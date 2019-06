Ce echipamente si accesorii pentru ciclism regasesti intr-un magazin de biciclete?

Cand pleci la o tura cu bicicleta trebuie sa te bazezi doar pe tine si sa fii echipat cu tot ce ai nevoie pentru ca traseul sa se desfasoare fara peripetii. La drum lung punem accent pe siguranta si confort, de accea ne-am gandit ca acest articol vine in intampinarea viitorilor pasionati de ciclism. Citeste in continuare si achizitioneaza echipamentul si accesoriile de care ai nevoie dintr-un magazin de biciclete:

Casca de protectie – Probabil unul dintre cele mai importante accesorii de care ai nevoie inca din prima zi. In afara de faptul ca te protejeaza de soare sau intemperii si iti tine parul prins, aceasta are un rol foarte important pentru siguranta ta. Probeaza mai multe casti pana o gasesti pe cea care ti se potriveste astfel incat sa stea fixa pe cap, fara sa te stranga sau sa se miste liber.

Lumini pentru bicicleta – Fie ca te plimbi cu bicicleta pe drumuri publice, in oras sau in afara acestuia, trebuie sa fii vizibil in trafic. Intr-un magazin de biciclete specializat, precum Veloteca.ro, vei gasi o diversitate de modele de faruri, stop-uri sau lumini de identificare pentru a fi sigur ca vei circula in siguranta. Rolul principal al acestora este sa te faca mai vizibil pentru ceilalti participanti la trafic, precum si de a-ti lumina drumul..

Elemente reflectorizante – Pentru a fi mai vizibil in trafic, biciclistul poate sa poarte vesta reflectorizanta, dar mult mai recomandate sunt diferite benzi reflectorizante.

Pompa bicicleta – Sa ai o pompa de bicicleta este una dintre masurile cele mai simple pe care le poti lua. Optiunile sunt variate, insa daca vrei sa fii la curent cu noile produse de pe piata, iti recomandam sa faci o achizitie dintr-un magazin de biciclete specializat. Oricum, pompa trebuie insotita mereu si de un kit de pana.

Bidon pentru bicicleta – Hidratarea este foarte importanta atunci cand ai pornit intr-o plimbare cu bicicleta. In functie de lungimea traseului sau de vreme, poti monta pe bicicleta 1-2 suporturi pentru bidoane. Se recomanda sa utilizezi de fiecare data bidoane din plastic sau aluminiu si sa renunti la cele din sticla.

Trusa de scule pentru bicicleta – Pentru orice fel de interventii tehnice sau reglaje este bine sa fii prevazator si sa ai o trusa de scule pentru bicicleta. Intr-un magazin de biciclete specializat vei gasi tot ce ai nevoie astfel incat sa ai de fiecare data o experienta sigura in sesiunile de pedalat.

Echipament ciclism – Fie ca esti incepator sau nu, este necesar sa ai un echipament complet, confectionat din materiale de calitate ce ofera confort maxim. Materialul din care sunt confectionate tricourile si pantalonii de ciclism permite pielii sa respire si nu pastreaza umezeala, se usuca usor in mers si se muleaza pe corp.

Rucsac – Pentru a transporta cateva lucruri pentru drum ai nevoie de un rucsac incapator. Acesta trebuie sa fie confortabil, comod si sa aiba un sistem de prindere la piept si la mijloc. Daca vrei mai multe sugestii, poti alege dintr-un magazin de biciclete un rucsac care sa se potriveasca cerintelor tale.

Alte accesorii de care ai nevoie si pe care le gasesti intr-un magazin de biciclete:

manusile sunt extrem de utile si iti protejeaza palmele in cazul unei cazaturi. De asemenea, te ajuta sa nu iti alunece mainile de pe ghidon in cazul in care transpiri;

ochelarii protejeaza ochii impotriva luminii puternice a soarelui, dar si impotriva insectelor.

acumulatori incarcati sau baterii de schimb;

o camera foto si un GPS;

Acesta este echipamentul de care ai putea avea nevoie pentru o tura mai lunga cu bicicleta. Dintre toate cele mentionate mai sus, indispensabila este casca de protectie, pe care este bine sa o porti mereu. In schimb, toate iti fac viata mai usoara si pedalatul este mai sigur, indiferent de traseul pe care il alegi.

La Veloteca.ro vei gasi o gama variata de produse dedicate pentru pasionatii de performanta, dar si pentru amatori.