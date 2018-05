DIICOT BN, gafe peste gafe! Pocurorii au căutat un suspect mort de 8 ani şi-au ajuns la Opre în Dumitra!

Zilele trecute, DIICOT – Structura Centrală anunţa cu mare pompă efectuarea a sute de percheziţii în câteva zeci de judeţe, în dosare penale care vizau câteva sute de inculpaţi. Printre structurile teritoriale care au efectuat astfel de acţiuni s-a aflat şi DIICOT Bistriţa-Năsăud, care are în vizor un dosar de evaziune fiscală. Sub lupa anchetatorilor este o firmă de comercializare a pieilor de animale, care, începând cu 2009, a constituit un grup infracţional organizat care s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul calculat cifrându-se la jumătate de milion de euro. Toate bune şi frumoase, dar ce să vezi, procurorii bistriţeni, din totalul celor 25 de percheziţii efectuate în Bistriţa-Năsăud, dar şi pe raza a altor 8 judeţe plus în Capitală, au greşit la una “andrisantul”. Şi asta din cauză că nu au verificat nişte chestii elementare, care, culmea, erau la îndemâna oricărui civil, darămite a a unor anchetatori cu ştaif. În plus, procurorii au descins la adresa cu pricina însoţiţi de mascaţi de parcă acolo ar fi fost ditamai interolpii periculoşi. Avea să afle acolo că suspectul este de fapt mort de vreo 8 ani buni.

Concret, procurorii Antimafia din Bistriţa-Năsăud au în vizor firma Gioconda Piel SRL, care, în scripte, are acum sediul în cartierul bistriţean Viişoara. Asta după ce în urmă cu câţiva ani mai trecuse şi prin Unirea, dar şi pe str. Locontenent Călin din buricul Bistriţei. Mai pe la începuturi însă, în 2008, administratorul de atunci al Gioconda Piel, Constantin Gheorghian, închiriase un spaţiu, un depozit, în Dumitra, de la Ioan Opre. Contractul de comodat, potrivit surselor noastre a fost încheiat între persoane fizice şi nu între cele juridice. Dar asta este mai puţin important. Cert este faptul că, în 2010, Constantin Gheorghian decedează într-un accident de circulaţie în Austria, iar la scurt timp firma este preluată (majoritatea părţilor sociale) de soţia acestuia, Dina Gheorghian, iar cu 3% figurează Anatolii Gureu. Atât Dina Gheorghian, cât şi Anatolii Gureu sunt originari din Republica Moldova, femeia dobândind între timp cetăţenia română. De altfel, cei doi sunt rude, Dina Gheorghian fiind fiica lui Anatolii Gureu. După decesul lui Constantin Gheorghian, în 2011, a expirat şi contractul de comodat, în acest sens fiind notificat Registrul Comerţului, iar punctul de lucru a fost radiat.

