rele, pe care le pastreaza si de care nu mai stii cum sa scapi. Intre 8 si 16 saptamani pot fi mai usor de dresat, asa ca du-l la o scoala de dresaj sau fa-o chiar tu. Exista pe internet diferite tutoriale in acest sens; Ii interzic socializarea cu alti cate i. Uneori din plictiseala sau oboseala vrei mai degraba sa te joci prin casa cu patrupedul, fara sa intelegi nevoia lui de a petrece timp cu alti semeni. Tine minte ca trebuie sa invete sa socializeze, altfel va fi fricos sau agresiv atunci cand se va intalni cu alti catei; Nu il scot la plimbare in fiecare zi. Cainele trebuie scos in parc sau pe aleea din jurul blocului, cam 30 de minute pe zi, altfel te vei trezi ca va face diverse prostioare prin locuinta ta; Il pedepsesc fizic. Chiar daca faci acest lucru, trebuie sa stii ca blanosul nu va invata nimic din acest gest, ci va deveni temator in preajma ta si va refuza sa te mai asculte pe viitor; Il rasfata prea mult. Uneori acest lucru se realizeaza prin oferirea de recompense pentru orice lucru banal. Pierzi din vedere faptul ca este posibil ca animalul sa se ingrase si sa devina obez. Problemele de sanatate nu vor intarzia sa apara, iar durata de viata va fi mult redusa;

Nu il duc la medicul veterinar. Vizitele periodice sunt absolut necesare, asa ca mergi cu prietenul tau sa faca vaccinurile obligatorii, deparazitarea interna si externa.

In concluzie, ingrijirea adecvata a unui animal de companie face parte din responsabilitatile tale de stapan. Nu adopta un caine decat daca stii ca poti face fata tuturor situatiilor care vor aparea in viata voastra in comun!