Zile și nopți, la Muzeul Bistrița! Vezi programul

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud vă invită, în perioada 18–20 iulie 2025, de la ora 10 până târziu în noapte, să participați la evenimentul Zile și nopți la muzeu, în cadrul Zilelor Bistriței.

Organizatorii vă propun un program spectaculos, care aduce împreună elemente din cultura locală, fragmente din arta asiatică, arta stradală, dar și multe alte surprize.

„Muzeul Bistrița se alătură Primăriei Municipiului Bistrița și, împreună cu partenerii noștri de tradiție, vă oferă o experiență culturală de neuitat – o rută liniștită în efervescența orașului:

• Galeriile Arcade 24;

• Casa cu Lei;

• Casa Argintarului;

• Bodo Gallery;

• ROD;

• Galeria Liceului de Arte „Corneliu Baba”.

Turul galeriilor este deschis după următorul program: vineri, orele 18.00-22.00, sâmbătă, orele 12.00-22.00, duminica, orele 12.00-20.00.

Vă așteaptă:

• Muzică live

• Ateliere de creație

• Zone de relaxare

• Un maraton gastronomic cu gusturi autentice

Vino să descoperi cum poate prinde viață patrimoniul nostru în ritmul orașului!”, transmite Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.

Programul evenimentului la Muzeul Bistrița:

• Vizitare expoziţii de bază: Artă comparată, Istorie, Științe naturale, Etnografie, ora 10.00-22.00;

• Artă stradală în interiorul Muzeului: street delivery – festival urban care susține creativitatea în spațiul public

Teatrul Magic Puppet – pesonajele surpriză prind viață în curtea muzeului;

Sâmbătă și duminică între orele 16.00-21.00, copiii și adulții sunt invitați într-o lume a fanteziei, culorii și mișcării, unde teatrul de animație întâlnește zâmbetul publicului.

Pregătiți-vă să fiți uimiți de apariții neașteptate, interacțiuni magice și povești care se nasc sub ochii voștri.

Activităţi pe sală:

Vernisaj:

Vineri 18 iulie

• ora 17.00 – Made in Japan. Fascinaţia stampei în epoca Edo – eveniment expoziţional oraganizat în parteneriat cu Muzeul Naţional Brukenthal şi av. George Şerban, curator dr. Alexandru Chituţă;

• ora 18.00 – Un voyage – expoziție de pictură a artistului Georges Mazilu, eveniment oragnizat în parteneriat cu Muzeul Naţional Brukenthal, curator dr. Alexandru Chituţă.

Expozitii temporare:

Made in Japan. Fascinaţia stampei în epoca Edo;

Pictura populară modernă din XIUZHOU, China;

Marginile lumii. Istorii de familie – Femeia din fotografie: BUNICA;

Marius BARBone – Metamorphosis;

Georges Mazilu – Un voyage.

Activități în curtea interioară:

Vineri 18 iulie

Ora 11.00-17.00 „Poarta Transilvaniei Bistrița-Năsăud deschisă pentru competențe și antreprenoriat la nivel european” – Târg de finanțări și oportunități de dezvoltare antreprenorială.

Sâmbătă 19 iulie

Ora 17.00-19.00 Concerte ale elevilor Liceului de Muzică ”Tudor Jarda”, recitaluri de pian, clarinet, vioară și chitară

Mureșan Ștefania, pian, prof Karoli Carolina, I. Muller – Piesă

Seni Adrian, pian, prof Rupea Larisa

Bidian Eduard, clarinet, prof Mircea Borzoș, V.Scerbacev- Romanța

Dehelean Cristian, pian, prof Rupea Larisa

Câțcăuan Ana, pian, prof Karoli Carolina, H. Jerea- 3 piese din Suita pentru pian

Molnar Cosmin, pian, prof Karoli Carolina, N. Rimsky – Korsakov Zborul cărăbușului

Cătinean Mădălina și Dologa Nectarie, vioară și pian, prof Patrașciuc Ovidiu Adrian, G. Enescu- Balada

Pop Sonia, clarinet, prof Mircea Borzoș, corep Stef Grazziela, Francois Devienne- Sonata Nr 2, Pe II

Apetrei Eva – „ Das Kinderspiel”, „Crăiasa din povești”, prof Costeanu Roxana, prof corep Lepădatu Cristian,

Stoica Gabriel, pian, prof Karoli Carolina, S. Joplin The Entertrainer

Corovca Diana, vioară, prof Patrașciuc Ovidiu Adrian, N. Paganini- Cantabile

Vancea Andreea – „Mames Gruv” fără autor, „Cântec de leagăn” de Diamandi Gheciu prof. Costeanu Roxana , prof corep Lepădatu Cristian

Popa Dragos și Vincze Denisa, chitară și flaut, prof Patrașciuc Ovidiu Adrian, M. Giuliani- Duettino Facile

JAM – Lăpușan Monica Maria, Patrașciuc Ovidiu Adrian, Vasile Răzvan, Berchi Mihai, Popa Dragoș, Corovca Diana, Valsuri și Muzică de Cafe Concert

Orchestra Liceului de Muzică ‘Tudor Jarda’, dirijor Berchi Mihai și concert maestru Spîn Mihai Ciprian; W.A. Mozart- Eine kleine Nachtmușik, Tango Violeta, aranjament Mihai Berchi, Ciobănaș cu 300 de oi, aranjament Mihai Berchi

Ora: 17.00 – 24.00 Picnic la Muzeu (Asociația Interact) relaxare, gustări, atmosferă prietenoasă;

Ora: 19.00-19.30 Concert Euforia Band;

Ora: 19.40 – 20.40 Concert Riveria Band ;

Ora: 21.30 Proiecție de film – BRIFF – Bistrita Romania International Film Festival

Scurtmetraje Românești , printre care:

Love stories on the move -regia Carina Dasoveanu

Love Factory -Regia Mihai Pavel

în(cerc) – regia Andreea Parfenov

Vecina- regia Alexandra Burca

Double of Nothing – regia Mihai Pîrcalabu

If I float- regia Bogdan Alecsandru

Moștenirea – regia Marian Farcut

Antrenamentul de noapte – regia Bogdan Alecsandru;

Duminică 20 iulie

Ora: 10.00-13.00Activități adaptate pentru copii cu dezabilități: art-terapie și ludo terapie

Ora: 17.00-19.00 Concerte ale elevilor Liceului de Muzică ”Tudor Jarda” – pian, canto clasic și popular

Mihai Borza, PIAN – „Hawaiian roller coaster ride” – din Lilo & Stitch si temă din „Misiune Imposibila”; prof. Velcherean Marcela

Dragonici Teodora, PIAN – „Scales and Arpeggios” din Aristocats si Temă din Simfonia „Surpriza” de Joseph Haydn; Prof. Deac Helga

Gavrilaș David, PIAN – Menuet de Krieger; Prof Elena Oniga

Mesaroș Izabella-Bianka, PIAN – Szokolay Sándor – „Tom degețelul” și Bartók Béla – „Evening in Transilvania”; Prof coord. Töttösy Norbert

Vacari Debora, PIAN – Edward Grieg – „Vanished Days”; Prof. Deac Helga

Bologa Miruna – Franz Schubert – „Moment muzical”; Prof. Deac Helga

Măgherușan Raul, PIAN – Isaac Albeniz – „Mallorca”; Prof. Deac Helga

Batinas Alesia, PIAN – Franz Liszt – Studiu Op 1 Nr 9; Prof. Deac Helga

Muntean Maria, PIAN – „Somewhere over the Rainbow”, aranj Prof. Deac Helga

Ursa Adela, CANTO muzica ușoară – „Stand up”, „Golden hour”, „Rehab Amy”; Prof. Conț Cristian

Bucunea Daniela, CANTO (profil pedagogic) – „Inimă nu fi de piatră” acompaniată de Beșa Iulia (profil pedagogic) la chitară; Prof. colaborator Marti Ioana

Moldovan Cristian, CANTO POPULAR – „Mă duc mândră-n cătănie”, „Vină mândră vină dragă”; Prof. coord. Bălan-Pahone Cristina

Encean Cristina, CANTO POPULAR– colaj de piese: „Măi bădiță bădișor” ; „Eu de-a acasă așa am pornit ”; „N-am pus eu coada la prună” ; „Eu de-a acasă așa am pornit ”; „Năfrămuță cu tri pui” ; „M-o făcut mama așa” Prof. Vasile Bianca

Simionca Răzvan, CANTO POPULAR – „De pe a Șieului vale”, „Aseară pe înserat”, „Pe cărări cu pietricele”; Prof. Vasile Bianca

Neamț Anamaria, CANTO POPULAR – „Bădiță cu mândre multe”; Prof. Costeanu Roxana

Simionca Narcisa, CANTO POPULAR – „Trece dorul pe la poarta”, „Badea meu îi sebișan” ; Prof. coord. Bălan-Pahone Cristina

Cătuna Marius, CANTO POPULAR – „Frumusel clopuț cu pană”, „ Sapte care de nuiele”; Prof. Barbu Alida

Rad Ștefania, CANTO POPULAR – „Dragu’ mi-i a secera”, „Cântă, cuce, când ti-i duce” ; Prof. Barbu Alida

Parasca Daniela, CANTO POPULAR – „Hai bădiță la Haidău”; Prof. Sima Diana

Tintelecan Timea, CANTO POPULAR – „Dragu-mi-i să cânt, să joc”, „Bade, de drăguța ta”; Prof. Popa Ioana

Caculea Patricia, CANTO popular – „Iaba bade te mai ții ”, „Mărie și Mărioară”, Prof. Popa Ioana

Peptenar Rareș, CANTO POPULAR – „Mândră gura ta izvor”, „Cine-o pus coada la pruna”; Prof. Neamțu Alexandra

21.30 Proiecție de film – BRIFF – Bistrita Romania International Film Festival

Scurtmetraje internaționale

1. Place under the sun (Loc sub soare) – regia Vlad Bolgarin, Republica Moldova

2. Gladiators – regia Mariam Rahimi – republic of Iran

3. ⁠The last paper – regia Romain Gierenz – Luxembourg

4. ⁠The bottle- regia Xavier Mesme – France

5. ⁠I’m not a robot – regia Victoria Warmerdam – Netherlands (câștigător Oscar 2025 – best short action film)

6. ⁠Aurica , viața de câine – regia Mihai Dragolea

7. ⁠Sara – regia Ariana Andrade – Peru

8. ⁠Jacques the mimic – regia Richard Anthony Dunford – United Kingdom

Zona de relaxare şi răsfăţ culinar:

Orele 10.00-24.00(sâmbată şi duminică)