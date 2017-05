Mama polițistului Bogdan Gigina: ” dupa moartea lui, ati pus barbia in piept si i-ati pensionat pe cei care erau responsabili pentru moartea lui”

Colegii din Poliție ai lui Bogdan Gigină au depus, în urmă cu câteva zile, o coroană de flori la mormântul celui care și-a pierdut viața conducând coloana fostului ministru Gabriel Oprea. Ceremonia a fost una solemnă, iar la ea au luat parte și câțiva dintre membrii familiei Gigină, mai ales că mulți dintre aceștia sunt polițiști.

Părinții polițistului sunt nemulțumiți de faptul că nici până în prezent nu s-a găsit un vinovat pentru moartea lui Bogdan. „Astazi s-au depus coroane la mormantul copilului meu. Fanfara a prezentat onorul. Un gest frumos, dar in acelasi timp, extrem de dureros. Bogdan nu astepta flori, era un om modest, avid de dreptate… altceva trebuie sa va preocupe pe voi, „oamenii” care, dupa moartea lui, ati pus barbia in piept si i-ati pensionat pe cei care erau responsabili pentru moartea lui, la nici doua luni. Am privit neputinciosi, timp de un an si cinci luni cum acestia petrec vacante in locuri exotice si nu uita sa posteze farfuriile din care se infrupta si luxul in care se rasfata”, a scris Carmen Gigină pe contul ei de socializare.