Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA*, anunță astăzi redeschiderea rutei de la Cluj-Napoca către Billund, Danemarca. Zborurile vor fi operate în fiecare luni și vineri, începând din 27 octombrie 2025.

Tarifele de bază încep de la doar 99,99 RON**, iar biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial Wizz Air și prin intermediul aplicației mobile a companiei.

Ioana Seghete, ambasadoare Wizz Air din Cluj-Napoca și însoțitoare de zbor, a spus: „Billund este un oraș fermecător din Danemarca și cel care găzduiește faimosul LEGOLAND Billund Resort. De când lucrez la Wizz Air, am fost acolo de multe ori și trebuie să spun că este o destinație ce trebuie neapărat vizitată pentru familii și entuziaștii de toate vârstele. Dincolo de clădirile colorate, vizitatorii pot explora impresionanta casă LEGO – un centru de experiențe interactive – și se pot bucura de atracțiile din apropiere, precum parcul acvatic Lalandia sau Givskud Zoo. Amestecul său unic de creativitate, distracție pentru familii și ospitalitate daneză face din Billund o destinație memorabilă. Aștept cu nerăbdare să vă întâmpin pe toți pe zborurile noastre redeschise către Billund!”.

Anastasia Novak, Corporate Communications Manager la Wizz Air, a spus: „Extinderea rețelei de rute din Cluj-Napoca rămâne o prioritate pentru compania aeriană, iar relansarea zborurilor către Billund reflectă această ambiție. Anunțată la scurt timp după destinațiile Castellón și Heraklion, care vor începe în acest sezon de vară, noua rută oferă pasagerilor și mai multe opțiuni pentru călătorii accesibile, în linie cu planul de transformare «Customer First Compass» de la nivelul întregii rețele Wizz Air. Sunt încântată să vă întâmpin la bordul aeronavelor noastre spre și mai multe destinații minunate de pe Aeroportul Cluj!”.

Odată cu acest anunț, Wizz Air este mândră să ofere 37 de destinații din 14 țări de la Cluj-Napoca, îmbunătățind conectivitatea și opțiunile de călătorie pentru pasagerii locali și din zonele apropiate. Promovând creșterea locurilor de muncă și stimulând turismul, Wizz Air își demonstrează angajamentul de a sprijini dezvoltarea industriei de turism din România și a peisajului său economic general.

David Ciceo, CEO-ul Aeroportului Internațional Cluj, a declarat: „Suntem foarte încântați să putem anunța alături de operatorul aerian Wizz Air, reluarea zborurilor spre Billund și spre întreaga Danemarcă, începând cu luna octombrie a acestui an. Destinația Billund a fost una dintre cele mai solicitate de către pasagerii din aria noastră de acoperire, de la suspendarea sa în februarie 2023, iar reintroducerea ei în rețeaua de destinații disponibile de la Cluj-Napoca considerăm că va determina atât o creștere a fluxurilor turistice dintre cele două țări, cât și va contribui la stimularea schimburilor economice dintre cele două regiuni interconectate prin zboruri directe, la prețuri accesibile pentru pasageri”.

Viorel Federiga, Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj a precizat la rândul său: „O nouă destinație înseamnă noi opțiuni de călătorie pentru pasagerii Aeroportului Cluj, iar aceasta foarte populară rută Wizz Air, nu poate decât să consolideze poziția aeroportului în regiune, drept principală poartă aeriană a Transilvaniei. Dorim mult succes operatorului aerian și la cât mai multe anunțuri de acest fel, pentru Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”.

Rută nouă Frecvență De la** Primul zbor Cluj-Napoca – Billund luni, vineri 99,99 RON 27 octombrie 2025

*Conform CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2024, care analizează datele privind intensitatea emisiilor companiilor aeriene globale și poziționează Wizz Air ca fiind compania aeriană cu cel mai scăzut nivel de CO2 per RPK, comparativ cu alte companii aeriene globale și europene.

**Preț pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative și alte taxe neopționale. Este inclus un bagaj de mână (max.: 40x30x20 cm). Trollerul și fiecare bagaj de cală sunt supuse unor taxe suplimentare. Prețul se aplică numai rezervărilor efectuate pe wizzair.com și în aplicația WIZZ pentru mobil.

Wizz Air operează o flotă de 233 de aeronave Airbus A320 și A321. O echipă de profesioniști dedicați aviației oferă servicii de calitate superioare și tarife reduse, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 62,8 milioane de pasageri în 2024. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea „WIZZ”. Compania a fost numită recent în top cinci cele mai sigure companii aeriene din lume de către airlineratings.com, singura agenție de siguranță și rating de produse din lume, și a fost desemnată „Compania aeriană a anului” de către Air Transport Awards în 2019 și în 2023. De asemenea, Wizz Air a fost recunoscută drept „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” în 2021-2023 și „Cea mai bună companie aeriană pentru reducerea emisiilor de carbon” în 2024 de către World Finance Sustainability Awards. Totodată, Wizz Air a primit distincția „Cel mai sustenabil grup aerian din EMEA pentru 2024” în cadrul CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2024.