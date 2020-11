Deputatul Robert Sighiartău spune că ultimii 4 ani au fost grei pentru România, dar și pentru PNL, anul 2020 fiind cel mai greu dintre toți. Însă, cu toate acestea, liberalii sunt hotărâți să continue lupta pentru dezvoltarea României. (PE)

”Au fost 4 ani grei, iar 2020 este cel mai greu. Ne luptăm cu pandemia, dar și cu aliații ei, majoritatea PSD în parlament. N-am dat și nu dăm înapoi. Am avut curajul să ne asumăm guvernarea, într-o criză globală fără precedent. Am compensat lipsurile din sănătate, prin măsuri decisive, luate la timp, astfel încât România nu a fost copleșită de pandemie, nicio secundă. Pentru că suntem cu sufletul alături de români, am redus la minim pierderile și riscurile. Dar am făcut-o privind înainte! Am accelerat dezvoltarea țării, în ciuda crizei sanitare, și ne-am asigurat că, după pandemie, România va ieși câștigătoare, iar românii vor avea o viață mai bună și speranță în inimi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după ce scăpăm de blocajele create de majoritatea toxică PSD în parlament, nimic nu mai poate opri dezvoltarea României. Este ultima și cea mai importantă bătălie, momentul decisiv, care va defini următorii 30 de ani. Votați pentru România civilizată și prosperă”, a afirmat secretarul general al PNL.

Robert Sighiartău candidează pentru un nou mandat de deputat în Parlamentul României, acesta ocupând prima poziție pe lista PNL Bistrița-Năsăud pentru Camera Deputaților.