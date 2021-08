Tot mai des vedem cum o serie de activitati si servicii isi extind aria de acoperire in mediul online. Este un lucru firesc avand in vedere ca majoritatea persoanelor isi fac cumparaturile, se distreaza, isi platesc facturile si se informeaza pe internet. Acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care s-a pus la punct conceptul de avocat online.

Serviciile de consultanta juridica online s-au dezvoltat foarte mult in ultimul timp, mai ales in conditiile speciale in care ne-am aflat in contextul pandemiei. Platforme online precum avocat365.ro pun la dispozitia clientilor servicii complete de avocatura, prin colaborari de la distanta, prin mijloace video sau audio. O sa vedem care sunt avantajele serviciului de avocat online, la ce sa va asteptati si cum functioneaza.

Timp si bani

Unul dintre avantajele principale ale consultantei juridice online este economisirea de timp. Este mult mai simplu pentru ca alegeti ora de intrevedere online in functie de timpul liber pe care il aveti la dispozitie, totul intamplandu-se din confortul casei dvs. Nu mai trebuie sa pierdeti timp pretios prin trafic, mijloace de transport in comun sau poate chiar in deplasari mai lungi in alte localitati.

Pe platforme online ale caselor de avocatura precum advocat.ro aveti sansa de a beneficia de serviciu gratuit de consultanta juridica, in care adresati intrebari avocatilor si acestia va raspund pe e-mail, rapid si succint. In plus, fata de onorariile percepute in serviciile clasice, in online aveti parte de onorarii mult mai accesibile, fiind un avantaj, mai ales pentru colaborarile de lunga durata.

Cei mai buni avocati

Distanta fizica nu mai este un inconvenient, asadar indiferent de locatia dvs, puteti colabora cu avocati buni din orice colt al tarii, asa cum gasim pe avocat-online.eu. Este un mod eficient de a va rezolva problemele juridice, fara sa va mai limitati in recomandari care sa fie in apropierea dvs. In plus, aveti sansa de a lucra cu avocati specializati in aria de expertiza in care se incadreaza problema dvs, selectia avocatului potrivit realizandu-se mult mai usor in functie de parerile online ale celorlalti clienti si de popularitatea de care se bucura platforma online de avocatura.

Exista o serie ampla de probleme juridice care poti fi solutionate prin avocat online, multe dintre acte si documente putand fi trimise in format electronic pe e-mail. Rezultatele unei colaborari online sunt acelasi ca in modul clasic, in unele cazuri, chiar mai rapide.

Programare online

In ceea ce priveste serviciile de avocatura online, programarea se face foarte usor, in cateva minute. Aveti nevoie ca inainte sa va asigurati ca aveti la dispozitie un device cu conexiune buna la internet si o camera functionala. Intrati pe platforma online a casei de avocatura aleasa si incepeti prin a completa campurile libere cu datele de identificare, nume, prenume, adresa de e-mail, nr de telefon. Dvs. alegeti ora la care sa aiba loc intrevederea online, in functie de intervalele orare disponibile pe site.

Urmatorul pas este alegerea mijlocului prin care va avea loc intrevedere online, prin Zoom, Skype, Whatsapp sau telefon. Plata onorariului se face, la fel, online, cu cardul bancar, prin metoda securizata, asadar nu aveti de ce sa va faceti griji. In cateva minute veti fi contactat pentru confirmarea programarii, urmand ca la data si ora stabilita sa intrati pe aplicatia aleasa si sa incepeti conversatia cu avocatul.

Din ce in ce mai multi clienti incep sa aprecieze serviciul de avocat online, preferandu-l pentru avantajele multiple, de la economisirea de timp, onorariile accesibile la eficienta dovedita in solutionarea rapida a problemelor juridice din arii de expertiza precum drept civil, comercial, dreptul familiei, dreptul muncii.