ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud anunță că miercuri 13 august 2025 se colectează pubela verde pentru deșeurile reciclabile din sticlă în municipiul Bistrița și în localitățile componente, fiind a doua săptămână întreagă din lună.

„Colectează și tu selectiv deșeurile în gospodăria ta și respectă programul de colectare a acestora! În acest fel, protejăm natura și contribuim la un viitor mai bun pentru copiii noștri.

Dacă aveți cantități mai mari de deșeuri reciclabile din sticlă, care nu încap în pubela verde, vă recomandăm să depuneți surplusul de deșeuri în saci transparenți iar operatorul de salubritate va ridica și acești recipienți.

Vă rugăm să NU AMESTECAȚI deșeurile reciclabile între ele și SĂ RESPECTAȚI inscripționările de pe recipienții de colectare. De asemenea, vă rugăm să respectați programul de colectare și să NU SCOATEȚI alte tipuri de deșeuri – cum ar fi pubela galbenă sau sacul albastru.

Miercuri 13 AUGUST 2025 se va colecta STRICT pubela verde”, a transmis ADI Deșeuri.

Puteți consulta noul program de colectare pentru fiecare localitate din județ pe www.adideseuribn.ro sau la telefon 0263.944 – Dispecerat Supercom.