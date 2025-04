Cu legătura spre Castellón și noua rută de vară spre Grecia care va începe din iunie, compania aeriană își reafirmă angajamentul pe termen lung față de pasagerii clujeni

Cluj-Napoca, 11 aprilie 2024: Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA, este încântată să inaugureze astăzi o nouă rută din Cluj-Napoca către Castellón, Spania. Biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial Wizz Air și prin intermediul aplicației mobile a companiei aeriene, începând de la doar 99 RON.

Castellón de la Plana este un oraș fermecător care îmbină frumusețea naturală uimitoare cu patrimoniul cultural bogat. Dincolo de țărmurile regiunii, vizitatorii pot explora peisajele luxuriante ale Parcului Natural „Desert de les Palmes”, ideal pentru drumeții și priveliști panoramice. Cu climatul său cald, localnicii primitori și un amestec de atracții urbane și activități în aer liber, Castellón este o destinație încântătoare pentru cei ce caută o experiență de călătorie relaxată și bogată din punct de vedere cultural.

Noua rută spre Castellón va funcționa în zilele de luni și vineri, începând cu 11 aprilie 2025, apoi marți și sâmbătă, începând cu 17 iunie. În calitate de companie aeriană lider în România (cu 50% cotă de piață) și principalul operator aerian din Cluj-Napoca (55% cotă de piață), Wizz Air își reafirmă angajamentul pe termen lung față de piață, adăugând încă o rută care va opera și în acest sezon estival, spre Heraklion, începând din data de 17 iunie.

Anastasia Novak, Corporate Communications Manager în cadrul Wizz Air, a spus: „Suntem mândri să sărbătorim aceste noi rute din Cluj-Napoca, la scurt timp după ce am atins pragul impresionant de 100 de milioane de pasageri în România și am anunțat planul de transformare «Customer First Compass», asigurându-ne că punctualitatea, accesibilitatea, inovația și serviciile continuă să ne modeleze operațiunile și punându-ne pasagerii în centrul fiecărei călătorii. Cele mai noi zboruri către Castellón și celelalte patru destinații mult așteptate pentru vacanța de vară ne subliniază angajamentul de a extinde rețeaua și de a oferi opțiuni de călătorie accesibile”.

Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj, domnul Viorel Federiga, a declarat următoarele: „Apreciem decizia Wizz Air de a-și extinde operațiunile de zbor, oferind alternative de călătorie mai diverse de pe Aeroportul Internațional Cluj. Este clar că eforturile continue depuse de întreaga echipă a aeroportului pentru îmbunătățirea conectivității regionale continuă să fie animate de profesionalism, viziune și excelență în dezvoltarea celui mai mare aeroport regional din România”.

David Ciceo, CEO-ul Aeroportului Internațional Cluj, a declarat: „Suntem încântați să inaugurăm astăzi cea de-a 8-a destinație spre Spania disponibilă în rețeaua de rute a Aeroportului Internațional Cluj. Zborurile directe pe noua rută Cluj-Napoca – Castellón, operate de partenerul nostru Wizz Air, vor deservi comunitatea importantă de români din Castellón, oferind totodată cetățenilor spanioli din această regiune ocazia de a vizita orașul Cluj-Napoca și provincia istorică Transilvania. Colaborarea noastră cu Wizz Air ne permite să extindem conectivitatea aeriană a regiunii și să satisfacem cererile în continuă creștere ale pieței”.

Cu aceste dezvoltări, Wizz Air este mândră să ofere 35 de destinații din 14 țări de la Cluj-Napoca. Promovând crearea de locuri de muncă și stimulând turismul, Wizz Air își demonstrează angajamentul de a sprijini dezvoltarea aeroporturilor regionale din România, a industriei de turism și a peisajului economic, în general.

Preț pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative și alte taxe neopționale. Este inclus un bagaj de mână (max.: 40x30x20 cm). Trollerul și fiecare bagaj de cală sunt supuse unor taxe suplimentare. Prețul se aplică numai rezervărilor efectuate pe wizzair.com și în aplicația WIZZ pentru mobil.

