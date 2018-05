Securiştii ne conduc şi astăzi

România a intrat în Uniunea Europeană pe baza faptului că şi-a rezolvat problema cu corupţia moştenită de la regimul lui Nicolae Ceauşescu, însă în ultimii ani instituţiile de forţă ale statului român s-au afirmat ca fiind nişte instrumente ale terorii psihice, asta după ce ies la iveală tot mai multe nereguli şi cazuri de corupţie la nivel înalt. Fie că ne referim la faimoasele protocoale secrete încheiate între SRI şi diferite instituţii ale statului, fie la acţiunile DNA tot mai asemănătoare cu abuzurile din comunism. Am ajuns să trăim vremuri în care unora le este mai frică de binomul SRI-DNA decât le era de Securitatea lui Ceauşescu.

Cel mai recent caz este povestea halucinantă prezentată de jurnalista Sorina Matei referitoare la Ionuţ Vartic, fost şef al Gărzii Financiare Suceava şi şef de serviciu în cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă, Serviciul Regional Suceava care a fost victima unor abuzuri grosolane din partea unor procurori ai structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Acesta a intrat în malaxorul Coldea-Kovesi după ce fratele său, procurorul DNA Marius Vartic, cel care a instrumentat dosarul fostului judecător CCR Toni Greblă a fost supus unor mari presiuni , doar pentru că era nevoie ca magistratul să fie arestat. Aşadar, procurorul de caz Marius Vartic a fost şantajat prin fratele său pentru a fi obligat să fabrice probe împotriva fostului judecător CCR. Mai exact, procurorii secţiei I a DNA au plecat din Bucureşti la Suceava, l-au ridicat pe Ionuţ Vartic şi l-au băgat într-un birou, lângă fratele său. Ionuţ Vartic a fost reţinut şi apoi arestat.

“S-a pus în faţa ei, în genunchi, un bărbat, cât era de mare, şi a implorat-o plângând în hohote să nu-i ia fratele. Şi i l-a luat. De atunci, omul a fost de nerecunoscut, nu mai auzea ce-i spui, vorbeai cu el şi se uita în gol. De atunci n-a mai fost el”, povestesc mai mulţi colegi ai procurorului. “A fost cel mai crâncen, cel mai şocant moment din DNA”.

S-au “omorât” unii pe alţii, s-au urât, s-au băgat în dubă, s-au reţinut, şi-au pus cătuşe şi s-au propus spre arestare, s-au înjurat, toate pe fondul presiunilor şi disperării SRI pe CCR care pica legile Big Brother şi instrumentării dosarului cu judecătorul CCR.

Aşa se distruge pe interior o instituţie, îmbolnăvită de puterea cătuşelor, canibalizându-şi oamenii prin exploatarea vulnerabilităţilor cunoscute doar la momentul potrivit”, a dezvăluit jurnalista Sorina Matei.

”Tot dosarul este plin de …SRI”

Ionuţ Vartic susţine într-o scrisoare apărută în spaţiul public că a ştiut că „totul este o făcătură”, că a fost „înfundat” pentru că nu răspundea la comenzi şi că a fost condamnat pentru a fi dat de exemplu.

„Întreaga poveste a fost ciudată de la început, de la ziua percheziţiei când a venit ditamai procurorul cu mascaţii la uşă cu un mandat în care apăreau toate infracţiunile din Codul penal (în afară de crimă şi viol) din care nu a rămas mare lucru, dar suficient cât să fiu ridicat şi dus la Bucureşti (…) Am fost reţinut în celulă cu oameni despre care am aflat acolo că erau în arest în cauze instrumentate de fratele meu. Pe parcursul cercetării mele penale au fost audiaţi într-o manieră mai puţin ortodoxă, cu ameninţări directe sau voalate, inclusiv la familie, zeci de oameni, unii care, bieţii de ei, nici nu ştiau de ce sunt chemaţi sau chiar nu mă cunoşteau. Sunt lucruri care apar inclusiv în declaraţiile date la instanţele din Suceava când unii dintre cei audiaţi au recunoscut că li s-a dat să semneze declaraţia cu “sugestii” sau chiar redactată anterior”, susţine Ionuţ Vartic, fratele fostului procuror Marius Vartic.

Fostul şef al Direcţiei Antifraudă Suceava a mai relatat, într-o scrisoare prezentată de EVZ, despre „transcrieri eronate ale convorbirilor sau care nu au continuitate, vădit scoase din context” şi multe altele pe care le-a contestat, dar nimeni nu l-a ascultat.

„Tot dosarul este plin de …SRI. Am fost condamnat pentru a fi dat de exemplu la Suceava unde eram cunoscut ca un om profesionist, omul care nu distruge agenţii economici de dragul planului de amenzi, omul care nu răspundea comenzilor SRI, omul care încerca să aplice legea nu doar în litera, ci şi în spiritul ei. În final nu s-a reţinut nici un prejudiciu în sarcina mea. E greu şi pentru judecători să mă judece pe baza unui rechizitoriu atât de prost făcut şi cu atât de puţină coerenţă. În rest, fiecare răspunde pentru acţiunile lui şi îşi poartă crucea aşa cum poate. Nu m-am bucurat, nici când procurorul meu de caz, Eugen Stoina, a plecat din DNA, nici când a căzut Florian Coldea pentru că nu mai contează pentru mine de ce mi s-au întâmplat toate acestea. Important este că s-au întâmplat, că eu am trecut peste ele şi că mă pot uita în ochii oricui cu demnitate”, a mai transmis Ionuţ Vartic

Ameninţări din partea SRI

Revenind la cazul fostului judecător Toni Greblă care a fost achitat recent de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după ce a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean, a vorbit despre cazul în care fostul judecător al CCR, Toni Greblă, era inculpat, reamintind despre o serie de contre pe care magistraţii le-au avut cu Serviciul Român de Informaţii.

Pe vremea mandatului său, CCR era ţinta unor încercări de influenţare venite din partea SRI. Acest lucru nu a fost luat în considerare de vizita Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), iar judecătorii au fost nevoiţi să se adreseze preşedintelui Iohannis, a afrimat Zegrean.

„A doua sau a treia zi după ce a fost chemat la DNA domnul Greblă, am făcut singura conferinţă de presă din viaţa mea de judecător la Curtea Constituţională, la care am invitat toată presa din Bucureşti şi am spus ce se întâmplă. Am spus inclusiv faptul că suntem ameninţaţi de SRI. (…) Am spus şi altora. În zilele acelea, a fost la noi la Curte o delelgaţie a MCV şi un judecător din Curte le-a spus: «mie îmi este frică să mai fiu judecător la Curte». S-a notat şi notat a rămas. În ce priveşte vizita preşedintelui Iohannis, noi l-am invitat la Curte, era de o lună preşedinte. Dar pentru că au fost evenimentele acelea, l-am invitat, i-am spus ce s-a întâmplat şi evident că am avut o discuţie în care fiecare judecător şi-a exprimat teama faţă de ce se întâmplă. Dar toată societatea a tăcut. De frică, probabil”, a spus fostul preşedinte CCR, Augustin Zegrean, la Antena3.

Precizările vin după ce fostul judecător Toni Greblă a vorbit despre perioada în care a fost chemat la DNA şi a fost reţinut în dosarul în care a fost judecat. Greblă a subliniat că reţinerea sa l-a determinat pe preşedintele Klaus Iohannis să vină la Curtea Constituţională pentru a „linişti” judecătorii.

„Era teama că oricine poate fi ridicat din trafic, luat de acasă, de la micul dejun, luat de lângă copil, dus şi plimbat prin faţa camerelor de luat vederi. A fost o campanie foarte bine pregătită din punct de vedere mediatic”, a spus fostul judecător, Toni Greblă.



Idiotul

Unele instituţii de forţă ale statului român, îndeosebi serviciile secrete şi Parchetele speciale (DNA, DIICOT) vor să obţină un supracontrol în epoca postdecembristă şi au căutat să influenţeze activitatea clasei politice, justiţiei, mediului de afaceri şi presei. A devenit deja o normalitate ca instituţiile amintite mai sus să fabrice dosare împotriva oamenilor incomozi sistemului după o reţetă clasică: sunt folosite probe false, iar martorii sunt şantajaţi şi forţaţi să depună mărturii. Mafia securistă şi-a întins tentaculele şi în viaţa jurnaliştilor, ţinta unui astfel de atac a fost şi aşa-zisul ”dosar Gazeta” despre care ştim şi care s-a dovedit a fi o tentativă lamentabilă de închidere a presei independente, abuzuri făcute sub binecuvântarea lui George Maior, fost şef al SRI. Să-mi fie cu iertare, dar urmaşii Securităţii par că suferă de ”Sindromul Dostoievski”.