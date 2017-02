Aiureli din dosare penale! Bistriţeanca Adina Bucur de la AJOFM, suspectată de vrăjitorii la adresa directorului instituţiei Daniel DON

Dezvăluiri șocante făcute de către un martor denunţător dintr-un dosar penal ce se judecă la Cluj-Napoca o portretizează pe o angajată AJOFM ca fiind vrăjitoare.

La sfârșitul anului 2014, procurorii de la DNA Serviciul Teritorial Cluj au descins la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor de Muncă din Cluj în vederea efectuării unor percheziţii cu privire la un dosar ce conţine fapte de corupţie.

Vorbim de DOSARUL DON, unde fostul director al AJOFM Cluj, Daniel Don este acuzat de luare de mită în formă continuată și angajări preferenţiale ale anumitor funcţionari pe proiecte pe fonduri europene.

La ultimul termen, unul dintre martorii denunţători, Daniel Cecan a vorbit despre o firmă de turism prin care Don pleca în vacanţe prin Europă și despre presupusele vrăji făcute de o angajată AJOFM Bistriţa-Năsăud, Adina Bucur (fostă Butuza).

Cenan, juristul obedient

Obiectul dosarului respectiv îl reprezintă angajarea unor funcţionari publici din cadrul AJOFM pe anumite proiecte europene unde ar fi câștigat lunar salarii de cel puţin 10 ori mai mari decât cele date de stat. Acesta a fost șicazul juristului AJOFM Cluj, Daniel Cenan, cel care în momentul percheziţiilor din 2014 a colaborat cu DNA Cluj pentru a deveni martor denunţător în speranţa că nu va deveni inculpat pentru săvârșirea infracţiunii de dare de mită.

Reţeta era simplă. Se suspenda din funcţia de consilier juridic și semna un contract de expert pe mai multe proiecte câștigate de AJOFM Cluj de la Uniunea Europeană. De la salariul său de aproximativ 1.500 de lei, Cenan avea un stat de plată ce trecea de 15.000. Însă nu rămânea în mână cu acești bani, ci remitea lunar sume din salariu, directorului Daniel Don, cel care i-a ”oferit” această oportunitate.

La ultima înfăţișare, instanţa clujeană l-a citat să revină asupra declaraţiei dată la procurorii DNA în faza de urmărire penală. Acolo, Cenan explică modalitatea în care îi remitea sume lui Don, din salariile încasate de la proiectele europene.

„De obicei predam banii în plicuri albe, însemnate. La început i-am remis personal lui Don acei bani. Însă au existat situaţii în care din sumele ce trebuiau predate șefului să achităm alte cheltuieli pe care acesta le avea. Spre exemplu, la Bistriţa exista o agenţie de turism prin care Don trebuia să plece în vacanţă. În cuantumul sumelor ce trebuia să i le remit lunar, odată i-am achitat o astfel de excursie. Am făcut-o pentru că el mi-a solicitat acest lucru”, spune denunţătorul Cenan.

Trimisă la Bistriţa pentru că făcea vrăji

În continuarea declaraţiei, Cenan a vorbit despre o fostă colegă de-a lui ce era desemnată ca expert pe proiectele europene, tânără care, potrivit denunţătorului, a fost scoasă de pe post pentru a fi ”detașată” la AJOFM Bistriţa.

„Adina Bucur- fostă Butuza, era o persoană ce a apărut la Cluj în 2010. Mi se pare că anterior lucrase la o firmă din Arad. În acea perioadă s-au câștigat și respectivele proiecte europene, iar ea a lucrat în cadrul acestora între 2010 și 2013. Înainte de asta a avut contract cu AJOFM Cluj, de unde s-a suspendat din funcţie pentru a deveni expert pe proiectele UE. De asemenea aceasta era în relaţii strânse de prietenie cu Lidia Neagoș, care la rândul ei avea relaţii mai mult decât profesionale cu Daniel Don.

Adina lucra pe proiectele Funcţionarul Electronic și CallCenter, însă nu a mai continuat deoarece Daniel Don a decis acest lucru. Dintr-o discuţie pe care am purtat-o cu Don am aflat că el o bănuia de vrăjitorie și că ar fi făcut astfel de acţiuni pentru a-l despărţi de prietena lui Lidia Neagoș. De asemenea Don credea și că angajata Crăciunescu ar fi încercat să îl otrăvească prin introducerea unor substanţe în aparatul de făcut cafea din sediul instituţiei. Imediat după, Adina Bucur a fost transferată la AJOFM Bistriţa”, declară aflat sub jurământ, denunţătorul Daniel Cenan.

Bucur: Sunt o femeie normală, am o familie

Contactată de Gazeta de Bistriţa, Adina Bucur a fost rezervată în a comenta detalii despre salarizările și încadrările pe proiectele cercetate de DNA Cluj, ajunse acum în judecata Tribunalului.

„Am colaborat AJOFM-ului Cluj pentru anumite proiecte pe Bistriţa. E adevărat că am stat în arat în 2009 pentru că de acolo era iubitul meu. Pe proiecte de multe ori în fișa postului scrie una și în realitate faci alta. În 2010 am început să lucrez pe Funcţionarul Electronic și CallCenter, dar activitatea mi-o desfășuram la Bistriţa. După 2013, proiectele s-au încheiat și am rămas în Bistriţa pe alte activităţi cum ar fi un proiect POSDRU numit Măsuri pentru Combaterea Șomajului.

În legătură cu declaraţiile date de Cenan însă, Adina Bucur s-a arătat mai mult decât uimită.

„Eu pe omul acela îl consideram un om echilibrat și capabil. Cu Lidia Neagoș am fost prietene încă din copilărie. Mi se pare că de pe clasa a 3-a din școala primară, chiar. Am revenit la AJOFM Bistriţa pentru că se terminaseră proiectele. Dar nu am avut conflicte nici cu Don, nici cu Neagoș. Nu pot să îmi imaginez de ce Cenan ar fi spus că Don m-ar fi bănuit de vrăjitorie. Am citit că înainte celălalt martor denunţător spunea că a auzit de la Don că o altă femeie ar fi încercat să îl otrăvească. Eu sunt o persoană normală, cu familie. Aceste declaraţii de tip can-can îmi fac mult rău. Cine mă cunoaște nu are cum să le creadă. Sunt discuţii de un alt rang la care sunt peste perceperea mea. Repet, cu Neagoș am fost cele mai bune prietene. Da, e adevărat de ea și Don m-am îndepărtat în ultimii trei ani, însă acest lucru s-a întâmplat treptat, dat fiind faptul că m-am stabilit la Bistriţa”, declară pentru Gazeta de Bistriţa, Adina Bucur-ex Butuza.