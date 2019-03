Viorica Dăncilă: Nu am spus că eu voi muta ambasada. Decizia finală e la Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică seară, la Antena 3, că nu va muta ambasada României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim fără respectarea Constituției și a lăsat să se înțeleagă că așteaptă să fie de acord și șeful statului.

„Nu am spus eu voi muta ambasada, am spus ca trebuie sa respectam Constitutia. Declaratia presedintelui si modul in care s-a exprimat, vorbind de ignoranta, nu a facut decat sa ma dezamageasca, pentru ca eu am avut o abordare corecta si am luat in calcul faptul ca Constitutia trebuie respectata si opinia mea este ca trebuie sa facem acest pas dar este o opinie personala, important este sa respectam Constitutia”.

Întrebată ce se va întâmpla dacă șeful statului nu va accepta, Dăncilă a răspuns: „Sper sa puna in balanta si sa ia decizia cea mai buna pentru tara noastra”.

„Aș vrea să am o discuție cu dl președinte”, a mai spus aceasta.

„Decizia finala, conform Constitutiei, este la presedinte”, a precizat premierul.