Vrei sa stii mai multe despre uleiul CBD? Iata ce proprietati benefice are acesta!

In prezent, vedem din ce in ce mai des, pe rafturile din magazine, produse derivate din canepa, precum seminte sau ulei presat la rece. Acest fapt se datoreaza in parte remediilor naturiste pe baza de canepa, care au „invadat” piata suplimentelor nutritive din ultimii ani.

Cu toate ca efectele cannabisului se cunosc inca din antichitate, cand planta era folosita pentru proprietatile sale curative, cercetatorii au inceput doar recent, in ultimul deceniu, sa studieze in amanunt compusii organici pe care ii contine. Astfel, alaturi de THC (un compus activ care da efecte „euforice”), acestia au descoperit canabidiolul, din care au putut extrage produsul pe care astazi il numim ulei CBD.

Din acest motiv, uleiul de canabis (ulei CBD) nu are proprietati psihoactive, deoarece contine doar urme infime de THC, mult sub limita admisa de lege (<0,02%). Acest lucru il face legal in majoritatea tarilor din lume, in care oamenii se pot bucura de proprietatile benefice ale acestui produs.

Inainte de a incepe si tu un tratament cu ulei CBD, iata cateva detalii despre acesta, care iti vor raspunde la multe dintre intrebari:

Ce este uleiul CBD?

Precum am spus si mai sus, planta de canepa (Cannabis Sativa) are in componenta o serie de compusi organici, denumiti canabinoizi. In anii ’90, s-a descoperit ca atat omul, cat si toate animalele de pe Pamanat, au un sistem endocanabinoid, care produce singur o parte din acesti compusi activi. Acesta ajuta la reglarea raspunsurilor imune si are rol in controlul durerii.

Cum actioneaza uleiul CBD asupra organismului?

Efectul principal al produselor pe baza de ulei CBD este de a regla si modula sistemul endocanabinoid. Acesta duce, in fapt, la reglarea functiilor naturale ale organismului si la restaurarea homeostazei (starea de echilibru a organismului). De asemenea, uleiul de canabis are si efecte anti-psihotice, calmand afectiunile de la nivelul neuronal.

Ce beneficii aduc produsele pe baza de ulei CBD?

In primul rand, va trebui sa subliniem faptul ca produsele pe baza de ulei CBD nu au efecte adverse, neexistand supradozaj in cazul ingestiei unei cantitati mai mari. Iata o parte din beneficiile aduse de produsele din ulei de canabis:

– au un rol important in reducerea inflamatiilor si a durerilor cauzate de afectiuni grave sau de boli cronice. Avantajul major este ca produsele pe baza de ulei CBD pot inlocui medicamentele puternice, care pot da dependenta sau conduce la alte complicatii;

– amelioreaza simptomele si episoadele psihotice la persoanele care sufera de afectiuni psihice, precum epilepsia, scleroza sau Boala Parkinson. De altfel, au fost inregistrate rezultate de exceptie in lupta cu epilepsia, in special in cazurile de epilepsie infantila, aparand pe piata chiar si medicamente dedicate, pe baza de ulei CBD;

– au rol in reducerea anxietatii, dar si a simptomelor cauzate de aceasta, precum atacuri de panica, insomnii sau depresie. De asemenea, s-a constatat o ameliorare a simptomelor in cazul schizofreniei, dar si a altor boli neurodegenerative;

– au inregistrat rezultate importante in lupta cu cancerul. Desi exista foarte multe studii inca in derulare, s-a constatat o legatura intre consumul de ulei CBD si scaderea numarului de celule canceroase. Din ce se cunoaste pana in prezent, acest remediu organic incetineste raspandirea celulelor canceroase in organism, avand rol si in distrugerea si suprimarea dezvoltarii acestora.

Desigur, odata cu aparitia acestui remediu, au aparut peste noapte si multi producatori care pretind ca produsul lor da rezultatele scontate.