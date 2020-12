Atenție, acest material conține cuvinte ofensatoare și scene grafice care ilustrează forme de abuz sexual, abuz psihologic și acte de tortură!

O fată dezbrăcată stă pe podea, sprijinindu-se pe coate și pe genunchi. Plânge. În jurul ei sunt aproximativ zece fete și un bărbat care o biciuiește cu insulte: „curvă!”, „cârpă!”, „zdreanță!”, „jigodie!”, „trădătoare!”. Individul le comandă să se uite în vaginul tinerei dezbrăcate și fetele se conformează. După ce fetele au împresurat-o pe fata dezgolită, una dintre ele strigă: „Scuipați-o, că asta merită!”, iar fetele, din nou, se conformează.

Scena se petrece la sediul comun al Fundațiilor Eurodemos și Kasta Morrely din Iași, aflate amândouă sub comanda aceleiași persoane, Morel Bolea.

Mulți ani mai târziu, una dintre tinerele din acea cameră își amintește ziua respectivă ca printre cele mai oribile din viața ei.

„Ne-a chemat pe rând să vedem că e neagră toată, că e distrusă pentru că s-a futut o vară întreagă”, a spus tânăra. „Nu știam la ce să ne uităm, trebuia să ne imaginăm. M-a oripilat, pentru că puteam să fiu eu în locul ei. Era incredibil de umilitor pentru mine să devalorizez o altă ființă umană în halul ăsta, mai ales că era una dintre fetele la care țineam foarte mult. Toate ne-am purtat urât cu ea în următoarea perioadă. A fost îngrozitor.”

Motivul acestei pedepse este o călătorie pe un vapor. Fata umilită a fost pe un iaht unde erau mai mulți bărbați, iar așa ceva este de netolerat în curtea lui Morel Bolea.

Ce sunt asociațiile

Ambele din Iași, Kasta Morrely se prezintă ca fiind un fel de agenție de modă, iar Eurodemos este o organizație pentru implicarea tinerilor în proiecte civice.

Liderul organizațiilor este Morel Bolea și are aproximativ 60 de ani. Datele despre el sunt incerte, iar în subordine are în jur de 15-20 de fete și femei, unele abia adolescente, altele trecute de 40 de ani, pe care le controlează. Persoanele de sex masculin nu au ce căuta în nucleul celor două asociații.

Cel mai important eveniment pe care-l organizează Kasta Morrely este Fashion Week Iași – o prezentare de modă la care participă sute de oameni, designeri, manechine, politicieni, ocazional Casa Regală și, conform site-ului lor, au sponsori precum Ford, Gerovital și Betty Ice. În trecut, evenimentul a fost realizat în colaborare cu Fashion TV și Bucharest Fashion Week, ambele deținute de interlopul Nicu Gheară.

Un alt prieten al organizatorilor și participant recurent este primarul orașului Iași, Mihai Chirica. Primăria municipiului a acordat în ultimii cinci ani 190.830 de lei pentru organizarea evenimentelor.

Eurodemos există de 30 de ani, conform paginii sale de Facebook. Asociația organizează dezbateri cu teme legate de drepturile omului (cum ar fi lupta împotriva traficului de persoane sau a violenței domestice), baluri și petreceri pentru tineri, tabere, ateliere, cursuri, spectacole, simpozioane, expoziții, concursuri și tot felul de alte evenimente.

Presa din Iași scrie că organizatorii primesc zeci de mii de euro în fiecare an de la Primăria Municipiului Iași pentru aceste activități.

Kasta Morrely, lansat ca un proiect Eurodemos, organizează și participă la evenimente de modă. Apoi a devenit propria entitate, dar este formată din aceiași oameni ca Eurodemos. Sunt, deci, două atracții pentru o tânără fată: Eurodemos pentru elevele care au un simț activist și Kasta Morrely pentru fetele pasionate de modă și imagine.

Prietenii la nivel înalt

„«Dacă visezi singur, nu-i decât un vis, dacă visezi împreună cu prietenii, se ivesc zorii realității» – Morel Bolea”, scrie pe site-ul Eurodemos. În interiorul organizațiilor, Morel Bolea este prezentat drept un expert, vizionar, intelectual, prieten, părinte, salvator și om cu influență la nivel înalt, cu puteri extraordinare, ba chiar supranaturale. Conform site-ului eurodemos.org, Morel Bolea are o grămadă de titluri, diplome și onoruri, printre care „Ambasciatore at Large, Sovereign Order of Saint John of Jerusalem” și „Conte al Familiei Imperiale și Regale Rurikovich” – două titluri pompoase și egale în realitate cu o vrajă a lui Harry Potter.

Raiul, văzut din interior Morel Bolea are asigurat confortul financiar – fete care au părăsit organizațiile spun că el nu muncește, doar dă ordine, dar controlează toți banii pe care colectivul îi produce din proiecte europene și proiecte sponsorizate de Primăria Municipiului Iași.

Colectivul își divinizează liderul, iar o tânără proaspăt venită este năucită de șansa de a fi alături de el și de a face parte din acest grup.

Virginitatea, condiție la angajare

Nu oricine poate să facă parte din aceste organizații. O regulă esențială este ca tinerele să fie virgine. În caz contrar, înseamnă că fata este „murdară, deformată, infestată de viruși și sortită eșecului”.

Un alt criteriu, nu la fel de important, dar dezirabil e ca nou-venita să facă parte dintr-o familie destrămată, în care părinții sunt divorțați sau unul dintre ei este decedat și cu o situație materială precară. În acest fel, Morel Bolea poate să ia rolul tatălui salvator și protector.

Următorul pas este izolarea tinerei de familie, prieteni, societate și, mai ales, de potențiali iubiți.

Morel Bolea ține ședințe interminabile, până în zorii zilei, în care debitează cu mult talent oratoric tot felul de teorii imposibil de verificat, învățături și sfaturi de viață. Doctrina pe care o propovăduiește trebuie aplicată cu sfințenie.

Mentorul spune, spre exemplu, că părinții și prietenii vor fi geloși pe membrele grupului. Ei fac parte dintr-o pătură socială inferioară și vor încerca să le tragă în jos. Dacă vor să se salveze și să reușească în viață, fetele trebuie să renunțe la cei dragi și să se dedice lui Morel Bolea. Această strategie este deosebit de eficientă – dacă părinții observă că copilul lor petrece prea mult timp la sediu sau, pur și simplu, se comportă ciudat, vor încerca să ia măsuri, cum ar fi să-i interzică să mai meargă la Eurodemos și Kasta Morrely. Dar această interdicție îi confirmă copilului că învățăturile lui Morel Bolea sunt adevărate și că cei din jur sunt opresatorii de care trebuie să te ascunzi. Conform surselor, multe dintre fete sunt fugite de acasă și locuiesc la sediu sau în chirie.

O altă lecție importantă este că societatea e dominată de oameni malefici. Singura șansă este de a-i ocoli sau, unde se poate, folosi ca pe niște instrumente. Singurii oameni buni și corecți sunt cei din organizație, în frunte cu Morel Bolea.

Abuzuri sexuale, singurele acte intime permise fetelor

În regulile de oțel ale organizației, cel mai grav lucru pe care-l poate face o fată este să interacționeze cu un băiat.

Conform fostelor membre, Morel Bolea spune că orice fel de relație bărbat – femeie are un efect devastator asupra ei. Atingerile, săruturile și relațiile sexuale înseamnă cea mai joasă formă de degradare, înseamnă mutilarea corpului, a minții, boli și chiar moarte.

Morel Bolea este singurul bărbat care are dreptul să întrețină relații sexuale cu ele. El spune că astfel vor deveni mai frumoase, mai deștepte și mai independente, povestesc fetele.

Cuvintele lui Morel Bolea le înspăimântă pe tinerele fete, prind rădăcini în mințile lor și se dezvoltă, într-un mediu închis și controlat, ca adevăruri incontestabile. Apoi, mai e doar un pas până încep abuzurile sexuale. Acestea au loc în fiecare zi, cu una sau mai multe fete, în funcție de dispoziția liderului, spun foste membre ale organizațiilor. Conform lor, Morel Bolea a abuzat sexual, în repetate rânduri, fete aflate la pubertate, adolescente și femei mature.

