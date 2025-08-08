Administrația locală din Feldru a decis că anul acesta nu se vor organiza Zilele comunei, iar banii care ar fi urmat să fie cheltuiți pentru acest eveniment vor fi direcționați pentru lucrările aflate în derulare.

„Dorim să vă aducem la cunoștință că, în contextul actual marcat de măsuri de austeritate și responsabilitate financiară, Zilele Comunei Feldru nu se vor organiza în acest an.

Împreună cu domnul Primar, domnul Viceprimar și membrii Consiliului Local, am luat această decizie pentru a putea direcționa fondurile către proiecte importante, care vor contribui la dezvoltarea durabilă a comunei și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru toți cetățenii.

În perioada următoare, eforturile noastre se vor concentra pe finalizarea și implementarea următoarelor investiții:

Finalizarea celor două tronsoane de asfaltări în Feldru și a rețelei de canalizare din satul Nepos.

Finalizarea căminului cultural din Feldru.

Amenajarea pieței agroalimentare.

Construirea terenului sintetic de sport din Feldru.

Realizarea unui parc fotovoltaic.

Modernizarea drumurilor agricole din Feldru și Nepos.

Montarea camerelor de supraveghere în comună și instalarea semafoarelor pentru siguranța rutieră.

Amenajarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice.

Alte proiecte mai mici, dar cu impact semnificativ pentru comunitate.

Ne dorim ca fiecare investiție să contribuie concret la modernizarea localității și la creșterea calității vieții în Feldru și în Nepos”, a transmis Primăria Feldru, pe pagina sa de Facebook.

Anul acesta, administrația locală a alocat prin bugetul local circa 170.000 pentru evenimentele culturale. Suma care s-ar fi cheltuit pentru Zilele comunei Feldru, potrivit primarului Ioan Opriș, ar fi fost de aproximativ 100.000 lei, dacă nu chiar mai mult.

„Sigur, sunt cheltuieli foarte mari. Avem spre exemplu începute lucrările de canalizare în Nepos, proiect la care țin mult să fie dus la capăt. În momentul acesta execuția este undeva la 28% și circa 20% lucrări plătite. Am ajuns la o înțelegere cu constructorul și vom achita pe rând de la bugetul local. Nu pot să-i las baltă pe neposeni, oamenii așteaptă de ani de zile canalizarea asta. Așa că am zis că în condițiile date nu pot să fac circ cu zilele comunei și tam-tam și să opresc canalizarea. Și mai avem și alte lucrări. Pe Anghel Saligny, mai avem două loturi de străzi, care ni-s tot așa. La începutul anului ni s-a trimis notificare să nu depunem tranșa de plată că nu sunt bani. Și aici vom plăti tot din bugetul local și pe urmă vom recupera noi de la finanțator. Nu poți pretinde firmelor să lucreze fără bani.

Anul ăsta am mai pregătit un proiect pentru străzi, trotuare și șanțuri în Nepos pe care intenționam să-l implementăm imediat după ce se termină lucrările de canalizare. Nu este nicio linie de finanțare, nici pe fonduri naționale, nici pe europene, nimic, absolut. Stăm cu el pe masă, poate, poate apare ceva”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, Ioan Opriș, primarul comunei Feldru.