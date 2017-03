Victor Ponta:”Important este ca acum domnul Diaconu nu mai este prietenul lui Sebi Ghita, e prietenul lui Liviu Dragnea. Sper sa nu dispara si Liviu acum”

Deputatul PSD Victor Ponta a declarat marti, la Parlament, ca a observat faptul ca Liviu Dragnea este prieten cu Bogdan Diaconu, exprimandu-si totodata speranta ca liderul social-democratilor nu va disparea precum Sebastian Ghita. „Important este ca acum domnul Diaconu nu mai este prietenul lui Sebi Ghita, e prietenul lui Liviu Dragnea. Sper sa nu dispara si Liviu acum”, a spus Victor Ponta.

Intrebat daca s-a pus problema infiintarii unui partid nationalist, Ponta a raspuns: „A pus problema domnul Dragnea si o sa il intreb cand vreau sa fac altceva in politica. Am vazut ca e prieten cu Bogdan Diaconu acum, am inteles ca a discutat dansul cu Diaconu. Foarte bine.”

El a mai spus ca Liviu Dragnea „il tot trimite” la alte partide, dar el a fost doar in PSD, in comparatie cu liderul social-democratilor: „Am vazut ca domnul Dragnea ma tot trimite la alte partide, eu nu am fost decat in PSD, nu am fost in alte partide. Dansul a mai fost in alte partide.”

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declarase duminica seara, la Antena 3, ca Bogdan Diaconu l-a informat de faptul ca Victor Ponta i-a sugerat sa se implice intr-un nou proiect politic, dar fostul social-democrat l-a asigurat ca nu se asociaza cu nimeni, nici cu fostul premier, nici cu Daniel Constantin.

„Nu stiu ce se intampla, e tacut de o perioada, nu stiu unde este. Am auzit si eu despre acest proiect politic nedefinit. Ce pot spune, domnul Bogdan Diaconu cand a venit la mine mi-a zis ca, chiar daca i s-a sugerat de catre Victor Ponta, el merge pe proiectul politic pe care a inceput, cu Partidul Romania Unita anuntand o fuziune sau o asociere cu PRM. Si mi-a zis ca nu se asociaza cu nimeni, nici cu Victor Ponta, nici cu Daniel Constantin. Nu stiu daca de la cei doi a primit vreo oferta”, a afirmat Liviu Dragnea, intrebat despre Victor Ponta si posibilitatea ca acesta sa se implice intr-un proiect politic alaturi de Daniel Constantin.