Nu mai puțin de 500 de cauze au avut pe mână, în medie, procurorii de la parchetele judecătoriilor și Tribunalului Bistrița-Năsăud. Cele mai multe cauze le au pe mână procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, 728 de cauze/procuror, în creștere cu peste 100 de cauze comparativ cu anul 2022.

Raportul pentru 2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud arată cât de încărcați sunt procurorii de la parchetele din județ. Încărcătura per procuror pare să crească cu fiecare an.

„Raportat la activitatea desfășurată în sectorul urmăririi penale și al supravegherii cercetărilor efectuate de organele poliției judiciare (cauze soluționate) și având în vedere numărul de procurori care au funcționat efectiv la unitățile de parchet din județ, pe parcursul anului 2023, cu luarea în considerare a fluctuației de personal, încărcătura medie pe procuror a fost de 508 cauze/procuror (față de 495 cauze/procuror în anul 2022), respectiv în creștere”, se arată în raportul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Astfel, anul trecut, fiecare procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a avut pe mână 79 de cauze, cu unul mai mult decât în 2022. La Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița fiecare procuror a avut pe mână 692 de cauze, cu 48 mai multe decât în 2022.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean, încărcătura pe procuror a fost de 482 de cauze, mai mică decât în 2022, cu 271 mai puține cauze. Cea mai mare încărcătura pe procuror este la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, unde fiecare procuror are pe mână 728 de cauze, cu mai bine de 100 mai multe decât în 2022.

În activitatea judiciară, care presupune cauze penale și civile în care s-a participat în ședințele de judecată și s-au formulat concluzii, încărcătura medie pe procuror ajunge la 421. Când vine vorba despre hotărâri judecătorești examinate pentru exercitarea căilor de atac, cea mai mare încărcătură se înregistrează la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița – 551 cauze/procuror, în scădere ușoară față de 2022, când media era de 600 de cauze/procuror. La Năsăud, încărcătura per procuror este de 408 cauze, în creștere cu 122 de cauze față de 2022.

Cât de repede s-au mișcat procurii anul trecut

Cu o încărcătură mare de dosare pe procuror, nu este de mirare că doar 22,3% din numărul total al cauzelor au fost soluționate în cel mult 6 luni de la sesizare. Astfel, din totalul de 7.115 de cauze soluționate în cursul anului 2023, doar 1.587 s-au soluționat în jumătate de an de la sesizare, 1374 de cauze s-au soluționat între 6 luni și un an de la sesizare, iar pentru 3.505 cauze a fost nevoie de peste un an pentru soluționare.

649 de cauze (9,12%) au fost soluționate după împlinirea termenului de prescripție. 63 de cauze au fost cu autor necunoscut, iar de 43 dintre aceste cauze s-au ocupat procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.

„Ca urmare, indicele general de operativitate pe întreaga circumscripție de activitate este de 22,3 % (față de 25.5% în 2022), respectiv în scădere ușoară. Pe parchete, indicele de operativitate se prezintă astfel: Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud – 23,7% (21,3% în 2022), în scădere cu 2,3%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița – 12,88% (13,88% în 2022), în scădere cu 1%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud – 33,4% (36,7% în 2022), în creștere cu 1,7%”, se mai arată în raportul pe anul trecut.

Anul trecut nu au existat situații definitive de restituire sau de trimitere de cauze la procurori, în vederea refacerii urmăririi penale, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sau la parchetele de pe lângă judecătoriile din județ.

Anul trecut, din cele peste 1000 de persoane trimise în judecată, doar 6 persoane au fost achitate definitiv de instanțe. Au fost achitate 3 persoane cu dosarele instrumentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, 2 persoane cu dosare instrumentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud și o persoană cu dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean.

Parchetele din județ funcționează cu 12 posturi în minus

În total, la parchetele din județ sunt 26 de posturi de procurori, dintre care 10 sunt prevăzute la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, 9 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, 4 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud și 3 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean.

Dintre acestea au fost ocupate efectiv, în medie, doar 14 posturi. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a funcționat anul trecut doar cu 4 procurori, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița cu 6 procurori, Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud cu doar doi procurori, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean doar cu doi procurori.

„În prezent, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, lucrează efectiv un număr de 4 procurori din care un procuror delegat. La Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean își desfășoară activitatea 2 procurori, iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud își desfășoară activitatea efectiv un procuror”, se mai arată în raportul pe 2023.

Lucrurile stau puțin mai bine când vine vorba despre grefieri. Toate posturile sunt ocupate, două grefiere, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean, fiind în concediu de creștere a copilului.

Cele patru parchete din județ au la dispoziție doar 5 autoturisme de serviciu, un Skoda Rapid primit în gestiune în 2015, un Dacia Duster primit în 2016 și trei autoturisme Dacia Logan, dintre care una a fost achiziționată în anul 2021 și alta la finalul anului 2020.

„Toate parchetele sunt dotate cu aparatură IT necesară desfășurării activităților în bune condiții, având implementat programul de evidență ECRIS și de arhivare electronica, precum și aplicația LEX. Stațiile de lucru se află în circuit INTRANET, dar sunt stații de lucru conectate la INTERNET. La toate unitățile de parchet există 5 birouri de anchetă, dotate cu aparatură necesară (care urmează a fi pusă efectiv în funcțiune), achiziționată de Ministerul Public prin programul SIPOCA 53.

Anul trecut, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și unitățile subordonate au avut la dispoziție un buget de 13,5 milioane de lei, dintre care 12,5 milioane eu mers pentru salariile angajaților. Pe bunuri și servicii a mers aproape un milion de lei, iar pe investiții doar 24.000 de lei.

Pentru plata avocaţilor din oficiu pentru cei care nu și-au permis un apărător a fost alocată suma de 565.665 de lei, pentru încălzitul și iluminatul sediilor 164.780 de lei, pentru poștă și telefonie 82.230 de lei, iar pentru întreținere și funcționare 50.110 de lei.

Andreea Radu