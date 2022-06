Te consideri o femeie frumoasa? Te-ai gandit ca poti sa castigi bani datorita acestei calitati, in conditii de legalitate deplina si fara sa faci nici un compromis de natura morala? Aceasta sansa iti este oferita in momentul in care alegi o cariera ca model intr-un studio de videochat din Brasov.

Exista mai multe astfel de locatii in oras, insa ACM Studio te sprijina in cea mai mare masura si te ajuta sa iti descoperi adevaratul potential. Iata care sunt beneficiile de care vei avea parte, daca vei opta pentru aceasta varianta!

Training si cursuri, pentru a-ti dezvolta calitatile si puterea de seductie

Unele firme de videochat cer experienta, insa echipele din studiourile mari sunt constiente ca, pentru a reusi, un model are nevoie in primul rand de ambitie si determinare. Daca dai dovada de implicare si te concentrezi zilnic pe obiectivele stabilite, ai toate sansele sa te numeri printre modelele cu cele mai mari incasari din tara.

Intr-un studio videochat Brasov, trainerii te vor invata ce sa faci si cum sa te comporti in fata camerei web pentru a atrage cat mai multi membri ai site-urilor de profil si a avea o lista cat mai mare de admiratori. Vei afla cum sa folosesti aparatura de ultima generatie existenta in fiecare camera de lucru, dar si trucuri care se vor dovedi cat se poate de folositoare in timpul conversatiilor.

Pe langa ajutorul oferit de colegele mai experimentate, intr-un studio de videochat Brasov ai parte si de oportunitatea de a urma cursuri gratuite de limba engleza, de cultura generala si de machiaj. Astfel, vei dobandi toate calitatile necesare pentru a te afirma in domeniul industriei de divertisment online pentru adulti.

studio videochat Brasov

Recompensele financiare – la cel mai inalt nivel

In primele 3 luni de activitate intr-un studio de videochat din Brasov, fiecare fata primeste un venit minim garantat in valoare de 5 000 de lei, indiferent de performantele realizate in perioada respectiva pe site-urile pentru adulti. Este important sa te bucuri inca de la inceput de confort financiar, astfel incat sa te poti concentra pe invatarea celor mai importante aspecte referitoare la noul domeniu in care lucrezi.

Apoi, pe masura ce capeti experienta, vei reusi ca, pe langa comisionul standard in valoare de 50%, sa obtii si o serie de bonusuri, dupa cum urmeaza:

• 2% daca petreci online cel putin 90 de ore intr-o perioada de timp de doua saptamani;

• 5% daca lucrezi cel putin 100 de ore intr-un interval de timp;

• un alt bonus de 5% in cazul in care castigurile tale dintr-o perioada depasesc 10 000 de dolari;

• 5% pentru fidelitate, bonus acordat la implinirea a 12 luni de activitate in cadrul aceleiasi echipe.

Si tu poti sa beneficiezi, intr-un studio de videochat Brasov, de toate aceste avantaje. In plus, vei avea parte de program flexibil, avand capacitatea de a alege intre diferite ture, care presupun inceperea programului dimineata, dupa-amiaza tarziu sau chiar noaptea.

Lucrand intr-un studio videochat Brasov, iti vei descoperi adevaratul potential si iti vei folosi capacitatea de seductie pentru a atrage cat mai multi admiratori si a ajunge la castiguri fabuloase, pe care pana acum nici macar nu le credeai posibile!